Des États américains envisagent d'interdire ou de restreindre sévèrement l'usage des VPN, sous prétexte de lutter contre « les activités illicites et la désinformation en ligne »

Ce qui semblait jusquici impensable dans une démocratie numérique majeure est en train de se produire : plusieurs États américains envisagent dinterdire ou de restreindre sévèrement lusage des VPN, ces outils essentiels à la protection de la vie privée en ligne. Au Michigan, un projet de loi a mis le feu aux poudres, déclenchant une mobilisation nationale. Associations de défense des droits numériques, développeurs et simples internautes dénoncent une « attaque frontale contre la liberté numérique ». Au-delà des États-Unis, cette tentative dinterdiction pose une question fondamentale : peut-on encore parler dInternet libre lorsque lanonymat devient suspect ?

Contexte

Tout est parti dun texte de loi introduit au Michigan, qui vise à interdire lusage des VPN dans certaines conditions, sous prétexte de lutter contre « les activités illicites et la désinformation en ligne ». Selon les promoteurs du projet, les VPN permettraient de contourner les filtres de sécurité, daccéder à des contenus illicites, et déchapper à la surveillance nécessaire à la « protection des citoyens ».

Mais cette rhétorique, familière dans les régimes autoritaires, choque au cur des États-Unis. Les défenseurs des libertés numériques rappellent que les VPN  Virtual Private Networks  ne sont pas des outils de cybercriminalité, mais des technologies essentielles pour sécuriser les connexions, protéger les données personnelles et contourner la censure, notamment dans les pays où la liberté dexpression est menacée.

Des entreprises locales et des journalistes dinvestigation ont déjà prévenu : si la loi passait, elle rendrait illégales certaines pratiques professionnelles, comme la sécurisation des connexions sur les réseaux publics, ou laccès à des serveurs internes depuis létranger.

Le Michigan, épicentre dune tempête numérique

Les législateurs républicains du Michigan ont proposé une interdiction généralisée des contenus Internet tout en interdisant les outils populaires permettant d'y accéder. Baptisé « Anticorruption of Public Morals Act » (loi contre la corruption de la morale publique), le projet de loi regroupe les représentations de personnes transgenres, la pornographie, l'ASMR et diverses formes d'images explicites comme « corrompant » la morale publique, et propose des amendes importantes et des peines de prison pour les auteurs de publications et les plateformes hébergeant ces contenus.

Au-delà de sa catégorisation des personnes transgenres, le projet de loi interdit les « outils de contournement » tels que les réseaux privés virtuels, les serveurs proxy et les tunnels chiffrés. Les réseaux privés virtuels (VPN) masquent l'adresse IP d'un utilisateur grâce à un tunnel chiffré vers un serveur distant, donnant l'impression que l'utilisateur se connecte via un réseau différent.

Cette interdiction s'inscrit dans le cadre d'un mouvement de censure plus large aux États-Unis et dans d'autres pays. Les législateurs ont introduit des interdictions nationales en matière d'obscénité, tandis que la moitié des États-Unis ont adopté des exigences en matière de vérification de l'âge.

Pour les défenseurs des droits numériques, l'interdiction du Michigan va au-delà de la modération des contenus. À l'échelle mondiale, les VPN jouent un rôle essentiel dans la protection du droit des citoyens à accéder et à partager des informations, en particulier dans les pays autoritaires qui imposent des interdictions et des pare-feu importants sur les contenus.

Les militants népalais ont utilisé cette technologie pour contourner les interdictions des réseaux sociaux et organiser une révolution en septembre 2025. Historiquement, les régimes autoritaires comme la Russie, l'Iran, la Corée du Nord et la Chine ont restreint les VPN afin d'appliquer des lois de censure strictes, bien que le succès de ces efforts soit très mitigé.


Une contestation qui prend des allures de « Jour daction »

Face à ce quils perçoivent comme une attaque directe contre les libertés fondamentales, citoyens et organisations se sont mobilisés massivement. Sous l'égide de l'organisation Fight for the Future, la journée d'action VPN a vu des milliers d'utilisateurs signer une lettre ouverte demandant aux législateurs de défendre l'accès aux VPN. Même s'il est peu probable que la loi du Michigan entre en vigueur, les observateurs soulignent qu'elle constitue une étape importante dans la lutte nationale pour la liberté d'information.

Citation Envoyé par lettre ouverte
À l'attention des dirigeants gouvernementaux du monde entier,

Je vous écris aujourd'hui pour vous demander de défendre les réseaux privés virtuels (VPN), un outil important que les citoyens du monde entier utilisent pour défendre leur droit à la vie privée et accéder aux connaissances et aux informations en ligne.

Les récentes lois sur la « vérification de l'âge » accélèrent le débat sur l'interdiction ou la restriction de l'utilisation des VPN, afin de contraindre tous les internautes à être surveillés dans le cadre de ces mesures draconiennes qui, de toute évidence, ont des conséquences imprévues et ne rendent pas Internet plus sûr. La surveillance et la censure en ligne ont un effet dissuasif considérable sur nos libertés, en particulier celles des personnes traditionnellement marginalisées.

Il est temps de faire preuve d'un leadership fondé sur des principes en ce qui concerne les outils que nous utilisons pour nous protéger et faire des affaires en ligne. Merci de défendre ces outils importants pour la sécurité et l'accès en ligne.

Cordialement,
Les soussignés

Une première de cet ordre aux États-Unis

Le projet de loi 4938 de la Chambre des représentants du Michigan pourrait entraîner un changement radical dans les lois américaines en matière de censure, car il vise non seulement à restreindre certains contenus, mais aussi à perturber l'accès à des outils de confidentialité tels que les VPN. Première du genre aux États-Unis, certains estiment même que « cette interdiction placerait le Michigan au même niveau que des régimes autoritaires tels que l'Iran, la Corée du Nord, le Turkménistan, la Russie et la Chine en matière de restriction de l'accès aux VPN ».

De telles lois pourraient toutefois devenir de plus en plus populaires dans les pays occidentaux, car les législateurs britanniques ont discuté de la limitation de l'accès à cette technologie après que les interdictions de vérification de l'âge aient entraîné une forte augmentation des téléchargements de VPN en 2025. En fait, une étude réalisée en 2023 par le fournisseur de VPN Surfshark a révélé qu'environ la moitié des utilisateurs d'Internet dans le monde sont soumis à des restrictions en matière de VPN.


Des conséquences potentielles majeures

Si elle était adoptée, cette loi serait l'une des interdictions technologiques les plus importantes de l'histoire des États-Unis, avec des conséquences majeures sur le plan politique, en matière de confidentialité et de sécurité. Même si elles ne garantissent pas l'anonymat total des utilisateurs, les VPN sont un élément essentiel du puzzle de la confidentialité. L'histoire récente regorge d'exemples montrant que les VPN ont contribué à préserver des libertés fondamentales, qu'il s'agisse de déclencher des révolutions au Népal ou de permettre à des adolescents chinois de jouer à des jeux vidéo.

Cependant, les VPN sont plus qu'un simple moyen de contourner la censure étatique, ils constituent un outil important pour la protection de la vie privée. Avec un contexte dans lequel la cybersécurité est de plus en plus menacée par les groupes de pirates informatiques, les cybercriminels et les États-nations, qui prennent pour cible les citoyens, les entreprises et les infrastructures publiques, cette...
