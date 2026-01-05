39 millions de Californiens peuvent désormais légalement exiger des courtiers en données qu'ils suppriment leurs données personnelles grâce à la plateforme DROP (Delete Request and Opt-out Platform)

Il est de plus en plus facile de récupérer sa vie privée numérique en Californie. L'État a lancé un outil gratuit qui simplifie le processus de désinscription et oblige plus de 500 courtiers en données enregistrés à effacer les données personnelles de leurs bases de données. La plateforme DROP (Delete Request and Opt-out Platform) « est la première du genre », selon l'Agence californienne de protection de la vie privée. « Elle permet aux consommateurs de demander la suppression de leurs données auprès de plus de 500 courtiers en données, en une seule demande. »
Un courtier en données est une personne ou une entreprise spécialisée dans la collecte de données personnelles (telles que les revenus, l'origine ethnique, les convictions politiques ou les données de géolocalisation) ou de données sur des personnes, provenant principalement de registres publics mais parfois aussi de sources privées, et dans la vente ou la concession sous licence de ces informations à des tiers à des fins diverses. Les sources, généralement basées sur Internet depuis les années 1990, peuvent inclure les registres de recensement et les listes électorales, les sites de réseaux sociaux, les rapports judiciaires et les historiques d'achat. Les informations provenant des courtiers en données peuvent être utilisées dans le cadre de vérifications d'antécédents effectuées par les employeurs et les organismes de logement.
Il existe différentes réglementations dans le monde qui limitent la collecte d'informations sur les individus et les lois sur la protection de la vie privée varient. Aux États-Unis, les législateurs californiens ont adopté en 2023 un projet de loi connu sous le nom de "Delete Act", qui permettrait aux consommateurs, sur simple demande, de faire supprimer leurs informations personnelles par tous les courtiers en données. Les partisans du projet de loi affirment que les consommateurs auraient davantage de contrôle sur leurs données personnelles en ligne, que les courtiers en données collectent souvent sans leur consentement ou à leur insu. Ils évoquent également des scénarios dans lesquels les données personnelles pourraient se retrouver entre les mains d'escrocs et d'autres acteurs malveillants.
Cet outil s'attaque au secteur légal du courtage de données, dans lequel des entreprises collectent des informations accessibles au public sur des personnes (parfois même des informations sensibles) et les vendent à des tiers, notamment à des sites de recherche de personnes et à des services de vérification des antécédents. Les courtiers en données proposent généralement aux consommateurs de se désinscrire. Le problème est que pour protéger pleinement la vie privée, il faut contacter manuellement des dizaines, voire des centaines de courtiers en données et remplir leurs formulaires de désinscription, ce qui représente une charge considérable pour les utilisateurs.
En 2023, la Californie a adopté la loi Delete Act, qui obligeait l'État à créer un outil facile à utiliser avant le 1er janvier 2026 afin de rationaliser le processus de suppression « grâce à une seule demande vérifiable du consommateur ». « Après des années de planification et de développement, il est enfin prêt à être lancé », a écrit l'Agence californienne de protection de la vie privée (CPPC) dans un article de blog le mois dernier. La loi oblige les 543 courtiers en données enregistrés dans l'État à commencer à répondre aux demandes de suppression de données avant le 1er août.
Cet outil vient s'ajouter à plusieurs services payants qui peuvent également aider à effacer les informations personnelles sur Internet, mais moyennant des frais. La CPPC espère que le nouveau site aidera les utilisateurs à lutter contre les spams et les appels automatisés tout en prévenant les risques d'usurpation d'identité et de fraude. Cependant, le site DROP rencontre actuellement un problème technique. Pour utiliser le site, vous devez fournir un numéro de téléphone ou une adresse e-mail afin de recevoir un code d'authentification. Mais depuis vendredi, le site affiche une erreur « 504 » lorsqu'il tente d'envoyer les codes d'authentification.
Le site DROP demande également de fournir le nom, l'adresse physique et la date de naissance afin de confirmer la résidence en Californie. Ces mêmes informations doivent être fournies aux courtiers en données enregistrés afin de lancer le processus de suppression. Néanmoins, le site DROP précise : « California Identity Gateway ne demande que les informations nécessaires pour vérifier votre identité et votre éligibilité au programme. Nous ne conservons pas vos informations. »
L'autre inconvénient est que le DROP ne fonctionne que pour les résidents californiens. L'agence de protection de la vie privée de l'État note que seuls trois autres États (l'Oregon, le Texas et le Vermont) exigent que les courtiers en données s'enregistrent. C'est pourquoi les défenseurs de la vie privée ont exhorté le Congrès à adopter une loi fédérale visant à contrôler plus strictement les courtiers en données à l'échelle nationale.
Selon un rapport de 2021, la collecte des données personnelles des utilisateurs de smartphones ne sert pas seulement à améliorer leur expérience ; au contraire, une grande industrie clandestine s'est développée autour de cette pratique et permet aux entreprises qui le font d'engranger des milliards de dollars chaque année. Les données de géolocalisation des utilisateurs représentent à elles seules un marché d'environ 12 milliards de dollars par an. Il a été identifié pas moins de 47 entreprises qui récoltent, vendent ou échangent les données de géolocalisation de téléphones mobiles.
Voici la présentation du DROP et du Delete Act :
À propos de DROP et de la loi Delete Act
DROP permet aux résidents californiens d'avoir plus de contrôle sur leurs informations personnelles.
Découvrez la loi Delete Act qui a donné naissance à DROP.
Ce que la loi Delete Act signifie pour vous
Grâce à DROP, la loi Delete Act vous permet :
- De supprimer les informations que les courtiers en données détiennent à votre sujet.
- De contrôler la vente de vos informations personnelles.
DROP met en uvre la loi Delete Act.
Pourquoi est-ce important ?
DROP est le premier programme de ce type. Il permet aux consommateurs de demander la suppression de leurs données auprès de plus de 500 courtiers en données, en une seule demande.
La Californie est :
- le premier État au monde à fournir cette plateforme.
- l'un des quatre États (avec l'Oregon, le Texas et le Vermont) qui exigent l'enregistrement des courtiers en données.
À propos de la loi Delete Act
La loi californienne sur la protection de la vie privée des consommateurs (CCPA) a établi les droits à la vie privée des Californiens en 2018.
La loi Delete Act s'ouvre dans une nouvelle fenêtre élargit les droits à la vie privée des Californiens. Consultez le calendrier des lois sur la protection de la vie privée pour plus de détails.
En 2023, le législateur a adopté la loi Delete Act (projet de loi sénatorial 362, chapitre 709, statuts de 2023).
Exigences
CalPrivacy doit créer une plateforme qui :
- Permet aux consommateurs de soumettre une demande de suppression de leurs informations personnelles.
- Transmet ces demandes à tous les courtiers en données enregistrés.
- Est gratuite et facile d'accès sur leur site web.
DROP est cette plateforme.
Les courtiers en données doivent :
- S'enregistrer chaque année auprès de CalPrivacy
- Traiter les demandes de suppression soumises via le système DROP
- Déclarer les types d'informations qu'ils collectent et partagent
- Se soumettre à des audits afin de vérifier qu'ils respectent la loi Delete Act
Les courtiers en données qui ne se conforment pas à ces exigences s'exposent à des sanctions et à des amendes administratives.
Source : À propos de DROP et de la loi Delete Act, Plateforme DROP
