Une plainte inédite portée par des victimes ukrainiennes

Les intermédiaires n'avaient qu'à cocher une case confirmant que la commande ne serait pas envoyée vers des pays sanctionnés

Une responsabilité juridique encore floue

Envoyé par Intel Envoyé par Intel n'exerce aucune activité commerciale en Russie et a immédiatement suspendu toutes ses livraisons à ses clients en Russie et en Biélorussie après le déclenchement de la guerre. Nous opérons en stricte conformité avec les lois, sanctions et réglementations en matière d'exportation en vigueur aux États-Unis et dans toutes les juridictions où nous exerçons nos activités.



La plupart des produits Intel sont des produits informatiques à usage général qui peuvent être intégrés dans d'innombrables systèmes et applications vendus par des distributeurs, des fabricants de systèmes et d'autres acteurs, et non directement par Intel. Bien que nous ne sachions pas toujours et ne puissions pas toujours contrôler les produits ou applications que nos clients et utilisateurs finaux peuvent créer, nous tenons nos fournisseurs, clients et distributeurs responsables du respect de ces mêmes normes. Nous prenons ces questions très au sérieux et continuerons à appliquer nos politiques conformément à toutes les lois et réglementations applicables.

Les Ukrainiens veulent que les entreprises prennent en charge les frais funéraires et médicaux

La fin de cet article est réservée aux abonnés. Soutenez le Club Developpez.com en prenant un abonnement pour que nous puissions continuer à vous proposer des publications.

