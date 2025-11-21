et fausses déclarations
La société Boring Company d'Elon Musk multiplie les infractions environnementales. Elle vient d'être condamnée à payer une amende de près de 500 000 $ pour avoir illégalement déversé des « fluides de forage » dans des regards d'égouts autour de Las Vegas, ce qui a causé des dommages importants aux infrastructures du comté. C'est la dernière controverse en date à éclater autour de Boring Company. À plusieurs reprises, l'entreprise a été accusée par ses employés et les autorités de régulation de contourner les protocoles de sécurité lors de la construction d'un réseau de tunnels sous Las Vegas qui, selon l'entreprise, servira d'autoroute souterraine pour les Tesla.
The Boring Company est née de l'une des ambitions les plus audacieuses du magnat de la technologie Elon Musk : construire d'importants réseaux de tunnels souterrains pour automobiles afin de révolutionner le transport urbain. L'objectif est de réduire les embouteillages. Ces tunnels devaient être parcourus par des véhicules Tesla entièrement autonomes, offrant une solution rapide et efficace pour le transport urbain. Mais cette promesse patine.
De plus, les projets de tunnellisation dans lesquels l'entreprise est impliquée sont majoritairement considérés comme violant les protocoles réglementaires et les normes environnementales. C'est le cas, par exemple, du Las Vegas Loop, un projet de tunnellisation que développe Boring Company à Las Vegas.
Le district de recyclage a déclaré dans une lettre de mise en demeure adressée à Boring Company le 14 août 2025 que les inspecteurs du district avaient effectué une inspection sur place le 13 août à la suite d'une dénonciation anonyme. L'équipe avait observé « un rejet illicite actif de ce qui semblait être du fluide de forage via deux connexions directes dans les regards de nettoyage sur le site d'une future station du Vegas Loop au 3824 Paradise Road ».
La lettre de mise en demeure indique : « les travailleurs sur place ont continué à effectuer des déversements illégaux même après que les inspecteurs leur ont demandé d'arrêter ». Elle précise également que les déversements illégaux ont causé d'importants dommages aux infrastructures du district.
Selon les documents, les inspecteurs du district sont retournés sur le site de Paradise le 14 août et ont de nouveau vu des équipes déverser illégalement le fluide de forage suspect, cette fois-ci en étendant l'opération à deux regards. La lettre de mise en demeure indique que le directeur de Boring Company, Flippo Fazzino, avait mis fin au déversement en retirant les deux raccords, pour les replacer ensuite lorsqu'il pensait que les inspecteurs étaient partis.
Boring Company accusée de laxisme à légard de la réglementation
Les fluides de forage et les déblais mentionnés dans la citation par les inspecteurs semblent faire référence au liquide toxique qui s'accumule au fond des tunnels lorsque les machines de Boring Company forent la terre et la roche, un liquide qui peut contenir divers produits chimiques, notamment du MasterRoc AGA 41S. De nombreux employés de Boring Company ont été brûlés par ces produits chimiques lorsque leur peau y a été directement exposée.
Clark County Water Reclamation District
Dans un précédent rapport, Boring Company a été accusé de 800 infractions environnementales à Las Vegas. Les associations et les autoritaires de réglementation dénoncent un manque de rigueur dans le respect de la réglementation en vigueur. Filippo Fazzino a tenté de minimiser les actions de la société, affirmant que le déversement n'avait eu lieu que la nuit précédente, malgré les rapports d'inspection du district datant de leur visite du 13 août.
« Le refus effronté de TBC de mettre fin à ses rejets illicites après avoir été prise en flagrant délit, ajouté aux fausses déclarations du représentant de The Boring Company aux inspecteurs du district, prouve que les activités de The Boring Company sont délibérées et intentionnelles », a écrit David Stoft, avocat du district de récupération des eaux du comté de Clark (Clark County Water Reclamation District - CCWRD), dans la lettre datée du 14 août.
Le CCWRD a déclaré que ses équipes ont finalement dû nettoyer 12 mètres cubes de boues de forage, déblais de forage et déchets solides divers dans l'une de ses stations d'épuration en raison des rejets de la société. Dans une réponse le 15 août, Ashley Steinberg, directrice des affaires juridiques de Boring Company, indique que la société enquête sur l'incident et qu'elle ferait preuve de transparence quant à ses conclusions et aux mesures correctives prises.
La lettre indique que la société avait déconnecté les raccordements d'égouts en question et rencontré la Division de la protection de l'environnement du Nevada afin d'utiliser un permis existant pour rejeter les eaux traitées dans le réseau d'égouts pluviaux lorsqu'elles répondaient aux normes environnementales.
Boring Company condamnée à une amende de près de 500 000 $
Les registres des infractions indiquent que plusieurs dirigeants de Boring Company ont assisté à une audience avec la CCWRD fin septembre 2025 et que l'entreprise a reconnu sa responsabilité et accepté de ne pas étendre ses activités à de nouveaux sites de forage tant que certaines conditions ne seraient pas remplies. L'agence des eaux du comté de Clark a déclaré que « les actions de Boring Company ont enfreint les lois et réglementations fédérales ».
Elle a infligé à l'entreprise une amende de 493 297,08 dollars, dont 131 297,08 dollars pour les dépenses engagées par le district afin de remédier au déversement de fluides. Selon le CCWRD, l'amende est due à la nature flagrante des violations, aux dommages causés aux infrastructures du district, aux ressources d'urgence du district dépensées pour répondre aux violations et à la reconnaissance par l'entreprise de sa responsabilité dans les violations.
