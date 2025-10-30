La Chine impose des diplômes aux influenceurs traitant de sujets sensibles, et ceux-ci doivent citer explicitement toute étude, donnée ou recherche afin d'améliorer la qualité des informations en ligne

La Chine a récemment mis en uvre un changement important dans sa réglementation relative au contenu en ligne, exigeant des influenceurs sur les réseaux sociaux qu'ils possèdent de véritables qualifications académiques ou professionnelles avant de traiter certains sujets « sérieux ». Entrée en vigueur le 25 octobre 2025, cette nouvelle directive vise à améliorer la qualité des informations disponibles en ligne, en particulier sur les sujets sensibles.
Le marché de l'emploi, en constante évolution, offre des possibilités qui, il n'y a pas si longtemps, auraient pu être considérées comme des chimères. Au milieu du 20ᵉ siècle, les adolescents étaient obsédés par l'idée de devenir des stars du rock, même si cela semblait moins probable que de devenir un col blanc. Malgré cela, la passion de la jeune génération pour de nouveaux domaines ne faiblit pas, bien que la génération Z ait un type de trajectoire de carrière très différent en tête.
En 2023, un rapport a révélé que 57 % des membres de la génération Z ont déclaré que leur principal objectif de carrière était de devenir une sorte d'influenceur. En moyenne, 41 % des adultes américains ont déclaré qu'ils aimeraient devenir des influenceurs, mais pour la génération Z, on constate un écart massif de 16 points. Puis en 2024, un autre rapport a montré que 65 % des jeunes de 18 à 25 ans se voient comme des créateurs de contenus. Le même sondage par Youtube souligne que 40 % des participants âgés de 18 à 44 ans se considèrent comme étant des influenceurs.
Des pays comme la Chine encadrent désormais ce dernier afin de protéger ceux considérés en société comme étant les vrais. En parlant de la Chine, le pays a récemment mis en uvre un changement important dans sa réglementation relative au contenu en ligne, exigeant des influenceurs sur les réseaux sociaux qu'ils possèdent de véritables qualifications académiques ou professionnelles avant de traiter certains sujets « sérieux ». Entrée en vigueur le 25 octobre 2025, cette nouvelle directive vise à améliorer la qualité des informations disponibles en ligne, en particulier sur les sujets sensibles.
Les règles mises à jour, introduites par l'Administration chinoise du cyberespace, obligent les créateurs à obtenir des qualifications appropriées dans le monde réel, telles qu'une licence professionnelle, un diplôme universitaire ou un certificat, si leur contenu aborde des domaines réglementés. Ces domaines comprennent, sans s'y limiter, la médecine, le droit, l'éducation et la finance. Les principales plateformes de médias sociaux chinoises telles que Douyin, Bilibili et Weibo sont désormais chargées de vérifier ces qualifications avant la mise en ligne du contenu.
Les influenceurs qui abordent ces sujets réglementés sans avoir les qualifications professionnelles nécessaires s'exposent à des sanctions importantes, notamment des amendes pouvant atteindre 100 000 yuans (environ 14 000 dollars américains).
Au-delà des qualifications, le nouveau cadre renforce également les règles relatives à l'origine et à la divulgation des contenus. Les influenceurs doivent citer explicitement toutes les études, données ou recherches utilisées dans leurs vidéos. En outre, tous les éléments générés par l'intelligence artificielle (IA) dans le contenu doivent être clairement identifiés, afin de promouvoir une plus grande transparence pour les spectateurs.
Dans le cadre de cette mise en uvre globale, les plateformes sont également chargées d'éduquer leurs utilisateurs sur le partage responsable de contenus. Les pratiques publicitaires font également l'objet d'une nouvelle surveillance. La promotion de produits médicaux, de compléments alimentaires et d'aliments diététiques est désormais interdite dans les contenus éducatifs, afin d'éviter les conflits d'intérêts potentiels et les informations trompeuses.
En effet, de plus en plus de personnes s'appuient sur les influenceurs des médias sociaux pour s'informer et se tenir au courant de l'actualité. Aux USA, une enquête a révélé que si un adulte américain sur cinq consomme régulièrement des informations provenant d'« influenceurs » en ligne qui discutent de l'actualité, ce chiffre s'élève à près de 40 % chez les jeunes adultes âgés de 18 à 29 ans. Parmi ceux qui se tournent vers les influenceurs pour s'informer, 65 % déclarent que cela les a aidés à mieux comprendre l'actualité et les questions civiques.
Les partisans de la nouvelle législation affirment qu'elle établit une norme plus élevée pour la fiabilité des informations sur les questions sociétales cruciales, luttant ainsi contre la propagation de fausses informations et de conseils non qualifiés. À une époque où les personnalités en ligne rivalisent de plus en plus avec les experts traditionnels pour façonner l'opinion publique, les partisans estiment que ces mesures sont essentielles pour la protection des consommateurs et la santé publique.
Cependant, les nouvelles réglementations ont également suscité des inquiétudes parmi les détracteurs. Certains observateurs craignent que le renforcement du contrôle sur les personnes autorisées à s'exprimer sur des sujets spécifiques ne limite involontairement la portée du débat public et n'étouffe la diversité des points de vue en ligne. Cette évolution intervient alors que les influenceurs continuent d'exercer un pouvoir considérable sur la confiance et l'attention du public sur les plateformes numériques.
Ces mesures interviennent dans un contexte où le secteur du marketing d'influence a explosé. Selon les analystes et les experts, les accords et les publicités des marques d'influenceurs sont truffés de pratiques commerciales contraires à l'éthique, en partie à cause de la réglementation limitée d'une pratique qui croît rapidement d'année en année. Pourtant, depuis 2016, les sommes investies dans ce secteur sont passées de 1,6 milliard de dollars par an à 21,1 milliards de dollars en 2023, selon un rapport d'Influencer Marketing Hub. Ce dernier estime que le secteur a atteint 24 milliards de dollars à la fin de l'année 2024.
Source : Administration chinoise du cyberespace
