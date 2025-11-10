Contexte
LÉtat du Montana vient de franchir une étape symbolique dans le paysage législatif américain en devenant le premier État à inscrire dans la loi un « droit de calcul » (« right to compute »). Cette initiative a été adoptée via le Senate Bill 212 (« Right to Compute Act ») lors de la 69ᵉ législature du Montana et portera officiellement la mention « Right to Compute Act ».
Lidée centrale : assurer que les personnes et entreprises puissent posséder, utiliser ou mettre à disposition des ressources informatiques (matériel, logiciel, algorithmes, serveurs, infrastructure ) sans ingérence excessive de lÉtat ou des collectivités locales. Le texte législatif évoque notamment « les droits dacquérir, de posséder et de protéger la propriété » en vertu de la constitution de lÉtat, ainsi que « la liberté dexpression ».
La genèse sinscrit dans un contexte de débats croissants : entre les propositions de régulation de lintelligence artificielle (IA), les limitations de lexploitation de cryptomonnaies et de centres de données, et la montée en puissance de largument selon lequel loutil informatique est devenu une extension de la pensée humaine. Le texte législatif mentionne explicitement que certaines actions gouvernementales restreignant lusage légitime des ressources de calcul peuvent porter atteinte aux droits fondamentaux à la propriété et à la liberté dexpression.
Contenus clés de la loi
Le « droit de calcul » (Section 3)
La Section 3 du texte indique que toute action gouvernementale restreignant « la capacité de posséder ou dutiliser des ressources de calcul privées à des fins légales » doit être « démontrablement nécessaire et étroitement adaptée à la réalisation dun intérêt gouvernemental impérieux ».
Cette formulation place la charge de la preuve sur lÉtat : pour limiter cet usage, il devra démontrer un intérêt impérieux (public santé/sécurité) et que la restriction est la moins intrusive possible.
Infrastructures critiques pilotées par lIA (Section 4)
La Section 4 exige que lorsquune « installation dinfrastructure critique » est contrôlée entièrement ou en partie par un système dIA, le responsable (« déployeur ») doit établir une politique de gestion des risques, prévoir un mécanisme dinterruption permettant de revenir à un contrôle humain dans un délai raisonnable, et effectuer un examen annuel.
Cette disposition répond aux préoccupations concernant la dépendance à lIA dans des infrastructures sensibles (énergie, eau, transport).
Définitions et réserves
Le texte fournit des définitions larges : « ressources de calcul » englobent matériel, logiciel, algorithmes, protocoles, machines quantiques
Il contient aussi des réserves importantes : rien ne doit être interprété comme modifiant ou réduisant les droits de propriété intellectuelle (brevets, droits dauteur, marques).
Il est précisé que la loi ne préempte pas les lois fédérales.
Pourquoi cette loi ? Enjeux et motivations
Plusieurs motifs sous-tendront cette initiative.
Dabord, dun point de vue innovation et économique, le Montana cherche à se positionner comme un État favorable à limplantation de centres de données, de serveurs blockchain, dIA et dentreprises technologiques. Le texte de lInstitut des politiques des États montagneux note que la loi « protège lusage des ressources de calcul, telles que les nuds blockchain, le stockage distribué et la modélisation IA sur propriété privée ».
Ensuite, dun point de vue libertés individuelles, les promoteurs arguent que le calcul est devenu un prolongement de la capacité de pensée et dexpression, et quinterdire ou réglementer sévèrement lusage privé des machines ou algorithmes pourrait porter atteinte à des droits fondamentaux.
Enfin, sur le plan réglementaire, lapparition de lois restrictives dans dautres États (sur le minage de cryptomonnaies, lusage de lIA) a poussé certains à réagir. Le Montana cherche à inverser la logique en posant une protection légale explicite avant que des interdictions trop larges ne soient adoptées.
Impacts et zones de tension
Impacts attendus
Pour les entreprises du secteur tech, cette loi peut apparaître comme un signal fort : « nous voulons que vous investissiez ici, que vous construisiez, que vous innoviez sans freins inutiles ». Cela peut renforcer lattractivité du Montana pour les activités de serveurs, centres de traitement de données, blockchain, IA. Pour les particuliers, cela pourrait renforcer leur pouvoir de posséder, utiliser un serveur, un nud blockchain ou un logiciel dIA sans être soumis à des interdictions locales capricieuses.
