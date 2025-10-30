Un PDG californien de la tech assassiné aurait humilié ses employés avant sa mort, selon les déclarations de nouveaux témoins qui affirment que Tushar Atre avait créé un environnement de travail hostile

Un PDG de la technologie, enlevé, poignardé et abattu dans le centre de la Californie, aurait humilié ses employés avant son horrible meurtre en 2019, a révélé le tribunal. De nouveaux témoignages dans le cadre du procès en cours lié à ce meurtre ont brossé un portrait sombre de Tushar Atre, un entrepreneur californien, affirmant qu'il avait créé un environnement de travail hostile. Le PDG de la tech aurait intimidé et maltraité ses employés, dont deux ont ensuite participé à son enlèvement et à son assassinat.
Alors que ce procès ravive l'attention sur les dérives du management toxique, l'affaire Tushar Atre illustre une réalité plus large dans le monde du travail. Selon l'enquête 2025 Mental Health in the Workplace menée par Monster, 80 % des travailleurs affirment que leur emploi nuit à leur santé mentale, contre 67 % l'année précédente. Le rapport The State of the Developer Ecosystem 2023 de JetBrains révèle par ailleurs que 73 % des développeurs ont déjà souffert d'épuisement professionnel. Une situation qui témoigne de l'aggravation de la toxicité des environnements de travail.
Tushar Atre, 50 ans, a été tiré de son lit dans sa maison de plage de Santa Cruz, vers 3 heures du matin, le 1er octobre 2019, par un groupe d'hommes qui ont fait irruption dans sa luxueuse résidence, d'une valeur de 5,4 millions de dollars. Les hommes, dont deux étaient ses employés, ont poignardé et kidnappé le millionnaire, avant de l'abattre et de l'abandonner pour mort à 22 km de là, dans une zone montagneuse rurale, ont affirmé les enquêteurs. Ils ont également volé plusieurs milliers de dollars en espèces dans un coffre-fort situé au domicile de Tushar Atre.
Stephen Nicholas « Nic » Lindsay et Kurtis Charters ont été reconnus coupables de meurtre et d'autres chefs d'accusation lors de procès qui se sont tenus plus tôt cette année, selon KRON-TV. Ils ont été condamnés à la prison à perpétuité sans possibilité de libération conditionnelle. Le frère cadet de Kurtis Charters, Kaleb Charters, et leur ami Joshua Camps ont également été inculpés dans le cadre de la mort de Tushar Atre.
Le plus jeune des Charters était de retour au tribunal le lundi 27 octobre 2025 alors que des experts et des témoins ont témoigné devant le jury, affirmant que les hommes avaient été « humiliés » par le magnat de la technologie. Tushar Atre, qui se vantait de « valoir des milliers de dollars de l'heure », a forcé Stephen Lindsay et Kaleb Charters à faire entre 300 et 500 pompes pour recevoir leur salaire de 1 400 dollars, a témoigné Sam Borghese, le bras droit de Tushar Atre.
Stephen Lindsay et Kaleb Charters, tous deux membres de la Garde nationale de l'armée, ont été embauchés pour travailler dans la ferme de marijuana de Tushar Atre en août 2019. De son côté, Sam Borghese, diplômé de l'université de Californie à Santa Cruz, avait été embauché pour gérer le business du cannabis.
Tushar Atre « poussait ses employés à bout », suscitait la peur et criait souvent, retenait les salaires et licenciait les employés s'il se sentait méprisé, a déclaré Sam Borghese au tribunal.
Stephen Lindsay et Kaleb Charters ont effectué des travaux manuels dans la ferme de Tushar Atre pendant près de deux semaines, travaillant du lever au coucher du soleil, a entendu le jury. Au cours de leur période d'emploi, Sam Borghese a été chargé de conduire le duo sur environ 300 miles jusqu'au comté de Humbolt afin d'acheter des centaines de plants de marijuana. Tushar Atre leur avait donné 25 000 dollars en espèces pour effectuer la transaction, a déclaré Borghese.
Le gestionnaire commercial a expliqué que les deux hommes, après avoir reçu leur salaire, « m'ont dit qu'ils avaient besoin d'une pause, car c'était un travail très intense ».