Selon un porte-parole de l'agence des eaux du comté de Clark, Boring Company a payé l'amende le 17 novembre 2025. Selon l'avis d'infraction, Boring Company avait jusqu'au 1er décembre 2025 pour payer l'amende et l'entreprise s'est vu ordonner de s'abstenir de tout nouveau déversement illégal.
Boring Company d'Elon Musk n'en est pas à sa première violation
Le déversement illégal de fluide de forage n'est pas le seul incident qui a suscité la réaction du comté de Clark. Le 12 mars 2025, le service de l'urbanisme du comté de Clark a émis un avis de violation à l'encontre de Boring Company pour avoir effectué des travaux sur l'ancien site Firefly sans les permis requis, lui infligeant une amende de 660 dollars. Le problème a été résolu le 2 juillet, après que Boring Company a obtenu trois permis de construire.
Extrait de la lettre envoyée par The Boring Company au Clark County Water Reclamation District le 15 août 2025
En 2022, Boring Company a signé un accord à l'amiable avec la Division de la protection de l'environnement du Nevada pour avoir rejeté des eaux souterraines dans les égouts pluviaux sans autorisation, afin d'éviter de nouvelles infractions à l'avenir. ProPublica note qu'en vertu des termes de cet accord, l'agence aurait pu infliger une amende de plus de 3 millions de dollars à la société, mais qu'elle a choisi de réduire la sanction à 242 800 dollars.
Boring Company a également été condamnée à plus de 112 000 dollars d'amende par l'administration de la sécurité et de la santé au travail du Nevada, en raison de brûlures subies par des travailleurs à cause de produits chimiques utilisés dans le mélange de béton pour les tunnels. Début septembre, l'entreprise a été contrainte d'interrompre les travaux sur un tunnel menant à l'aéroport Harry Reid de Las Vegas en raison d'un accident grave.
Un employé actuel de Boring Company, qui s'est entretenu avec Fortune sous couvert d'anonymat, a confirmé que, bien que la société soit tenue par les règles du comté de prétraiter l'eau et les fluides avant de les évacuer, les employés les pompaient directement dans le réseau d'égouts sans les prétraiter.
Les promesses d'Elon Musk semblent laisser place à la désillusion
Fondée en 2017, Boring Company est une entité très peu médiatisée dans l'empire d'Elon Musk, mais non moins ambitieuse que sa société de fusée SpaceX ou sa startup d'implants cérébraux Neuralink. L'entreprise aurait levé plus de 900 millions de dollars auprès de certaines des plus grandes sociétés d'investissement de la Silicon Valley, mais elle a dû faire face à des retards, à des incidents liés à la sécurité des employés et à des condamnations.
Boring Company a inauguré son premier tunnel en décembre 2018. Au moment de la révélation de ce tunnel, certains journalistes qui se sont rendus sur le lieu ont été déçus du résultat de ce projet excentrique. Les critiques sont restés sceptiques quant à l'avenir du projet et ses promesses audacieuses.
Un critique avait commenté : « toute la chose parait absurde. Pour le prix quils ont payé, pour un petit tunnel accidenté et une voiture Tesla autonome "non autonome", pas de commodités, cela fait de la Silver Line une bonne valeur ! il ny a pas de place dans ce tunnel ! Quest-ce qui va arriver quand une voiture tombe en panne ? Quand, il y a une infestation de rats ? Une inondation ? Les ascenseurs sont incroyablement peu fiables, comparés à des rampes ».
L'Hyperloop, une autre technologie d'Elon Musk est également considérée comme une escroquerie. En 2013, le patron de Tesla a lancé ce projet de recherche industrielle quil définit comme un cinquième mode de transport, en plus des bateaux, des avions, des voitures et des trains. Tel que décrit par Elon Musk lui-même, l'Hyperloop consiste en un double tube surélevé dans lequel se déplacent des capsules transportant des voyageurs ou marchandises.
Sur le papier, c'est un projet très innovant, mais pour François Lacôte, l'Hyperloop est « une formidable escroquerie technico-intellectuelle ». L'expérience de la métropole de Toulouse avec l'Hyperloop s'est soldée par un échec cuisant, avec des pertes financières estimées à plus de 5,5 millions deuros.
Conclusion
Cette affaire met en lumière le conflit entre les rêves des milliardaires de la technologie et le respect des normes environnementales. Boring Company d'Elon Musk a montré des manquements sérieux à la réglementation, entraînant des risques importants pour la santé publique et des dommages aux infrastructures. En octobre 2025, l'entreprise a été citée pour près de 800 infractions environnementales liées à son projet de tunnel Tesla à Las Vegas.
Par ailleurs, cet épisode sinscrit dans une série déchecs notables pour Elon Musk. Ses projets de conduite autonome rencontrent encore des problèmes techniques et de sécurité, tandis que le projet Hyperloop, notamment à Toulouse, a généré des pertes financières importantes sans déboucher sur une exploitation commerciale viable. Sa startup xAI est également éclaboussée par des scandales de pollution environnementale dans le Tennessee.
À l'échelle du secteur, les frères de la technologie rêvent désormais d'installer des centres de données pour l'IA dans l'espace afin d'éliminer les contraintes terrestres. Pour Elon Musk, PDG de Tesla, Jeff Bezos, ancien PDG d'Amazon et Sundar Pichai, PDG de Google, les centres de données spatiaux sont l'avenir.