« Le Montana fait une fois de plus figure de pionnier en matière de défense des libertés individuelles », a déclaré le sénateur Daniel Zolnikov, auteur du projet de loi et fervent défenseur de la protection de la vie privée numérique. « Grâce à la loi sur le droit à l'informatique, nous garantissons à chaque Montanien l'accès aux outils de demain et leur maîtrise. »
Zones de tension
Cependant, certaines critiques émergent :
- Le texte peut être interprété comme protégeant plus les activités industrielles (data-centres, minage cryptographique) que les utilisateurs individuels. Une discussion en ligne souligne : « Je ne suis pas sûr, mais pour moi, le plus beau dans cette loi, cest quelle donne fondamentalement le droit aux multinationales dinstaller des centres de données à côté de chez moi sans avoir à se conformer à la moindre réglementation environnementale ou relative à la qualité de vie, nest-ce pas ? »
- Le conflit possible entre cet usage et des réglementations environnementales, de zonage ou durbanisme. Le texte évoque la possibilité de nuisance « par infrastructure physique de centre de données » comme un intérêt impérieux justifiant restriction.
- Le cadre technique et juridique reste récent : comment sera-t-il appliqué en pratique ? Quels seront les litiges test qui en découleront ?
- Autre tension possible : léquilibre entre liberté dusage et responsabilité (sécurité, vie privée, effets secondaires de lIA). Le texte aborde déjà ce dernier point mais lincidence pratique reste à voir.
Une position qui contraste avec les efforts réglementaires d'autres États
Bien que la loi autorise l'État à réglementer l'informatique dans l'intérêt de la santé et de la sécurité publiques, elle impose des exigences élevées : toute restriction doit être manifestement nécessaire et strictement nécessaire à la poursuite d'un intérêt impérieux. Les juristes soulignent qu'il s'agit de l'une des normes les plus protectrices prévues par la législation du Montana.
La loi comprend également des dispositions relatives aux infrastructures critiques contrôlées par l'IA, exigeant à la fois un mécanisme d'arrêt permettant une intervention humaine et des examens annuels de sécurité une mesure visant à concilier innovation et impératifs de sécurité publique.
Le texte a été salué par les défenseurs de la vie privée et les groupes de réflexion sur les politiques technologiques. Tanner Avery, directeur des politiques au sein du think tank libéral Frontier Institute, a qualifié la loi de « défenseur des droits numériques », ajoutant : « Le Montana a clairement indiqué qu'il examinerait avec la plus grande attention toute tentative d'atteinte aux libertés numériques fondamentales.»
La MRTCA contraste fortement avec les efforts réglementaires récents d'autres États, tels que la Californie, la Virginie et New York, où les propositions visant à encadrer les technologies d'IA ont soit échoué, soit été profondément remaniées. L'approche du Montana privilégie l'autonomisation des utilisateurs plutôt que la restriction de l'accès.
Cette loi a déjà inspiré des initiatives similaires dans le New Hampshire, où les législateurs défendent un amendement constitutionnel garantissant l'accès au calcul. Le député Keith Ammon, chef de la majorité à l'Assemblée législative de l'État, a salué le leadership du Montana : « C'est le genre de mesure audacieuse qui donne le ton au reste du pays.*»
À l'échelle nationale, le mouvement « Droit à l'informatique » prend de l'ampleur. Initiée par le groupe citoyen RightToCompute.ai, la campagne défend l'idée que l'informatique, au même titre que la liberté d'expression et le droit de propriété, est un droit fondamental. « Un ordinateur est un prolongement de la capacité humaine à penser », affirme l'organisation.
Le mouvement est soutenu par Haltia.AI, une start-up d'IA basée à Dubaï, et le protocole ASIMOV, un consortium blockchain qui promeut une infrastructure d'IA décentralisée. Talal Thabet, cofondateur des deux groupes, a salué la loi du Montana, la qualifiant « d'avancée majeure pour garantir aux individus le contrôle de leurs données et de leurs outils numériques ».
Alors que les débats sur la gouvernance de l'IA et les droits numériques continuent d'évoluer, cette loi audacieuse du Montana pourrait servir de modèle à d'autres États cherchant à préserver les libertés à l'ère numérique.
