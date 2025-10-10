Des propriétaires américains concluent un accord dans le cadre d'un recours collectif les accusant d'avoir utilisé des algorithmes de fixation des loyers pour escroquer les consommateurs à l'échelle nationale.

Le ministère américain de la Justice conclut un accord à l'amiable avec Greystar, le plus grand propriétaire immobilier des États-Unis, afin de mettre fin à sa participation à un système de tarification algorithmique.



La division antitrust du ministère américain de la Justice a déposé aujourd'hui une proposition d'accord visant à régler les plaintes déposées par les États-Unis contre Greystar Management Services LLC dans le cadre de son action continue contre la coordination algorithmique et d'autres pratiques anticoncurrentielles sur les marchés locatifs à travers le pays.



Greystar, le plus grand propriétaire immobilier des États-Unis, gère près de 950 000 logements locatifs à travers le pays. Comme le prétendent les plaignants dans leur plainte, Greystar et d'autres propriétaires immobiliers, dont cinq co-défendeurs, ont partagé des données sensibles sur le plan concurrentiel afin de générer des recommandations de prix à l'aide des algorithmes de RealPage, qui comprenaient également des règles anticoncurrentielles alignant les prix des concurrents. En outre, Greystar et d'autres propriétaires ont discuté directement entre eux de sujets sensibles sur le plan de la concurrence, notamment les stratégies de tarification, les loyers et certains paramètres du logiciel RealPage.



« La grandeur de l'Amérique a toujours dépendu de la concurrence sur le marché libre, et nulle part ailleurs la concurrence n'est plus importante que pour rendre le logement à nouveau abordable », a déclaré la procureure générale Pamela Bondi. « Nous continuerons à poursuivre avec vigueur le programme pro-consommateurs du président Trump. »



« L'administration Trump-Vance s'engage à promouvoir la concurrence afin d'aider les Américains de la classe ouvrière à payer les nécessités de la vie, y compris le loyer », a déclaré Abigail Slater, procureure générale adjointe de la division antitrust du ministère de la Justice. « Que ce soit dans une salle enfumée ou par le biais d'un algorithme, les concurrents ne peuvent pas partager des informations sensibles sur le plan concurrentiel ni aligner leurs prix au détriment des consommateurs américains. »



S'il est approuvé par le tribunal, le projet de jugement d'expédient exigerait de Greystar qu'il :



S'abstienne d'utiliser tout algorithme anticoncurrentiel qui génère des recommandations de prix à partir des données sensibles de ses concurrents ou qui intègre certaines caractéristiques anticoncurrentielles ;

De s'abstenir de partager des informations sensibles sur le plan concurrentiel avec ses concurrents ;

D'accepter un contrôleur nommé par le tribunal si elle utilise un algorithme de tarification tiers qui n'est pas certifié conformément aux termes du projet d'accord ;

De s'abstenir d'assister ou de participer à des réunions organisées par RealPage et réunissant des propriétaires concurrents ; et

De coopérer avec les États-Unis dans le cadre de leur plainte pour monopole contre RealPage.

Conformément à la loi Tunney, le projet d'accord, accompagné d'une déclaration d'impact sur la concurrence, sera publié au Federal Register. Toute personne intéressée doit soumettre ses commentaires écrits concernant le projet d'accord dans les 60 jours suivant la publication à Danielle Hauck, chef par intérim, section Technologie et plateformes numériques, division Antitrust, ministère américain de la Justice, 450 Fifth Street NW, Suite 7050, Washington, DC 20530. À l'issue de la période de consultation publique, le tribunal fédéral de première instance du district central de Caroline du Nord pourra rendre son jugement définitif s'il estime que celui-ci est dans l'intérêt public.



