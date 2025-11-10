Contenus clés de la loi

Pourquoi cette loi ? Enjeux et motivations

Impacts et zones de tension

Le texte peut être interprété comme protégeant plus les activités industrielles (data-centres, minage cryptographique) que les utilisateurs individuels. Une discussion en ligne souligne : « Je ne suis pas sûr, mais pour moi, le plus beau dans cette loi, cest quelle donne fondamentalement le droit aux multinationales dinstaller des centres de données à côté de chez moi sans avoir à se conformer à la moindre réglementation environnementale ou relative à la qualité de vie, nest-ce pas ? »

Le conflit possible entre cet usage et des réglementations environnementales, de zonage ou durbanisme. Le texte évoque la possibilité de nuisance « par infrastructure physique de centre de données » comme un intérêt impérieux justifiant restriction.

Le cadre technique et juridique reste récent : comment sera-t-il appliqué en pratique ? Quels seront les litiges test qui en découleront ?

Autre tension possible : léquilibre entre liberté dusage et responsabilité (sécurité, vie privée, effets secondaires de lIA). Le texte aborde déjà ce dernier point mais lincidence pratique reste à voir.

Une position qui contraste avec les efforts réglementaires d'autres États

Pour les professionnels de linformatique, pourquoi cela compte ?

LÉtat du Montana vient de franchir une étape symbolique dans le paysage législatif américain en devenant le premier État à inscrire dans la loi un « droit de calcul » (« right to compute »). Cette initiative a été adoptée via le Senate Bill 212 (« Right to Compute Act ») lors de la 69ᵉ législature du Montana et portera officiellement la mention « Right to Compute Act ».Lidée centrale : assurer que les personnes et entreprises puissent posséder, utiliser ou mettre à disposition des ressources informatiques (matériel, logiciel, algorithmes, serveurs, infrastructure ) sans ingérence excessive de lÉtat ou des collectivités locales. Le texte législatif évoque notamment « les droits dacquérir, de posséder et de protéger la propriété » en vertu de la constitution de lÉtat, ainsi que « la liberté dexpression ».La genèse sinscrit dans un contexte de débats croissants : entre les propositions de régulation de lintelligence artificielle (IA), les limitations de lexploitation de cryptomonnaies et de centres de données, et la montée en puissance de largument selon lequel loutil informatique est devenu une extension de la pensée humaine. Le texte législatif mentionne explicitement que certaines actions gouvernementales restreignant lusage légitime des ressources de calcul peuvent porter atteinte aux droits fondamentaux à la propriété et à la liberté dexpression.La Section 3 du texte indique que toute action gouvernementale restreignant « la capacité de posséder ou dutiliser des ressources de calcul privées à des fins légales » doit être « démontrablement nécessaire et étroitement adaptée à la réalisation dun intérêt gouvernemental impérieux ».Cette formulation place la charge de la preuve sur lÉtat : pour limiter cet usage, il devra démontrer un intérêt impérieux (public santé/sécurité) et que la restriction est la moins intrusive possible.La Section 4 exige que lorsquune « installation dinfrastructure critique » est contrôlée entièrement ou en partie par un système dIA, le responsable (« déployeur ») doit établir une politique de gestion des risques, prévoir un mécanisme dinterruption permettant de revenir à un contrôle humain dans un délai raisonnable, et effectuer un examen annuel.Cette disposition répond aux préoccupations concernant la dépendance à lIA dans des infrastructures sensibles (énergie, eau, transport).Le texte fournit des définitions larges : « ressources de calcul » englobent matériel, logiciel, algorithmes, protocoles, machines quantiquesIl contient aussi des réserves importantes : rien ne doit être interprété comme modifiant ou réduisant les droits de propriété intellectuelle (brevets, droits dauteur, marques).Il est précisé que la loi ne préempte pas les lois fédérales.Plusieurs motifs sous-tendront cette initiative.Dabord, dun point de vue innovation et économique, le Montana cherche à se positionner comme un État favorable à limplantation de centres de données, de serveurs blockchain, dIA et dentreprises technologiques. Le texte de lInstitut des politiques des États