Des États américains envisagent d'interdire ou de restreindre sévèrement l'usage des VPN, sous prétexte de lutter contre « les activités illicites et la désinformation en ligne »

Envoyé par lettre ouverte Envoyé par

À l'attention des dirigeants gouvernementaux du monde entier,



Je vous écris aujourd'hui pour vous demander de défendre les réseaux privés virtuels (VPN), un outil important que les citoyens du monde entier utilisent pour défendre leur droit à la vie privée et accéder aux connaissances et aux informations en ligne.



Les récentes lois sur la « vérification de l'âge » accélèrent le débat sur l'interdiction ou la restriction de l'utilisation des VPN, afin de contraindre tous les internautes à être surveillés dans le cadre de ces mesures draconiennes qui, de toute évidence, ont des conséquences imprévues et ne rendent pas Internet plus sûr. La surveillance et la censure en ligne ont un effet dissuasif considérable sur nos libertés, en particulier celles des personnes traditionnellement marginalisées.



Il est temps de faire preuve d'un leadership fondé sur des principes en ce qui concerne les outils que nous utilisons pour nous protéger et faire des affaires en ligne. Merci de défendre ces outils importants pour la sécurité et l'accès en ligne.



Cordialement,

Les soussignés