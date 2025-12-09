Et pour ce faire, il ment sur la raison réelle de cette amende.
L'UE a infligé une amende de 120 millions d'euros à X la semaine dernière pour avoir enfreint la loi sur les services numériques (DSA). Les violations, connues depuis plus d'un an, n'ont rien à voir avec la modération des contenus. L'amende concerne trois manquements spécifiques en matière de transparence : tromper les utilisateurs lorsque Elon a remplacé la vérification réelle par « payer 8 dollars pour obtenir une coche », maintenir un répertoire publicitaire défectueux et refuser de partager les données requises avec les chercheurs.
En juillet 2024, lUnion européenne a porté des accusations contre X, anciennement connu sous le nom de Twitter, concernant ses badges bleus. Ces marques de vérification, qui étaient autrefois réservées aux célébrités et aux personnalités influentes, sont désormais accessibles à tous moyennant un abonnement mensuel de 8 $. Cependant, selon la Commission européenne, cette pratique constitue un « dark pattern » et ne respecte pas les meilleures pratiques de lindustrie.
Dans son communiqué de presse, l'UE indique que les modifications apportées au système de vérification bleue de X, qui permet à tout utilisateur de payer pour être « vérifié », empêchent les utilisateurs de déterminer l'authenticité des autres comptes avec lesquels ils interagissent. Il existe également des preuves que des acteurs malveillants abusent du système pour tromper intentionnellement les utilisateurs, selon les conclusions de l'UE. Enfin, l'UE a averti X que son système de vérification par coche bleue violait les règles de la loi sur les services numériques (DSA).
En tout, la Commission estime que l'entreprise a commis trois infractions distinctes aux règles de transparence de la DSA :
- Les régulateurs ont déclaré que les badges de vérification payants de X enfreignaient la loi en raison d'une « conception trompeuse » qui risquait d'exposer les utilisateurs à des escroqueries et à des manipulations. La plateforme n'a pas non plus respecté les normes de transparence relatives à son répertoire publicitaire.
- En vertu de la DSA, les plateformes doivent tenir à jour une base de données accessible au public contenant toutes les publicités diffusées sur leurs services, y compris des informations sur les personnes qui ont payé pour ces publicités et le public visé. La Commission a déclaré que la base de données de X était affaiblie par des défauts de conception structurels et des obstacles à l'accès, notamment des « retards excessifs dans le traitement ».
- Les régulateurs ont en outre accusé X de créer des « obstacles inutiles » pour les chercheurs indépendants qui cherchent à accéder aux données de la plateforme. « Tromper les utilisateurs avec des coches bleues, dissimuler des informations sur les publicités et exclure les chercheurs n'ont pas leur place en ligne dans l'UE. La DSA protège les utilisateurs », a déclaré Henna Virkunnen, vice-présidente exécutive de l'UE chargée de la souveraineté technologique, de la sécurité et de la démocratie.
Le cur du dossier : des pratiques trompeuses et un manque de transparence
Lamende vise en particulier la confusion volontaire autour des « blue checkmarks ». Depuis la réforme initiée par Musk, le badge bleu est devenu un avantage payant, tout en conservant une apparence associée historiquement à la vérification de lidentité. Pour Bruxelles, le problème nest pas idéologique : la confusion entre authentification et abonnement porte atteinte à la clarté nécessaire pour lutilisateur européen. Les régulateurs ont documenté plusieurs manquements, notamment labsence dinformations claires, la mise en avant trompeuse de certains contenus sponsorisés et un système dabonnement jugé opaque.
Contrairement au discours tenu par Musk, le dossier na pas pour objet la modération de contenus politiques ou la gestion des discours controversés. Techdirt souligne que Musk tente de cadrer cette affaire comme une lutte contre la « censure », alors que lamende ne concerne ni la suppression de publications ni la liberté dexpression. Pour les autorités européennes, cest une question de conformité commerciale, similaire à celles imposées à Amazon, Meta ou Booking dans le passé.
Le soutien actif de lentourage de Donald Trump : linternationalisation du conflit
La prise de position de Musk a rapidement trouvé un écho dans lécosystème trumpiste, aujourdhui en reconstruction politique et stratégique.