Greystar est une société de gestion immobilière résidentielle dont le siège social est situé à Charleston, en Caroline du Sud. La division antitrust du ministère américain de la Justice a déposé aujourd'hui une proposition d'accord visant à régler les plaintes déposées par les États-Unis contre Greystar Management Services LLC dans le cadre de son action continue contre la coordination algorithmique et d'autres pratiques anticoncurrentielles sur les marchés locatifs à travers le pays.Greystar, le plus grand propriétaire immobilier des États-Unis, gère près de 950 000 logements locatifs à travers le pays. Comme le prétendent les plaignants dans leur plainte, Greystar et d'autres propriétaires immobiliers, dont cinq co-défendeurs, ont partagé des données sensibles sur le plan concurrentiel afin de générer des recommandations de prix à l'aide des algorithmes de RealPage, qui comprenaient également des règles anticoncurrentielles alignant les prix des concurrents. En outre, Greystar et d'autres propriétaires ont discuté directement entre eux de sujets sensibles sur le plan de la concurrence, notamment les stratégies de tarification, les loyers et certains paramètres du logiciel RealPage.« La grandeur de l'Amérique a toujours dépendu de la concurrence sur le marché libre, et nulle part ailleurs la concurrence n'est plus importante que pour rendre le logement à nouveau abordable », a déclaré la procureure générale Pamela Bondi. « Nous continuerons à poursuivre avec vigueur le programme pro-consommateurs du président Trump. »« L'administration Trump-Vance s'engage à promouvoir la concurrence afin d'aider les Américains de la classe ouvrière à payer les nécessités de la vie, y compris le loyer », a déclaré Abigail Slater, procureure générale adjointe de la division antitrust du ministère de la Justice. « Que ce soit dans une salle enfumée ou par le biais d'un algorithme, les concurrents ne peuvent pas partager des informations sensibles sur le plan concurrentiel ni aligner leurs prix au détriment des consommateurs américains. »S'il est approuvé par le tribunal, le projet de jugement d'expédient exigerait de Greystar qu'il :Conformément à la loi Tunney, le projet d'accord, accompagné d'une déclaration d'impact sur la concurrence, sera publié au Federal Register. Toute personne intéressée doit soumettre ses commentaires écrits concernant le projet d'accord dans les 60 jours suivant la publication à Danielle Hauck, chef par intérim, section Technologie et plateformes numériques, division Antitrust, ministère américain de la Justice, 450 Fifth Street NW, Suite 7050, Washington, DC 20530. À l'issue de la période de consultation publique, le tribunal fédéral de première instance du district central de Caroline du Nord pourra rendre son jugement définitif s'il estime que celui-ci est dans l'intérêt public.Greystar est une société de gestion immobilière résidentielle dont le siège social est situé à Charleston, en Caroline du Sud.



Soutenez le club developpez.com en Vous avez lu gratuitement 637 articles depuis plus d'un an.Soutenez le club developpez.com en souscrivant un abonnement pour que nous puissions continuer à vous proposer des publications.

Le géant immobilier Greystar et 25 autres sociétés de gestion immobilière ont accepté de verser collectivement plus de 141 millions de dollars pour régler un recours collectif accusant les propriétaires d'avoir fait grimper les coûts du logement en utilisant des algorithmes de fixation des loyers proposés par la société de logiciels RealPage. Greystar, le plus grand propriétaire immobilier du pays, verserait 50 millions de dollars dans le cadre de l'accord de règlement proposé, qui a été déposé devant un tribunal fédéral du Tennessee. L'accord doit encore être approuvé par un juge.Les sociétés ont également accepté de ne plus partager d'informations non publiques avec RealPage pour son algorithme de calcul des loyers, une condition essentielle puisque les plaignants affirment que RealPage a utilisé ces informations pour permettre aux propriétaires d'aligner leurs prix et de faire grimper les loyers. «», ont écrit les avocats dans le dossier de règlement.Toutes les entreprises impliquées dans le règlement nient avoir commis des actes répréhensibles et ont accepté d'aider les plaignants dans le procès en cours contre RealPage et plus d'une douzaine d'autres sociétés de gestion immobilière qui n'ont pas conclu de règlement. RealPage et d'autres entreprises sont également confrontées à un procès antitrust intenté l'année dernière par le ministère de la Justice et plusieurs procureurs généraux d'État. Greystar a conclu un règlement dans cette affaire en août.Les fonds issus du règlement du recours collectif seront distribués entre les millions de locataires inclus dans le groupe visé par le règlement. Dans un communiqué, Greystar a déclaré que ces règlements «». Basée en Caroline du Sud, Greystar gère plus de 946 000 logements dans tout le pays, selon le National Multifamily Housing Council.RealPage a vigoureusement nié toute malversation et soutient que les plaignants ont mal compris le fonctionnement de son produit. RealPage, dont le siège social est situé au Texas, a déclaré que son logiciel est utilisé dans moins de 10 % des logements locatifs aux États-Unis et que ses recommandations de prix sont utilisées moins de la moitié du temps.», a déclaré Jennifer Bowcock, vice-présidente senior de RealPage chargée de la communication, dans un communiqué. «Le logiciel RealPage fournit des recommandations quotidiennes pour aider les propriétaires et leurs employés à fixer le prix de leurs appartements disponibles. Les propriétaires ne sont pas tenus de suivre ces suggestions, mais les détracteurs affirment que, comme le logiciel a accès à une vaste mine de données confidentielles, il aide les clients de RealPage à demander les loyers les plus élevés possibles.RealPage soutient que le véritable facteur à l'origine des loyers élevés est le manque d'offre de logements. Elle affirme également que ses recommandations en matière de prix encouragent souvent les propriétaires à baisser leurs loyers, car ceux-ci sont incités à maximiser leurs revenus et à maintenir un taux d'occupation élevé.Parmi les autres défendeurs, BH Management, basé dans l'Iowa, paierait 15 millions de dollars, tandis que Simpson Property Group, basé à Denver, paierait 6,5 millions de dollars. Les accords conclus avec les autres sociétés varient entre 550 000 et 6 millions de dollars.Voici le communiqué de la justice :Pensez-vous que cet accord est crédible ou pertinent ?Quel est votre avis sur le sujet ?