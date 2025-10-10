Quand un seul développeur fait vaciller Bruxelles : la campagne de «spam militant» Fight Chat Control défie le projet de loi sur le contrôle des messageries en inondant les députés de courriels de protestation

Derrière cette histoire, un combat fondamental se joue entre sécurité numérique, protection des mineurs et préservation du chiffrement privé. Cet épisode met en lumière une nouvelle ère de militantisme politique où le code devient arme dexpression démocratique.
Une architecture de surveillance sous couvert de protection
Derrière les formules rassurantes du projet « Chat Control », le dispositif technique imaginé par la Commission européenne repose sur un principe redoutable : le client-side scanning. Il sagit de placer, dans les applications de messagerie, un algorithme capable danalyser les images, vidéos et textes avant même quils ne soient chiffrés. Autrement dit, la vérification se fait directement sur le téléphone ou lordinateur de lutilisateur.
Cette architecture contourne la protection du chiffrement sans la briser formellement : lÉtat ou la plateforme naccèdent pas à vos messages, mais à leurs métadonnées et à leurs empreintes avant envoi. Techniquement, cela revient au même : le contenu privé cesse dêtre exclusivement privé. Les experts en sécurité dénoncent un précédent irréversible une « normalisation de linspection » qui pourrait être étendue à dautres domaines : terrorisme, désinformation, fiscalité.
Les plateformes face à un casse-tête
Pour les géants du numérique, le dilemme est double : soit ils se plient aux exigences européennes et intègrent ces outils de détection, soit ils risquent des sanctions, voire linterdiction de leurs services dans certains États membres. Or, implanter un scanner de contenus dans des applications chiffrées comme Signal ou WhatsApp reviendrait à renier la promesse même de leur modèle : la confidentialité totale.
Signal a dailleurs annoncé quil se retirerait du marché européen si le texte était adopté. WhatsApp, propriété de Meta, a tenté de plaider pour des solutions « volontaires », mais le principe reste incompatible avec la nature du chiffrement de bout en bout. Les développeurs de logiciels open source, eux, redoutent une explosion de contraintes réglementaires : audits obligatoires, clés daccès imposées, ou interdictions implicites.
Pour protester, un développeur lance « Fight Chat Control » : sa plateforme a retourné le débat
Début octobre, un développeur danois de 30 ans du nom de Joachim, jusque-là inconnu du grand public, lance un site minimaliste baptisé Fight Chat Control. Son idée est simple : permettre à chaque citoyen européen denvoyer automatiquement un e-mail de protestation à ses représentants politiques. En quelques clics, lutilisateur choisit son pays, son gouvernement ou ses eurodéputés, puis déclenche lenvoi dun message standardisé dénonçant la menace que représente la loi pour la vie privée.
En à peine quelques jours, la plateforme devient virale. Des milliers dutilisateurs relaient le lien sur Mastodon, X et Reddit. Les boîtes mail des ministères, des ambassades et du Parlement européen sont saturées. Certains élus reçoivent plusieurs centaines de messages identiques par jour. Dautres, excédés, parlent de « harcèlement numérique ». Mais le coup est fait : le projet de loi, jusque-là discret, explose dans le débat public.
Depuis son lancement, il a saturé les boîtes mail des députés européens et provoqué une agitation dans les couloirs du pouvoir à Bruxelles. « Nous en recevons des centaines par jour », a déclaré Evin Incir, député européen socialiste et démocrate suédois, à propos de cette avalanche d'e-mails. Trois diplomates des représentations permanentes nationales ont déclaré avoir également reçu un grand nombre d'e-mails.
Le site web de Joachim a attisé un débat déjà très animé autour de la proposition de loi, qui donnerait à la police le pouvoir de contraindre des entreprises telles que WhatsApp et Signal à scanner leurs services à la recherche de contenus illégaux. Les détracteurs craignent que ce projet de loi ne permette une surveillance étatique en ligne.