Après le départ de Stephen Lindsay et Kaleb Charters, il s'est rapidement avéré que les clés d'un camion agricole avaient disparu. Tushar Atre a apparemment supposé que le duo les avait prises. « Tushar était vraiment en colère. Il a appelé la banque et a fait annuler les chèques », a déclaré Sam Borghese au tribunal, selon KRON-TV.
Le duo est retourné à la ferme, a retrouvé les clés sur la propriété et a confronté Tushar Atre au sujet des chèques refusés, ce qui a déclenché une dispute. Atre se serait alors vanté de sa richesse auprès du duo et aurait souligné que « toute personne qui lui fait perdre son temps lui coûte de l'argent ». Il leur aurait également ordonné de faire des centaines de pompes, selon les témoignages entendus par le tribunal.
Quelques semaines plus tard, en septembre 2019, les deux hommes ont approché Sam Borghese et lui ont demandé le code de sécurité de la maison de leur patron. Ils auraient déclaré qu'ils prévoyaient de voler Atre. Borghese a cru qu'ils plaisantaient et leur a fourni un faux code, a-t-il témoigné devant le tribunal.
Le duo a ensuite recruté le frère aîné des Charters et Joshua Camps pour les aider à voler Tushar Atre. Charters a conduit Lindsay, Camps et son frère à la maison de plage de Tushar Atre le 1er octobre, les a déposés là-bas, puis est reparti, ont déclaré les enquêteurs au tribunal.
Les caméras de surveillance ont filmé Tushar Atre courant dans sa rue, les mains apparemment attachées dans le dos. Il a crié à l'aide avant d'être plaqué au sol par le trio et poignardé. Lindsay, Camps et Kurtis Charters ont forcé Atre à monter dans une BMW volée et l'ont emmené dans sa plantation de cannabis dans les montagnes. Kaleb Charters les attendait sur place.
Joshua Camps a tiré sur Tushar Atre à l'arrière de la tête et le groupe l'a laissé pour mort. Son corps a été retrouvé quelques heures plus tard à environ 20 à 30 mètres de la BMW volée. Ses mains avaient été attachées avec des attaches en plastique, comme le révèlent les photos prises par la police scientifique. L'intérieur et l'extérieur de la BMW étaient également couverts de sang.
Dans les jours qui ont suivi le meurtre, Stephen Lindsay et Kaleb Charters ont déposé de l'argent liquide sur leurs comptes bancaires personnels et ont tenté d'utiliser les coordonnées bancaires de Tushar Atre pour payer leurs factures, leurs cartes de crédit et transférer des fonds via PayPal.
Kaleb Charters a plaidé non coupable de meurtre au premier degré. Il est également accusé de vol qualifié, cambriolage, enlèvement et vol de voiture. Son avocat a fait valoir que, bien que Charters ait accepté de participer au cambriolage, il n'avait jamais eu l'intention de prendre part à un meurtre.
La défense a déclaré à la cour que ses complices s'étaient écartés du plan initial, qui consistait à s'introduire dans la maison de Tushar Atre pendant son absence et à voler de l'argent liquide et un véhicule. Charters a déposé le trio et s'est rendu au lieu de rendez-vous à la ferme, a fait valoir la défense. C'est seulement là qu'il a appris le changement de plan.
« Kaleb n'a jamais touché Tushar », a déclaré son avocat à la cour, soulignant que Joshua Camps lui avait tiré dessus et que Charters n'avait pas cambriolé la maison ni agressé Tushar Atre dans la rue.
Le procès de Charters s'est poursuivi le mardi 28 octobre. Le procès de Joshua Camps, quant à lui, a été suspendu et reprendra après que le jury aura rendu son verdict dans l'affaire en cours.
Ce drame illustre les conséquences extrêmes d'une culture d'entreprise toxique et met en lumière l'importance de la prévention du stress au travail. En 2022, une étude de Barco a révélé que 25 % des salariés français souffraient d'épuisement professionnel dû au stress chronique lié au travail, un phénomène accentué par le télétravail. À l'échelle mondiale, 73 % des salariés ont déclaré éprouver des sentiments négatifs à l'égard du travail hybride, 18 % d'entre eux citant la surcharge numérique comme principale source d'inquiétude.
