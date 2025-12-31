Son cas illustre les dangers de la dépendance aux logiciels US
Le juge français Nicolas Guillou a toute sa vie numérique et financière qui est désormais sévèrement restreinte en raison des sanctions globales ordonnées à son encontre par Donald Trump. Ces sanctions font suite à sa participation à la décision de la Cour pénale internationale (CPI) de délivrer des mandats d'arrêt contre le Premier ministre israélien Benjamin Netanyahu et le ministre de la Défense Yoav Gallant pour crimes de guerre. Le tableau ravive lintérêt autour des initiatives daffranchissement de la dépendance aux solutions logicielles américaines.
« Je suis allée voir le juge Guillou, placé sous sanction par Donald Trump. Du jour au lendemain, ses moyens de paiements et services numériques US ont été coupés. Une situation qui illustre l'importance du combat pour notre souveraineté en matière numérique et de paiements », indique la Présidente de la Commission des affaires économiques et monétaires du parlement européen.
« Pourquoi je suis allé le voir ? Parce quil a été mis sous sanction par Donald Trump lui-même parce que les décisions quil a prises ont déplu à Donald Trump. Concrètement quest-ce que ca veut dire ? Quil ne peut plus effectuer de paiements. Ca veut dire quil est quasiment interdit bancaire. Ca veut dire quil ne peut plus commander quoi que ce soit sur Internet. Ca veut dire quil ne peut plus louer une chambre dhôtel, quil ne peut plus accéder à des plateformes de streaming, etc. Si je vous en parle aujourdhui, cest parce quau-delà du cas gravissime de ce qui arrive au juge Guillou, en fait, ce qui lui arrive pourrait arriver à chacun de nous. Pourquoi ? Parce quon est dépendants sur absolument tout : nos infrastructures numériques, nos infrastructures de paiement, etc. On ne le sait pas, mais par exemple, quand vous payez cela passe en fait par des infrastructures américaines, que ce soit par carte bancaire, par Apple Pay, etc. Sur tout on est dépendants des Américains et cela nous rend extrêmement vulnérables. Donc ce cas là est extrêmement grave sur le principe déjà, mais il est extrêmement grave parce quil illustre à merveille la vulnérabilité de lUnion européenne, de ses citoyens vis-à-vis des Américains et de lAmérique de Donald Trump qui peut couper le robinet du jour au lendemain et changer radicalement notre quotidien », ajoute-t-elle avant de préciser que lune des solutions réside dans le lancement de lEuro numérique.
Cet état de choses est la raison dêtre dinitiatives comme le Runet
La Russie développe depuis plusieurs années une infrastructure technologique gigantesque à l'échelle du pays qui lui permettrait de se déconnecter de l'Internet mondial en cas de besoin ou de guerre. L'initiative vise à assurer l'indépendance de l'espace Internet russe (Runet) et se préparer à un éventuel scénario dans lequel les pays occidentaux décideraient de déconnecter la Russie de l'Internet mondial pour mettre fin aux campagnes de cyberattaques russes.
La Russie, à linstar de l'Iran et la Corée du Nord, est régulièrement accusée de cyberattaques dangereuses, et les pays membres de l'OTAN ont annoncé à plusieurs reprises qu'ils réfléchissent à « une réponse plus ferme » à ces piratages. Le Kremlin s'est préparé à cette éventualité au cours des dernières années et a dépensé des sommes colossales pour encourager les FAI à modifier leurs infrastructures pour favoriser l'émergence de l'Internet souverain russe.
L'infrastructure, connue sous le nom de Runet, aurait été testée de nouveau lors du week-end du 7 au 8 décembre 2024 par l'autorité russe chargée des communications, Roskomnadzor. Cette dernière a coupé l'accès à l'Internet mondial pour les résidents du Daghestan, de la Tchétchénie et de l'Ingouchie. Pendant la période de test, les résidents de ces régions n'ont pas pu accéder aux sites Web et applications étrangers, dont YouTube, Google, WhatsApp, etc.
Ces trois régions se trouvent dans le sud-ouest de la Russie, près des frontières avec la Géorgie et l'Azerbaïdjan. Les données de l'organisme de surveillance d'Internet NetBlocks confirment que les autorités russes ont rétabli la connectivité Internet au Daghestan tard le samedi 7 décembre 2024, après 24 heures de blocage. Roskomnadzor aurait décrit ce blocage comme un essai de « sa capacité à désactiver l'accès à l'Internet étranger dans une région spécifique ».
La Russie a déjà testé en 2024 le blocage ou la restriction de sites comme YouTube en ralentissant les vitesses à tel point que les sites sont pratiquement inutilisables. Elle aurait investi 648 millions de dollars dans Runet et dans des technologies capables d'imposer des restrictions.
Les sanctions américaines semblent avoir pour effet de stimuler linnovation dans les pays qui dépendaient de ses technologies
Les sanctions américaines semblent plutôt avoir pour effet inattendu de stimuler linnovation dans les pays qui dépendaient de ses technologies. En Chine, Huawei a divorcé dAndroid avec le lancement dHarmonyOS Next - un système dexploitation architecturé autour dun micronoyau et qui se positionne comme alternative à Android et iOS. Le ministère russe du développement numérique a annoncé son intention de créer une communauté de développement Linux indépendante à la suite du retrait des contributeurs russes du développement du noyau Linux. Cest dire que les initiatives se multiplient dans le but de saffranchir de la dépendance aux technologies américaines. LEurope pour sa part est encore à la traîne au point dêtre considérée comme une colonie logicielle de Microsoft.
