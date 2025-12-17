Droit d'auteur, données et IA générative, l'acteur Joseph Gordon-Levitt pose une question qui dérange : pourquoi les entreprises d'IA semblent pouvoir contourner les lois sans jamais rendre de comptes ?

Derrière cette interrogation se cache une inquiétude de plus en plus partagée, y compris parmi les ingénieurs, les juristes et les économistes du numérique. LIA progresse à une vitesse qui dépasse largement celle des cadres réglementaires, et ce déséquilibre commence à produire des effets concrets, tant sur le travail créatif que sur les libertés individuelles.
Dans une critique acerbe du paysage actuel de l'intelligence artificielle, l'acteur devenu cinéaste puis (de plus en plus) militant pour l'IA Joseph Gordon-Levitt a remis en question la résistance de l'industrie technologique à la réglementation, posant une question rhétorique provocante pour illustrer les dangers d'un développement incontrôlé : « Êtes-vous favorable à des contenus érotiques pour des enfants de 8 ans ? »
S'exprimant lors de la conférence Fortune Brainstorm AI avec le directeur de la rédaction Andrew Nusca, Gordon-Levitt a profité de la session « The Artist and the Algorithm » pour poser une autre question, plus profonde : « Pourquoi les entreprises qui développent cette technologie ne devraient-elles pas être tenues de respecter les lois ? Cela n'a aucun sens. »
Au cours d'une conversation très large couvrant les échecs spécifiques de l'autorégulation, y compris les cas où les « compagnons IA » sur les principales plateformes auraient frôlé l'inapproprié pour les enfants, Gordon-Levitt a fait valoir qu'il ne suffisait pas de s'appuyer sur les politiques internes des entreprises plutôt que sur la législation externe, soulignant que ces fonctionnalités avaient été approuvées par des spécialistes de l'éthique d'entreprise.
Des critiques qui visent en partie Meta, le porte-parole réagit en rappelant que sa femme avait siégé au conseil d'administration d'OpenAI
Joseph Gordon-Levitt parle dexpérience. Acteur, réalisateur, producteur et fondateur de plateformes collaboratives de création, il évolue depuis des années à lintersection entre culture, technologie et économie numérique. Sa critique ne vise pas lintelligence artificielle en tant que telle, mais le régime dexception dont bénéficient, selon lui, les entreprises qui la développent.
Il souligne un paradoxe frappant. Lorsquune entreprise traditionnelle viole le droit du travail, la propriété intellectuelle ou la concurrence, elle sexpose à des sanctions. Lorsquune entreprise dIA aspire des milliards de données protégées par le droit dauteur pour entraîner ses modèles, la question juridique semble soudain floue, voire secondaire. Cette asymétrie nourrit un sentiment dinjustice croissant, en particulier chez les créateurs, journalistes, artistes et développeurs indépendants.
Les critiques de Gordon-Levitt visaient en partie Meta, après que l'acteur ait fait une apparition dans une série de vidéos d'opinion du New York Times diffusant des affirmations similaires. Le porte-parole de Meta, Andy Stone, a vivement réagi sur X (l'ancien Twitter) à l'époque, soulignant que l'épouse de Gordon-Levitt avait auparavant siégé au conseil d'administration d'OpenAI, concurrent de Meta.
Qu'est-ce qui qualifie un « acteur et cinéaste » pour se prononcer sur les questions liées à l'IA (et faire une série d'affirmations inexactes) ? Sans doute parce que, comme @nytopinion le mentionne dans les deux dernières secondes, sa femme est une ancienne membre du conseil d'administration d'OpenAI.
