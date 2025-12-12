Après avoir conclu un accord avec OpenAI, Disney envoie une lettre de mise en demeure à Google, affirmant que ses services d'IA enfreignent le droit d'auteur à « grande échelle ».

Après avoir conclu un accord avec OpenAI, Disney exige que Google cesse toute violation du droit d'auteur liée à l'IA. Variety a rapporté que Disney avait envoyé une lettre de mise en demeure à Google, menaçant d'intenter une action en justice contre le géant de la recherche pour avoir prétendument utilisé la propriété intellectuelle de Disney dans ses modèles d'IA. Disney accuse Google de violation de droits d'auteur à « grande échelle », affirmant que les modèles d'IA de Google « exploitent et distribuent commercialement » des médias contrefaits.
Récemment, Disney a conclu un accord avec OpenAI pour concéder sous licence ses célèbres personnages pour le programme vidéo Sora. Les deux sociétés ont fait cette annonce, précisant qu'il s'agit d'une licence de trois ans qui couvre 200 personnages animés, masqués et créatures de Disney, Marvel, Pixar et Star Wars. L'accord n'inclut aucune voix. L'accord prévoit également un investissement en capital de 1 milliard de dollars de Disney dans OpenAI. Dans le cadre de cette licence, les utilisateurs pourront regarder une sélection de vidéos générées par Sora sur Disney+, et OpenAI et Disney collaboreront pour utiliser les modèles d'OpenAI afin d'offrir de nouvelles expériences aux abonnés de Disney+, selon l'annonce.
Disney aurait accusé Google d'avoir enfreint les droits de propriété de Disney sur des uvres telles que Star Wars, La Reine des neiges, Le Roi lion, Vaiana, La Petite Sirène, Deadpool et Les Gardiens de la Galaxie. Disney a également accusé Google d'encourager les utilisateurs à participer à des tendances d'IA générative telles que des invites qui créent des images de « figurines » représentant des personnages appartenant à Disney. Selon Variety, des images de figurines représentant Dark Vador, Deadpool, Homer Simpson et Elsa de La Reine des neiges figuraient parmi les exemples cités dans la lettre de mise en demeure.
Les récentes actions de Disney sont certainement intéressantes. En juin dernier, Disney a intenté un procès contre la société de génération d'images par IA Midjourney pour l'utilisation de la propriété intellectuelle de Disney dans des contenus générés par IA. À l'époque, les avocats de Disney avaient qualifié Midjourney de « puits sans fond de plagiat ». Alors, pourquoi Disney s'est-il associé à une seule et unique société d'IA ? En accordant à OpenAI une licence exclusive pour utiliser ses personnages, OpenAI pourra désormais faire valoir que Google et d'autres sociétés d'IA violent cette licence.
Lorsque OpenAI a lancé sa plateforme vidéo IA Sora en octobre, la société a immédiatement été critiquée pour avoir permis aux utilisateurs de générer du contenu vidéo en utilisant les personnages protégés par le droit d'auteur d'autres marques. OpenAI a finalement annoncé que toute entreprise pouvait choisir de ne pas inclure Sora, personnage par personnage. Et lors des tests sur les générateurs d'images et de vidéos IA, il a été constaté que la plupart de ces outils IA produisaient facilement des deepfakes mettant en scène des personnages de Star Wars et de Marvel.
Disney a donc exigé que Google « cesse immédiatement de copier, d'afficher publiquement, d'exécuter publiquement, de distribuer et de créer des uvres dérivées des personnages protégés par le droit d'auteur de Disney » dans « les résultats des services d'IA de Google, y compris via l'application mobile YouTube, YouTube Shorts et YouTube ». En outre, Disney souhaite que Google mette en place des mesures de protection « afin de garantir qu'aucune production future ne porte atteinte aux uvres de Disney ».
Cette intervient alors qu'au cours d'une interview qui fait l'effet d'une bombe, Mo Gawdat, l'ancien directeur commercial de Google X, a dressé un tableau sombre de l'avenir de l'intelligence artificielle. Selon lui, l'IA ne se contentera pas de prendre des emplois, mais provoquera une période de « 15 ans d'enfer » qui débutera plus tôt que nous le pensons. Gawdat a mis en garde contre le déplacement massif d'emplois, touchant même des professions que l'on croyait à l'abri... même des fonctions comme PDG. Il a expliqué que les systèmes d'IA de plus en plus sophistiqués seront en mesure de reproduire les compétences humaines de manière plus efficace et à moindre coût, rendant de nombreux postes superflus.
