La société X Corp d'Elon Musk a poursuivi la start-up en justice après que celle-ci ait cherché à annuler les marques déposées Twitter de X afin de « ramener Twitter » sous la forme d'une nouvelle plateforme de réseau social. X a déclaré dans le procès, devant la cour fédérale du Delaware, que sa marque Twitter est toujours « bien vivante » et « n'est pas mûre pour être cueillie », et que la tentative de l'opération Bluebird de « voler » le nom constituait une violation de la marque déposée.
Elon Musk est un homme d'affaires et entrepreneur connu pour diriger Tesla, SpaceX, X et xAI. Musk est la personne la plus riche au monde depuis 2021 ; en décembre 2025, Forbes estimait sa fortune à environ 677 milliards de dollars. En 2022, il a racheté le réseau social Twitter, y a apporté des changements importants et l'a rebaptisé X en 2023. À la suite des transformations imposées par Elon Musk, qui exacerbent la diffusion de fausses informations, la polarisation des opinions et l'incitation à la haine, de nombreux utilisateurs font le choix de quitter la plateforme et passent alors sur Mastodon ou Bluesky.
Mais la startup Operation Bluebird veut récupérer les vestiges de Twitter et relancer l'ancien réseau social enterré par Elon Musk. Elle a récemment déposé une requête auprès de l'Office américain des brevets et des marques pour annuler les marques déposées sur les mots « Twitter » et « tweet » par la société X Corporation d'Elon Musk, au motif que celle-ci les a abandonnées. Operation Bluebird a également déposé une demande d'enregistrement de la marque « Twitter », afin de l'inclure dans un nouveau site de réseau social appelé Twitter.new.
Stephen Coates, cofondateur de la startup, a expliqué leur démarche dans un message sur LinkedIn. Stephen Coates a annoncé : « nous avons créé une plateforme sociale qui semblera familière à ceux qui utilisaient l'ancienne version de Twitter, mais qui intègre de nouveaux outils offrant une expérience plus sûre et permettant à l'utilisateur de décider du type de contenu auquel il souhaite s'intéresser ».
« Notre demande d'annulation est fondée sur le droit des marques bien établi et nous pensons que nous obtiendrons gain de cause », a déclaré Michael Peroff, fondateur de Bluebird, dans un communiqué en réponse à la plainte. « Nous sommes prêts à aller aussi loin que nécessaire pour atteindre notre objectif. »
Musk a racheté Twitter pour 44 milliards de dollars en 2022 et a rebaptisé la plateforme de médias sociaux « X ». Il a déclaré dans un message publié sur les médias sociaux en 2023 que la société allait « dire adieu à la marque Twitter et, progressivement, à tous les oiseaux ».
Basée en Virginie, l'organisation Operation Bluebird a demandé le 2 décembre à l'Office américain des brevets et des marques d'annuler les marques fédérales « Twitter » de X, arguant que l'entreprise les avait abandonnées. Bluebird a déclaré vouloir utiliser les marques liées à Twitter pour une plateforme concurrente appelée « twitter.new » et a déposé une demande distincte pour enregistrer sa propre marque « Twitter ».
X a déclaré au tribunal du Delaware qu'il n'avait pas abandonné ses droits sur la marque déposée Twitter et que la marque « continuait d'exister à bien des égards ». L'entreprise a déclaré que des millions d'utilisateurs accédaient toujours à la plateforme via twitter.com, que les utilisateurs et les entreprises continuaient de l'appeler Twitter, et que X continuait de maintenir et de faire respecter ses marques déposées Twitter.
« Twitter est l'une des marques les plus reconnues au monde, et elle appartient à X Corp », indique la plainte. « En termes simples, un changement de marque ne signifie pas l'abandon des droits sur la marque. » X a également déclaré que la plateforme Twitter de Bluebird serait source de confusion pour les consommateurs et a demandé des dommages-intérêts d'un montant non précisé. La requête a été déposée par Stephen Coates, ancien avocat spécialisé dans les marques déposées de Twitter, qui occupe désormais le poste de directeur juridique chez Bluebird.
Pourtant, lorsqu'Elon Musk a décidé de changer le nom de Twitter en X, et a même remplacé l'oiseau bleu iconique par la même lettre, des rapports ont questionné si Elon Musk tentait de saboter Twitter en le renommant X et en changeant le logo. Ce changement radical a eu un effet négatif sur la popularité de lapplication, qui a vu ses téléchargements et son classement chuter sur les deux principales plateformes de distribution dapplications mobiles : lApp Store dApple et le Play Store de Google.
