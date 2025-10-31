Le document, rendu public par un média dinvestigation, confirme ce que de nombreux défenseurs des libertés civiles redoutaient depuis longtemps : la reconnaissance faciale est en train de devenir un outil systématique et inévitable du contrôle didentité aux États-Unis. Lapplication Mobile Fortify, développée pour le compte de lagence ICE (Immigration and Customs Enforcement), est utilisée par les agents pour scanner le visage des individus dans la rue, dans les aéroports ou lors de contrôles routiers.
Mais lélément le plus choquant est sans doute la durée de conservation des données. Les images et métadonnées collectées y compris la géolocalisation et lheure du scan seront stockées dans les serveurs fédéraux pour quinze ans. Aucune distinction nest faite entre un citoyen américain, un détenteur de visa ou un étranger en situation irrégulière. En dautres termes, tout visage croisé par Mobile Fortify devient une donnée fédérale durable.
Un « consentement » inexistant
Selon le document du DHS, il est impossible de refuser un scan facial réalisé par ICE. Le texte dans le document, obtenu par 404 Media, stipule noir sur blanc « qu'aucune disposition ne permet à un individu de refuser le scan ou la collecte de données biométriques lorsquun agent fédéral en fait la demande ».
Ce point marque un tournant majeur dans la politique américaine de surveillance. Jusquici, les citoyens pouvaient au moins prétendre à une forme de consentement implicite lors de contrôles douaniers ou dans certains aéroports. Désormais, la reconnaissance faciale devient un acte administratif unilatéral. Elle échappe à la logique du consentement et sinscrit dans celle du contrôle systématique.
« L'ICE ne donne pas aux individus la possibilité de refuser ou d'accepter la collecte et l'utilisation de données biométriques/photographies », indique le document, intitulé « Privacy Threshold Analysis » (PTA, analyse du seuil de confidentialité). Une PTA est un document créé par le DHS dans le cadre du déploiement d'une nouvelle technologie ou de la mise à jour de capacités existantes. Elle est censée être utilisée par les services internes du DHS chargés de la confidentialité afin de déterminer et de décrire les risques liés à la confidentialité d'une technologie donnée.
« Le CBP et l'ICE Privacy soumettent conjointement cette nouvelle PTA pour l'application mobile ICE Mobile Fortify (application Mobile Fortify), une application mobile développée par le CBP et mise à la disposition des agents et officiers de l'ICE opérant sur le terrain », indique le document daté de février. 404 Media a obtenu ce document grâce à une demande adressée au CBP en vertu de la loi sur la liberté d'information (FOIA).
Décret de Donald Trump : « Protéger le peuple américain contre l'invasion »
Le document indique que le CBP soutient l'ICE en tant que « prestataire de services techniques » afin de mettre en uvre les exigences du décret présidentiel de Donald Trump intitulé « Protéger le peuple américain contre l'invasion ». Après qu'un agent de l'ICE a pris une photo d'un sujet à l'aide de son appareil Android ou iOS professionnel, l'outil interroge un large éventail de bases de données du CBP et d'autres organismes, notamment le service de vérification des voyageurs du CBP. Pour ce système, le CBP prend des photos du visage des personnes lorsqu'elles entrent aux États-Unis. 404 Media a précédemment révélé que l'application compare les images à une banque de 200 millions d'images, puis extrait des informations telles que leur nom, leur date de naissance, leur nationalité, leur numéro d'étranger (un identifiant unique attribué par le gouvernement aux non-citoyens) et si un juge a ordonné leur expulsion.
« La photo affichée [...] est celle qui a été prise lors de la dernière rencontre de la personne avec le CBP, mais la comparaison sera effectuée avec toutes les photos que le CBP peut détenir sur cette personne », poursuit le nouveau document. L'application peut également scanner les empreintes digitales des personnes et fournir des informations basées sur celles-ci, et télécharger des données de localisation « afin que l'ICE puisse identifier le lieu où la rencontre a eu lieu ».
« Bien que l'application Mobile Fortify ait pour objectif d'identifier les étrangers susceptibles d'être expulsés des États-Unis, les utilisateurs peuvent l'utiliser pour collecter des informations identifiables sur des individus, indépendamment de leur citoyenneté ou de leur statut d'immigration. Il est concevable qu'une photo prise par un agent à l'aide de l'application Mobile Fortify puisse être celle d'une personne autre qu'un étranger, y compris un citoyen américain ou un résident permanent légal », poursuit le document. « Les agents de l'ICE ne connaissent pas la nationalité d'une personne lors de leur première rencontre et utilisent l'application mobile Mobile Fortify pour déterminer ou vérifier l'identité de cette personne et confirmer qu'elle figure bien sur la liste noire Fortify the Border. » Si la photo d'une personne ne correspond à aucune de celles figurant sur la liste noire, aucune information supplémentaire ne sera renvoyée, selon le document.
Même si la photo ne correspond pas, « le CBP enregistre les nouvelles photos et empreintes digitales, prises à l'aide de Mobile Fortify [...] et les conserve pendant 15 ans », indique le document. « L'ICE ne prendra aucune mesure à l'encontre des personnes qui ne figurent pas sur la liste de surveillance, sauf si les circonstances opérationnelles indiquent d'autres violations de la loi. »
Mercredi, Bennie G. Thompson, membre éminent de la commission de la sécurité intérieure de la Chambre des représentants, a déclaré que l'ICE donnerait la priorité aux résultats de l'application plutôt qu'aux certificats de naissance. « Les responsables de l'ICE nous ont dit qu'une correspondance biométrique apparente par Mobile Fortify constituait une détermination "définitive" du statut d'une personne et qu'un agent de l'ICE pouvait ignorer les preuves de citoyenneté américaine, y compris un certificat de naissance, si l'application indiquait que la personne était un étranger », a-t-il déclaré. « Le fait que l'ICE utilise une application biométrique mobile d'une manière que ses développeurs au CBP n'ont jamais envisagée ni testée constitue une atteinte effrayante, répugnante et inconstitutionnelle aux droits et libertés des Américains. »
Le spectre du fichage généralisé
Les associations de défense des droits civiques comme lACLU ou Electronic Frontier Foundation alertent sur un risque de glissement vers un fichage biométrique généralisé. En croisant les visages scannés avec les bases de données existantes (passeports, permis de conduire, réseaux sociaux, dossiers médicaux), le gouvernement pourrait reconstituer des profils complets de déplacement, dhabitudes et de relations sociales.
Ce système rappelle la logique de surveillance déjà en place dans certains États autoritaires, où la reconnaissance faciale est utilisée pour suivre les opposants, les journalistes ou les minorités. La différence majeure, ici, réside dans le fait que ce processus est juridiquement encadré par le DHS et donc parfaitement légal au regard du droit fédéral américain.
Une architecture de surveillance silencieuse
Techniquement, Mobile Fortify fonctionne comme une application de vérification mobile : elle compare les visages capturés à une base de données biométrique du DHS, elle-même alimentée...
