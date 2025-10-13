La société d'Elon Musk Boring Company a été citée pour près de 800 infractions environnementales liées à son tunnel Tesla, notamment pour avoir creusé sans permis

La société Boring Co. de Musk accusée de 800 infractions environnementales à Las Vegas. la société aurait déversé des eaux non traitées sur des chantiers de construction et dans des égouts pluviaux, renversé de la boue provenant de ses camions et commencé à forer avant d'avoir obtenu les autorisations nécessaires auprès des agences environnementales, citant une lettre de mise en demeure de la Division de la protection de l'environnement du Nevada (NDEP).
Elon Musk, le PDG de Tesla et SpaceX, a toujours eu des ambitions audacieuses. Parmi ses projets les plus intrigants figure la Boring Company, une entreprise dédiée à la création de tunnels pour révolutionner le transport urbain. La Boring Company a été fondée avec lobjectif de réduire les embouteillages en construisant des réseaux de tunnels souterrains. Ces tunnels devaient être parcourus par des véhicules Tesla autonomes, offrant une solution rapide et efficace pour le transport urbain.
Cependant, malgré les avancées technologiques de Tesla, la Boring Company rencontre des difficultés inattendues : le système de conduite autonome (FSD) de Tesla ne fonctionne pas correctement dans les tunnels. Pas de circulation, pas de piétons, pas d'intersections, pas même de vrais virages, et pourtant c'est apparemment encore trop pour la FSD.
Récemment, la société de forage d'Elon Musk, Boring Co., a été accusée par les autorités du Nevada d'avoir commis près de 800 infractions environnementales distinctes à Las Vegas au cours des deux dernières années. ProPublica rapporte que la société aurait déversé des eaux non traitées sur des chantiers de construction et dans des égouts pluviaux, renversé de la boue provenant de ses camions et commencé à forer avant d'avoir obtenu les autorisations nécessaires auprès des agences environnementales, citant une lettre de mise en demeure de la Division de la protection de l'environnement du Nevada (NDEP).
Les violations signalées se sont toutes produites pendant les travaux du projet de Boring, The Loop, un système de transport souterrain conçu pour transporter des passagers sous la ville dans des Tesla. Le Vegas Loop a commencé à fonctionner sur un trajet de 1,3 km à partir du Las Vegas Convention Center, mais le plan à long terme est de l'étendre à un réseau beaucoup plus vaste comprenant 110 km de tunnels et 104 stations.
En 2022, The Boring Co. a signé un accord à l'amiable avec la Division de la protection de l'environnement du Nevada pour avoir rejeté des eaux souterraines dans les égouts pluviaux sans autorisation, afin d'éviter de nouvelles infractions à l'avenir. ProPublica note qu'en vertu des termes de cet accord, l'agence aurait pu infliger une amende de plus de 3 millions de dollars à l'entreprise, mais qu'elle a choisi de réduire la sanction à 242 800 dollars.
« Compte tenu du nombre extraordinaire d'infractions, la NDEP a décidé d'exercer son pouvoir discrétionnaire pour réduire la pénalité à deux infractions de 5 000 dollars par permis, ce qui, selon elle, constitue une sanction raisonnable qui permettra néanmoins de dissuader tout comportement non conforme à l'avenir », peut-on lire dans la lettre.
The Boring Co. a également été condamnée à plus de 112 000 dollars d'amende par l'administration de la sécurité et de la santé au travail du Nevada, principalement en raison de brûlures subies par des travailleurs à cause de produits chimiques utilisés dans le mélange de béton pour les tunnels. Et début septembre, l'entreprise a été contrainte d'interrompre les travaux sur un tunnel menant à l'aéroport international Harry Reid de Las Vegas en raison d'un accident grave.
La situation rappelle des critiques de 2018, lorsque The Boring Company a inauguré son premier tunnel. Au moment de la révélation de ce tunnel, certains journalistes qui se sont rendus sur le lieu ont été déçus du résultat de ce projet excentrique. Un journaliste a déclaré : « Musk a promis de modifier des véhicules seulement autonomes lors de linauguration, mais la réalité a été plus modeste : une Tesla Model X qui atteint une vitesse maximale de 53 mi/h (85 km/h), conduite manuellement par un employé qui conduisait auparavant à Indianapolis 500. Le voyage au long du tunnel a pris deux minutes, illuminé par les phares de la voiture et une bande de lumières néon bleues attachées au plafond. La Model X a roulé sur deux tablettes modelées en béton au long du mur, qui ont été si accidentées quon avait lair de rouler sur une route de terre. »
Un autre commentateur avait commenté : « Toute la chose parait absurde. Pour le prix quils ont payé, pour un petit tunnel accidenté et une voiture Tesla autonome 'non autonome', pas de commodités, cela fait de la Silver Line une bonne valeur ! il ny a pas de place dans ce tunnel ! Quest-ce qui va arriver quand une voiture tombe en panne ? Quand, il y a une infestation de rats ? Une inondation ? Les ascenseurs sont incroyablement peu fiables, comparés à des rampes. »
Une autre technologie de Musk mais également considérée comme une escroquerie est l'Hyperloop. En 2013, le patron de Tesla a lancé ce projet de recherche industrielle quil définit comme un cinquième mode de transport, en plus des bateaux, des avions, des voitures et des trains. L'Hyperloop consiste en un double tube surélevé dans lequel se déplacent des capsules transportant des voyageurs ou marchandises. Sur papier, c'est un projet très innovant, mais pour François Lacôte, Hyperloop d'Elon Musk est « une formidable escroquerie technico-intellectuelle ».
Source : Document obtenu par City Cast Las Vegas et ProPublica
