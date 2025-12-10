Cette enquête de l'UE intervient quelques mois après que Google a renforcé l'utilisation de l'IA dans son moteur de recherche. Lors de la conférence Google I/O de mai 2025, le géant de la technologie a commencé à déployer le « Mode IA » auprès des utilisateurs de Google Search, transformant ainsi la recherche traditionnelle en une expérience pilotée par l'IA. La firme a également présenté un certain nombre de mises à jour du mode IA, notamment des outils de comparaison, de shopping et de génération de graphiques personnalisés, autant d'évolutions qui reposent sur l'exploitation de vastes volumes de contenus en ligne.
Dans ce contexte d'expansion rapide de l'IA générative, certains acteurs du secteur technologique ont exprimé leurs inquiétudes. C'est notamment le cas de Matthew Prince, PDG de Cloudflare, qui estime que l'IA brise le modèle économique du Web en dissociant la création de contenu de la valeur et en détournant le trafic des sources originales. Selon lui, Google serait au cur de cette dynamique jugée destructrice pour lécosystème en ligne.
Le mardi 9 décembre 2025, Google a fait l'objet d'une enquête antitrust de l'UE concernant son utilisation de contenus en ligne à des fins d'IA, ce qui marque la dernière d'une série de mesures répressives prises par le bloc européen pour réglementer les grandes entreprises technologiques américaines.
La Commission européenne a déclaré qu'elle enquêtait pour déterminer si Google avait enfreint les règles de concurrence de l'UE en utilisant le contenu des éditeurs web, ainsi que le contenu téléchargé sur la plateforme de partage de vidéos en ligne YouTube, pour les besoins de l'IA.
L'enquête visera à déterminer si Google fausse la concurrence en imposant des conditions générales abusives aux éditeurs et aux créateurs de contenu, ou en s'octroyant un accès privilégié à ce contenu et en désavantageant les développeurs de modèles d'IA concurrents, a déclaré la Commission.
« Une société libre et démocratique repose sur la diversité des médias, le libre accès à l'information et un paysage créatif dynamique. Ces valeurs sont au cur de notre identité européenne. L'IA apporte des innovations remarquables et de nombreux avantages aux citoyens et aux entreprises à travers l'Europe, mais ces progrès ne peuvent se faire au détriment des principes qui sont au coeur de nos sociétés », a déclaré Teresa Ribera, vice-présidente exécutive chargée de la transition propre, juste et compétitive au sein de la Commission européenne. « C'est pourquoi nous enquêtons pour déterminer si Google a imposé des conditions générales abusives aux éditeurs et aux créateurs de contenu, tout en désavantageant les développeurs de modèles d'IA concurrents, en violation des règles de concurrence de l'UE. »
La Commission a déclaré qu'elle enquêterait sur la mesure dans laquelle la génération des « Aperçus IA » et du « Mode IA » par Google repose sur le contenu des éditeurs web sans compensation appropriée et sans possibilité pour les éditeurs de refuser au risque de perdre l'accès à Google Search.
« Cette plainte risque d'étouffer l'innovation sur un marché plus concurrentiel que jamais », a déclaré un porte-parole de Google. « Les Européens méritent de bénéficier des dernières technologies et nous continuerons à travailler en étroite collaboration avec les secteurs de l'information et de la création dans leur transition vers l'ère de l'IA. »
En septembre, l'UE a infligé une amende de près de 3 milliards d'euros (3,4 milliards de dollars) à Google pour avoir enfreint les règles antitrust en faussant la concurrence dans le secteur des technologies publicitaires.
À l'époque, Lee-Anne Mulholland, responsable mondiale des affaires réglementaires chez Google, avait déclaré que la décision de l'UE était « erronée » et que l'entreprise ferait appel. « Il n'y a rien d'anticoncurrentiel dans la fourniture de services aux acheteurs et vendeurs de publicités, et il existe plus d'alternatives que jamais à nos services », avait-elle déclaré.
L'UE contre les géants technologiques américains
Cette décision fait suite à une série de mesures prises ces derniers jours par l'Union européenne à l'encontre des géants technologiques américains.
Le vendredi 5 décembre, la Commission a infligé une amende de 120 millions d'euros (140 millions de dollars) à l'application de réseau social X d'Elon Musk pour avoir enfreint ses obligations de transparence concernant son référentiel publicitaire et « la conception trompeuse de sa "coche bleue" ».
Elon Musk a réagi en appelant à la suppression de l'Union européenne, et plusieurs responsables républicains ont également critiqué cette décision.
La semaine de début décembre, l'UE a également annoncé avoir ouvert une enquête antitrust sur Meta concernant sa nouvelle politique d'accès à WhatsApp pour les fournisseurs d'IA, qui, selon elle, pourrait enfreindre les règles de concurrence de l'Union.
Communiqué de la Commission européenne
Le communiqué de la Commission européenne concernant l'enquête antitrust menée à l'encontre de Google est présenté ci-après :
La Commission européenne a ouvert une enquête antitrust officielle afin de déterminer si Google a enfreint les règles de concurrence de l'UE en utilisant le contenu des éditeurs web, ainsi que le contenu téléchargé sur la plateforme de partage de vidéos en ligne YouTube, à des fins d'intelligence artificielle (« IA »). L'enquête examinera notamment si Google fausse la concurrence en imposant des conditions générales abusives aux éditeurs et aux créateurs de contenu, ou en s'accordant un accès privilégié à ce contenu, désavantageant ainsi les développeurs de modèles d'IA concurrents.
Google, dont le siège social est situé aux États-Unis, est une multinationale technologique spécialisée dans les services et produits liés à Internet, notamment les technologies publicitaires en ligne, la recherche, le cloud computing, les logiciels, le matériel informatique et l'intelligence artificielle.
La Commission craint que Google ait utilisé :
[LIST][*] Le contenu des éditeurs web pour fournir des services basés sur l'IA générative (« AI Overviews » et « AI Mode ») sur ses pages de résultats de recherche sans rémunération appropriée des éditeurs et sans leur offrir la possibilité de refuser une telle utilisation de leur contenu. AI Overviews affiche des résumés générés par l'IA en réponse à la requête de recherche d'un utilisateur au-dessus des résultats organiques, tandis que AI Mode est un onglet de recherche similaire à un chatbot qui répond aux requêtes des utilisateurs dans un style conversationnel. La Commission examinera dans quelle mesure la génération des AI Overviews et du AI Mode par Google repose sur le contenu des éditeurs web sans compensation appropriée et sans possibilité pour les éditeurs de refuser cette utilisation sans perdre l'accès à Google Search. En effet, de nombreux éditeurs dépendent de Google Search pour le trafic des utilisateurs et ne veulent pas risquer d'en perdre l'accès.[*] Les vidéos et autres contenus téléchargés sur YouTube pour entraîner les modèles d'IA générative de Google sans rémunération appropriée des créateurs et sans leur offrir la possibilité de refuser une telle utilisation de leur contenu. Les créateurs de contenu qui téléchargent des vidéos sur YouTube ont l'obligation d'autoriser Google à utiliser leurs données à différentes fins, notamment pour former des modèles d'IA générative. Google ne rémunère pas les créateurs de...