Elon Musk prétend qu'il s'agit d'une question de liberté d'expression, et ses amis de longue date au sein de l'administration Trump soutiennent cette fausse affirmation.
Par exemple, avant qu'elle ne soit prononcée, JD Vance, le Vice-Président américain, a déclaré sur X : « Des rumeurs circulent selon lesquelles la Commission européenne infligerait une amende de plusieurs centaines de millions de dollars pour non-respect de la censure. L'UE devrait soutenir la liberté d'expression au lieu d'attaquer les entreprises américaines pour des futilités. » Ce à quoi Elon Musk a répondu en disant qu'il appréciait.
De son côté, le Secrétaire dÉtat Marco Rubio a renchéri en disant : « L'amende de 140 millions de dollars infligée par la Commission européenne n'est pas seulement une attaque contre @X, c'est une attaque contre toutes les plateformes technologiques américaines et le peuple américain par des gouvernements étrangers. L'époque de la censure des Américains en ligne est révolue. »
Elon Musk ne décolère pas : « lUE devrait être abolie »
Samedi, Elon Musk a riposté en déclarant à ses 230 millions d'abonnés en ligne que l'UE devrait être « abolie » : « L'UE devrait être abolie et la souveraineté restituée à chaque pays, afin que les gouvernements puissent mieux représenter leur population. »
Lorsqu'un utilisateur a republié le commentaire de Musk, celui-ci a répondu : « Je suis sérieux. Je ne plaisante pas. »
« J'adore l'Europe, mais pas le monstre bureaucratique qu'est l'UE », a-t-il ajouté dans un autre message.
Dans un autre cas, il a soutenu l'appel en faveur de référendums contraignants sur le maintien des pays dans l'Union, qualifiant cette idée de « bonne idée ». Il a également partagé un mème comparant l'Union au régime nazi, auquel il a répondu : « À peu près ».
Musk a réitéré ses critiques de longue date à l'égard de la réglementation européenne, partageant une vidéo dans laquelle il décrit le siège de l'UE comme une « gigantesque cathédrale de la bureaucratie » et avertit que le continent exerce une « lente strangulation par la surréglementation », affirmant que l'innovation étouffe sous les règles de Bruxelles.
« La bureaucratie de l'UE étouffe lentement l'Europe », a-t-il écrit dans un autre message.
La déclaration de Musk affirmant que lUE « devrait être abolie » marque un saut qualitatif dans la confrontation. Elle dépasse largement une critique contre le DSA ou contre la bureaucratie bruxelloise. Pour un dirigeant dont les entreprises opèrent dans tous les États membres, remettre en cause lexistence même de lUnion est un pas spectaculaire, mais également un aveu de la gêne profonde que représente ce cadre réglementaire pour X.
Le Monde rappelle que l'Europe est historiquement le marché le plus strict en matière de protection des consommateurs et de régulation numérique. Depuis le RGPD, Bruxelles défend une vision où la technologie doit sadapter aux droits fondamentaux, et non linverse. Lintervention de Musk sinscrit donc dans une confrontation structurelle : celle entre un entrepreneur prônant une liberté quasi absolue de conception, et une région du monde qui incarne lapproche juridique la plus exigeante.
Une plateforme déjà sous pression : fuite des annonceurs, instabilité interne, risques juridiques
X subit depuis deux ans des turbulences majeures. La fuite des annonceurs, la baisse des revenus publicitaires, laugmentation des litiges en Europe et aux États-Unis, ainsi que la perte de repères pour les utilisateurs transforment la plateforme en un terrain mouvant. Lamende européenne, bien que significative, n'est pas la menace la plus critique, mais elle ajoute une nouvelle couche d'incertitude juridique et financière.
D'ailleurs, Bruxelles pourrait aller plus loin en cas de non-conformité persistante. En cas de non-conformité persistante au Digital Services Act (DSA), la Commission européenne dispose dun arsenal de mesures graduées, mais extrêmement puissantes. Le DSA a été conçu pour donner à Bruxelles un pouvoir direct, exécutoire, et dissuasif sur les grandes plateformes et, dans certains cas, sur nimporte quel prestataire de services numériques opérant dans lUE.
Voici ce que peut faire Bruxelles en cas de violation répétée ou dabsence de conformité :
Exiger des mesures correctives immédiates
La Commission peut ordonner formellement :
