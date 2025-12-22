Kathy Hochul a promulgué la loi RAISE (Responsible AI Safety and Education) le 19 novembre 2025. En vertu de cette loi, à compter du 1er janvier 2027, toute entreprise dont le chiffre d'affaires dépasse 500 millions de dollars et qui développe un système d'IA à grande échelle devra publier et suivre des protocoles visant à prévenir les dommages critiques causés par les modèles d'IA et signaler toute violation grave, sous peine d'amendes.
La loi prévoit aussi la création d'un nouveau bureau au sein du département des services financiers de l'État de New York. Ce bureau sera chargé de faire respecter la loi, d'émettre des règles et des réglementations, d'évaluer les frais et de publier un rapport annuel sur la sécurité de l'IA. Certains éléments de la loi simplifieront et codifieront les meilleures pratiques existantes. (Elle intervient quelques mois après l'adoption d'une loi similaire en Californie.)
Mais les sanctions ne seront pas aussi sévères que celles initialement présentées lors de l'adoption du projet de loi en juin 2025. L'ancienne version prévoyait des amendes pouvant atteindre 10 millions de dollars pour la première infraction commise par une entreprise et 30 millions de dollars pour les infractions suivantes, mais la nouvelle fixe les amendes à 1 million de dollars pour la première infraction et à 3 millions de dollars pour toute infraction ultérieure.
Envoyé par Kathy Hochul, gouverneure de New York
La loi RAISE va à l'encontre du décret présidentiel de Donald Trump
La promulgation de la loi RAISE intervient une semaine après que le président Donald Trump a signé un décret visant à empêcher les États de réglementer l'IA. Le décret présidentiel de Donald Trump constituait une victoire pour les Big Tech spécialisés dans l'IA. Ils ont fait pression contre les réglementations sur l'IA, estimant que ces règles ralentiraient l'industrie américaine de l'IA et désavantageraient les États-Unis dans la compétition mondiale.
Mais New York s'oppose à cet argumentaire. « Nous avons rejeté cette proposition. Même si je conviens que cette mesure serait plus efficace sur le plan fédéral, nous devons la mettre en uvre sur le plan local. Nous ne pouvons pas simplement empêcher les gens de prendre des mesures pour protéger leurs citoyens », a déclaré Alex Bores, auteur du projet de loi et membre de l'Assemblée représentant le 73e district de New York à Manhattan.
Alex Bores a déclaré que la version finale de la loi RAISE s'inspirait du projet de loi californien SB53, signé par le gouverneur Gavin Newsom au début de l'année 2025. Mais elle est plus stricte dans certains domaines, notamment en ce qui concerne le délai dont disposent les développeurs d'IA pour signaler les incidents liés à la sécurité. La loi californienne impose un délai de 15 jours, tandis que celle de New York impose un délai de 72 heures.
Selon Alex Bores, le calendrier de divulgation était l'un des points les plus controversés du projet de loi. Il a ajouté qu'un laboratoire d'IA avait envoyé un e-mail trois heures avant sa signature pour demander des modifications. « Il s'agissait d'une véritable lutte menée par des intérêts extrêmement puissants pour empêcher toute évolution dans ce domaine et faire de la loi californienne le nouveau plafond, mais cette bulle a éclaté », a-t-il déclaré.
Dans le cadre d'un sondage réalisé en collaboration avec YouGov, l'Institute for Family Studies (IFS) a interrogé 763 Américains qui ont voté en 2024 afin de savoir s'ils soutenaient ou non le moratoire sur l'IA. La majorité des électeurs américains se sont opposés au moratoire sur l'IA par une marge de 3 contre 1. Selon le rapport, environ 55 % des répondants s'opposent à la disposition, contre 18 % qui la soutiennent et 27 % qui ne sont pas sûrs.
Neutraliser la réglementation pour gagner la course face à la Chine
Le décret de Donald Trump est la dernière salve en date d'une bataille qui couve depuis longtemps dans le domaine de la politique en matière d'IA, avec des désaccords sur l'ampleur des risques liés à cette technologie et sur la meilleure façon d'y répondre. Certains États ont pris des initiatives, avec la loi californienne sur la sécurité de l'IA et les « risques catastrophiques », ainsi qu'une loi de l'État du Colorado qui empêche la « discrimination algorithmique ».
Ce décret accorde au ministre de la Justice un large pouvoir pour poursuivre les États et abroger les lois qui ne soutiennent pas la « domination mondiale des États-Unis en matière d'IA », mettant ainsi en péril des dizaines de lois sur la sécurité de l'IA et la protection des consommateurs. Si les États maintiennent leurs lois en vigueur, Donald Trump a ordonné aux régulateurs fédéraux de retenir les fonds destinés au haut débit et à d'autres projets.
Le président Donald Trump, qui a déclaré qu'il est important pour les États-Unis de dominer le domaine de l'IA, a critiqué les lois des États, estimant qu'elles créaient un patchwork de réglementations confus. Il a déclaré que son décret créerait un cadre réglementaire fédéral unique qui prévaudrait sur les lois des États, ajoutant qu'il était essentiel que les États-Unis conservent leur avance sur la Chine dans ce domaine technologique.
« Il faut qu'il y ait une seule source », a déclaré Donald Trump aux journalistes dans le Bureau ovale, entouré de responsables de son administration, dont David Sacks, le tsar de l'IA et de la cryptographie. « On ne peut pas avoir 50 sources différentes », a ajouté le président américain.
Les partisans d'une réglementation au niveau des États affirment que les efforts fédéraux pour réguler l'IA avancent beaucoup trop lentement et qu'une certaine réglementation est nécessaire compte tenu des problèmes critiques que cette technologie pose actuellement. Certains sont favorables à une législation fédérale, mais ont déclaré qu'une approche fragmentaire, même si elle n'est pas idéale, est préférable à une action timide au niveau fédéral.
Le moratoire sur la réglementation suscite plusieurs préoccupations
Les critiques du moratoire sur les réglementations étatiques dénoncent une offensive tous azimuts de Donald Trump contre les États ayant des réglementations strictes en matière d'IA. Donald Trump s'est de plus en plus intéressé à l'industrie de l'IA, signant des décrets visant à limiter la réglementation, à donner accès aux données fédérales et à faciliter la mise en place par les entreprises d'infrastructures pour alimenter cette technologie.
Le Center for Democracy and Technology, une organisation à but non lucratif défendant les droits numériques qui a reçu des financements de la part d'entreprises technologiques, a critiqué le projet de décret. « Le président ne peut pas passer outre les lois des États par le biais d'un décret, point final », a déclaré Travis Hall, directeur du groupe chargé des relations avec les États. Selon Travis Hall, seul le Congrès peut voter de telles...