montagneux note que la loi « protège lusage des ressources de calcul, telles que les nuds blockchain, le stockage distribué et la modélisation IA sur propriété privée ».Ensuite, dun point de vue libertés individuelles, les promoteurs arguent que le calcul est devenu un prolongement de la capacité de pensée et dexpression, et quinterdire ou réglementer sévèrement lusage privé des machines ou algorithmes pourrait porter atteinte à des droits fondamentaux.Enfin, sur le plan réglementaire, lapparition de lois restrictives dans dautres États (sur le minage de cryptomonnaies, lusage de lIA) a poussé certains à réagir. Le Montana cherche à inverser la logique en posant une protection légale explicite avant que des interdictions trop larges ne soient adoptées.Pour les entreprises du secteur tech, cette loi peut apparaître comme un signal fort : « nous voulons que vous investissiez ici, que vous construisiez, que vous innoviez sans freins inutiles ». Cela peut renforcer lattractivité du Montana pour les activités de serveurs, centres de traitement de données, blockchain, IA. Pour les particuliers, cela pourrait renforcer leur pouvoir de posséder, utiliser un serveur, un nud blockchain ou un logiciel dIA sans être soumis à des interdictions locales capricieuses.« Le Montana fait une fois de plus figure de pionnier en matière de défense des libertés individuelles », a déclaré le sénateur Daniel Zolnikov, auteur du projet de loi et fervent défenseur de la protection de la vie privée numérique. « Grâce à la loi sur le droit à l'informatique, nous garantissons à chaque Montanien l'accès aux outils de demain et leur maîtrise. »Cependant, certaines critiques émergent :Bien que la loi autorise l'État à réglementer l'informatique dans l'intérêt de la santé et de la sécurité publiques, elle impose des exigences élevées : toute restriction doit être manifestement nécessaire et strictement nécessaire à la poursuite d'un intérêt impérieux. Les juristes soulignent qu'il s'agit de l'une des normes les plus protectrices prévues par la législation du Montana.La loi comprend également des dispositions relatives aux infrastructures critiques contrôlées par l'IA, exigeant à la fois un mécanisme d'arrêt permettant une intervention humaine et des examens annuels de sécurité  une mesure visant à concilier innovation et impératifs de sécurité publique.Le texte a été salué par les défenseurs de la vie privée et les groupes de réflexion sur les politiques technologiques. Tanner Avery, directeur des politiques au sein du think tank libéral Frontier Institute, a qualifié la loi de « défenseur des droits numériques », ajoutant : « Le Montana a clairement indiqué qu'il examinerait avec la plus grande attention toute tentative d'atteinte aux libertés numériques fondamentales.»La MRTCA contraste fortement avec les efforts réglementaires récents d'autres États, tels que la Californie, la Virginie et New York, où les propositions visant à encadrer les technologies d'IA ont soit échoué, soit été profondément remaniées. L'approche du Montana privilégie l'autonomisation des utilisateurs plutôt que la restriction de l'accès.Cette loi a déjà inspiré des initiatives similaires dans le New Hampshire, où les législateurs défendent un amendement constitutionnel garantissant l'accès au calcul. Le député Keith Ammon, chef de la majorité à l'Assemblée législative de l'État, a salué le leadership du Montana : « C'est le genre de mesure audacieuse qui donne le ton au reste du pays.*»À l'échelle nationale, le mouvement « Droit à l'informatique » prend de l'ampleur. Initiée par le groupe citoyen RightToCompute.ai, la campagne défend l'idée que l'informatique, au même titre que la liberté d'expression et le droit de propriété, est un droit fondamental. « Un ordinateur est un prolongement de la capacité humaine à penser », affirme l'organisation.Le mouvement est soutenu par Haltia.AI, une start-up d'IA basée à Dubaï, et le protocole ASIMOV, un consortium blockchain qui promeut une infrastructure d'IA décentralisée. Talal Thabet, cofondateur des deux groupes, a salué la loi du Montana, la qualifiant « d'avancée majeure pour garantir aux individus le contrôle de leurs données et de leurs outils numériques ».Alors que les débats sur la gouvernance de l'IA et les droits numériques continuent d'évoluer, cette loi audacieuse du Montana pourrait servir de modèle à d'autres États cherchant à préserver les libertés à l'ère numérique.En tant que...