[TWITTER]<blockquote class="twitter-tweet"><p lang="en" dir="ltr">What qualifies an "actor and filmmaker" to weigh in on AI issues (and to make a bunch of inaccurate claims)? Must be because, as <a href="https://twitter.com/nytopinion?ref_src=twsrc%5Etfw">@nytopinion</a> buries in the last two seconds, his wife is a former OpenAI board member. <a href="https://t.co/vihYcsPNix">https://t.co/vihYcsPNix</a> <a href="https://t.co/Fk3Q8AeJEY">pic.twitter.com/Fk3Q8AeJEY</a></p>— Andy Stone (@andymstone) <a href="https://twitter.com/andymstone/status/1973066011340341554?ref_src=twsrc%5Etfw">September 30, 2025</a></blockquote> <script async src="https://platform.twitter.com/widgets.js" charset="utf-8"></script> [/TWITTER]
LIA, une industrie construite sur une zone grise juridique
Le cur du problème réside dans la manière dont les modèles dIA sont entraînés. Textes, images, musiques, vidéos, codes sources : une grande partie de ces contenus proviennent duvres humaines, publiées sur le web dans des contextes qui navaient jamais anticipé leur réutilisation massive par des systèmes automatisés.
Les entreprises dIA invoquent souvent largument du « fair use », de linnovation ou de lintérêt général. Pourtant, dans la pratique, les créateurs nont ni donné leur consentement explicite, ni été rémunérés, ni même informés. Pour Gordon-Levitt, il sagit là dun précédent dangereux : une industrie entière qui prospère en contournant les règles fondamentales de responsabilité et de redevabilité.
Une dystopie douce, mais bien réelle
Lacteur met en garde contre une forme de dystopie silencieuse. Contrairement aux récits de science-fiction, il nest pas question ici de robots armés ou de super-intelligences hostiles, mais dun glissement progressif vers un monde où la valeur produite par des millions de personnes est captée par quelques acteurs dominants, sans contrepartie équitable.
Cette dystopie est dautant plus pernicieuse quelle est enveloppée dans un discours doptimisme technologique. LIA promet des gains de productivité, une créativité augmentée, une démocratisation de laccès au savoir. Mais sans règles claires, ces promesses risquent de masquer une réalité plus brutale : précarisation des métiers créatifs, concentration du capital, affaiblissement du droit dauteur et dépendance accrue à des plateformes opaques.
« L'intimité synthétique » et les enfants
Au-delà de l'absence de réglementation, Gordon-Levitt a exprimé sa profonde inquiétude quant à l'impact psychologique de l'IA sur les enfants. Il a comparé les algorithmes utilisés dans les jouets IA à des « machines à sous », affirmant qu'ils utilisaient des techniques psychologiques conçues pour créer une dépendance.
S'appuyant sur des conversations avec Jonathan Haidt, psychologue à l'université de New York, Gordon-Levitt a mis en garde contre « l'intimité synthétique ». Il a fait valoir que, tandis que les interactions humaines contribuent au développement des connexions neuronales dans le cerveau des jeunes enfants, les chatbots IA offrent une interaction « factice » conçue pour diffuser des publicités plutôt que pour favoriser le développement.
« Pour moi, il est assez évident que vous vous engagez sur une très mauvaise voie si vous soumettez vos enfants à cette intimité synthétique que vendent ces entreprises », a-t-il déclaré.
Haidt, dont le best-seller du New York Times, The Anxious Generation, a été recommandé par Gordon-Levitt sur scène, a récemment participé à un symposium organisé par Dartmouth et le Programme des Nations Unies pour le développement sur la santé mentale des jeunes et a utilisé la métaphore des racines d'un arbre pour décrire les neurones. Expliquant que la croissance des racines d'un arbre est structurée par l'environnement, il a montré une photo d'un arbre poussant autour d'une pierre tombale datant de la guerre de Sécession. À propos de la génération Z et de la technologie, en particulier des smartphones, il a déclaré : « Leur cerveau s'est développé autour de leur téléphone, tout comme cet arbre s'est développé autour de cette pierre tombale. » Il a également évoqué les manifestations physiques de cette adaptation, les enfants « se développant voûtés autour de leur téléphone », car l'addiction aux écrans « déforme littéralement les globes oculaires », entraînant une augmentation mondiale de la myopie.
Le discours sur la « course aux armements »
Pour expliquer pourquoi les réglementations ont mis tant de temps à voir le jour, Gordon-Levitt a mis en avant un discours puissant utilisé par les entreprises...
La fin de cet article est réservée aux abonnés. Soutenez le Club Developpez.com en prenant un abonnement pour que nous puissions continuer à vous proposer des publications.