La procédure judiciaire a été déposée devant une juridiction américaine par des Ukrainiens ayant perdu des proches ou des biens lors dattaques russes. Leur argumentation repose sur un constat désormais bien documenté : de nombreux drones russes, notamment de type Shahed modifiés, ainsi que certains systèmes de guidage de missiles, contiennent des puces conçues ou fabriquées par des entreprises occidentales, dont plusieurs basées aux États-Unis.Les plaignants estiment que ces sociétés nont pas pris les mesures nécessaires pour empêcher que leurs produits ne se retrouvent, via des intermédiaires ou des circuits parallèles, dans les mains de larmée russe. En droit américain, ils invoquent notamment des notions de négligence, de responsabilité civile et de complicité indirecte dans des crimes de guerre, un terrain juridique complexe et encore peu balisé.Des dizaines de civils ukrainiens ont intenté une série de poursuites judiciaires au Texas la semaine dernière, accusant certaines des plus grandes entreprises américaines de semi-conducteurs d'avoir négligé de suivre les puces qui ont échappé aux restrictions à l'exportation. Ces puces ont finalement été utilisées pour alimenter des systèmes d'armes russes et iraniens, causant des décès injustifiés l'année dernière.Leurs plaintes allèguent que pendant des années, Texas Instruments (TI), AMD et Intel ont ignoré les rapports publics, les avertissements du gouvernement et la pression des actionnaires pour qu'ils fassent davantage d'efforts afin de suivre la destination finale des puces et de fermer les canaux de distribution douteux qui détournaient les puces vers des acteurs sanctionnés en Russie et en Iran.Privilégiant les profits aux vies humaines, les entreprises technologiques ont continué à utiliser des canaux « à haut risque », a affirmé l'équipe juridique des civils ukrainiens dans un communiqué de presse, sans jamais renforcer les contrôles.Voici un extrait du communiqué de l'équipe juridique :« Le procès affirme que ces fabricants américains de puces électroniques n'ont pas empêché leurs produits d'atteindre des régimes hostiles. Les plaintes dans cette affaire relèvent du droit texan en matière de responsabilité civile, qui impose aux entreprises l'obligation d'agir avec une diligence raisonnable et de prévenir tout préjudice prévisible. Le dossier factuel comprend de nombreuses preuves démontrant que les défendeurs ont également enfreint les lois américaines sur le contrôle des exportations, conçues précisément pour empêcher ce type de détournement.« Et les preuves sont nombreuses. Pendant des années, les agences fédérales, les journalistes et les organismes de surveillance internationaux ont documenté la manière dont ces composants étaient acheminés vers des programmes d'armement étrangers. Les entreprises ont continué à vendre des microprocesseurs et des composants connexes par des canaux qu'elles savaient vulnérables à des utilisations abusives. La plainte expose un schéma constant de fautes professionnelles. Les défendeurs ont vendu leurs produits dans des régions déjà identifiées comme à haut risque. Ils ont continué à faire affaire avec des distributeurs qui avaient été publiquement liés à des acteurs sanctionnés. Les indicateurs de détournement étaient clairs. Ils ont quand même continué.« Ces entreprises ont refusé de prendre des mesures raisonnables pour empêcher l'utilisation abusive prévisible de leur technologie. Au lieu de renforcer les mesures de sécurité, elles ont laissé des processeurs haute performance passer par des failles bien connues de la chaîne d'approvisionnement mondiale, jusqu'à ce que ces composants se retrouvent dans des drones et des missiles utilisés contre des civils ukrainiens.« Pour les plaignants, ces questions ne sont ni abstraites ni lointaines. Certains ont survécu à des attaques qui leur ont laissé des blessures physiques importantes et des traumatismes émotionnels durables. D'autres ont perdu des êtres chers lorsque leurs maisons, leurs quartiers ou leurs véhicules ont été touchés. »Selon le Kyiv Independent, l'avocat principal Mikal Watts a déclaré mercredi lors d'une conférence de presse que les intermédiaires qui passaient des commandes en ligne en gros n'avaient qu'à cocher une case confirmant que la livraison ne serait pas envoyée vers des pays sanctionnés pour satisfaire les fabricants de puces.« Il existe des listes d'exportation », a déclaré Watts. « Nous savons exactement ce qui nécessite une licence et ce qui n'en nécessite pas. Et les entreprises savent à qui elles vendent. Mais au lieu de cela, elles se contentent de cocher une case indiquant « Je ne livre pas à Poutine ». C'est tout. Aucune application. Aucune responsabilité. »Alors que les fabricants de puces auraient détourné le regard, des civils innocents ont été victimes de cinq attaques, détaillées dans les poursuites judiciaires, qui ont utilisé des armes contenant leurs puces. Cela inclut l'une des attaques les plus meurtrières à Kiev, où le plus grand hôpital pour enfants d'Ukraine a été pris pour cible en juillet 2024. Certains civils qui ont intenté des poursuites sont des survivants gravement blessés lors des attaques, tandis que d'autres ont perdu des êtres chers et ont subi un traumatisme émotionnel.La Russie ne serait pas en mesure d'atteindre ses cibles sans les puces fournies par des entreprises américaines, selon les poursuites judiciaires. Considérées comme le cerveau des systèmes d'armes, notamment des drones, des missiles de croisière et des missiles balistiques, ces puces contribuent à permettre à la Russie de mener sa guerre contre les civils ukrainiens, affirment-elles.« Ces puces sont comme les volants des voitures », a déclaré Watts lors de la conférence de presse. « Sans elles, les missiles et les drones n'ont aucun sens. » Il a suggéré que les entreprises qui prétendent ne pas pouvoir retracer leurs propres produits « se moquent de la loi américaine sur les sanctions ».Sur le plan juridique, laffaire est loin dêtre gagnée pour les plaignants. Le droit américain protège largement les entreprises contre les poursuites liées à lusage détourné de produits civils, sauf preuve directe dintention ou de violation manifeste des règles dexportation.Cependant, cette plainte pourrait créer un précédent. Même si elle naboutit pas à une condamnation, elle expose publiquement les failles du système actuel et pourrait inciter les régulateurs à durcir les obligations de diligence raisonnable imposées aux fabricants de semi-conducteurs.Pour lindustrie, le risque nest pas seulement financier. Il est aussi réputationnel, à un moment où les entreprises technologiques revendiquent un rôle éthique et sociétal de plus en plus affirmé.Un porte-parole d'Intel a fourni une longue déclaration, admettant que l'entreprise ne peut pas toujours contrôler ou retracer les puces ou autres produits contournant les sanctions :Les preuves de négligence présumée sont « nombreuses », selon le communiqué du cabinet de Watts.Par exemple, TI a rejeté les recommandations de son propre conseil d'administration visant à renforcer le respect des restrictions à l'exportation, malgré les craintes des actionnaires quant aux répercussions financières d'un non-respect de ces restrictions. TI aurait déclaré aux actionnaires que « la traçabilité complète et la prévention de l'utilisation abusive des produits étaient impossibles à réaliser », selon le communiqué de presse. Mais cela n'a pas satisfait les actionnaires, qui ont exigé un audit indépendant afin de déterminer quelles autres mesures TI pourrait prendre...