Elon Musk a déclaré lundi que ce projet de loi pourrait permettre une « surveillance de masse instituée par le gouvernement », et l'application de messagerie chiffrée Signal a déclaré le week-end dernier qu'elle se retirerait d'Europe si le projet de loi était adopté. WhatsApp, propriété de Meta, s'est également prononcé contre la proposition du Danemark, soutenant les groupes européens de défense de la vie privée, qui s'opposent à ce projet de loi depuis sa conception.
Les pays de l'UE sont divisés en deux camps. D'un côté, certains soutiennent largement les mesures proposées dans le projet de loi afin d'empêcher les prédateurs de partager des contenus illégaux mettant en scène des enfants ; de l'autre, d'autres affirment que cela créerait un État surveillant et serait inefficace.
Le Danemark a proposé une nouvelle version dès le premier jour de sa présidence du Conseil de l'UE en juillet. Les diplomates danois espèrent parvenir à un accord lors d'une réunion des ministres à Luxembourg la semaine prochaine, et pour cela, la proposition doit être approuvée par les ambassadeurs de l'UE mercredi.
Des millions d'e-mails contribuent déjà à faire reculer certains
Joachim a refusé de donner son nom de famille ou celui de son lieu de travail, car son employeur ne souhaite pas être associé à cette campagne. Mais son identité a pu être vérifié par des médias. Joachim a déclaré que son employeur n'avait aucun intérêt commercial dans cette législation et qu'il avait pris en charge seul les coûts liés à la gestion du site web.
La campagne d'e-mails massifs de Joachim est un outil de lobbying peu conventionnel, qui diffère de l'approche plus technique généralement adoptée à Bruxelles. Mais l'impact du site web est indéniable.
Le gouvernement polonais a répondu directement à la campagne dans une déclaration le mois dernier, rassurant les Polonais sur le fait qu'il est contre le scan massif des messages. Une pétition danoise, lancée par la campagne Fight Chat Control, a désormais recueilli plus de 50 000 signatures, ce qui signifie qu'elle peut être discutée au parlement. Les législateurs nationaux irlandais ont posé des questions au parlement en septembre au sujet du « Chat Control », nom donné à la législation adoptée par ses détracteurs et utilisé par Joachim.
Début octobre, près de 2,5 millions de personnes avaient visité son site web, a déclaré Joachim, la plupart provenant de l'UE. Les e-mails sont envoyés à partir des propres clients de messagerie des visiteurs, ce qui signifie que Joachim ne sait pas combien ont été envoyés, mais il estime que cela a déclenché plusieurs millions d'e-mails.
La campagne a irrité certains destinataires. « En termes de dialogue au sein d'une démocratie, ce n'est pas un dialogue », a déclaré Lena Düpont, membre allemande du groupe du Parti populaire européen et porte-parole pour les affaires intérieures, à propos des e-mails envoyés en masse.
La campagne de Joachim bloque également les lobbyistes et les militants plus traditionnels, ont-ils déclaré. Mieke Schuurman, directrice du groupe de défense des droits de l'enfant Eurochild, a déclaré que les messages du groupe ne parviennent plus aux décideurs politiques, qui « répondent de plus en plus souvent par des réponses automatisées ».
Joachim, qui affirme n'avoir pas payé pour promouvoir le site, a déclaré qu'il était « regrettable » que les courriels des défenseurs des droits des enfants aient reçu des réponses automatiques. Mais le flot de courriels envoyés par les visiteurs de son site web est « une indication assez claire que les gens se soucient vraiment de cette question... Je dirais même que c'est on ne peut plus démocratique », a-t-il déclaré.
Quand le spam devient un outil politique
Le qualificatif « spam » revient souvent dans la bouche des parlementaires européens. Dun point de vue technique, la campagne de Joachim en a bien les traits : des milliers de messages identiques, envoyés massivement et automatiquement. Mais dun point de vue démocratique, cest tout autre chose : une démonstration éclatante du pouvoir citoyen numérique.
La frontière entre militantisme et spam devient ici floue. Car laction ne vise pas à tromper, mais à alerter. Elle ne diffuse pas de désinformation, mais un message clair : « Ne touchez pas au chiffrement. » En centralisant la protestation, Fight Chat Control a simplement industrialisé la voix des citoyens. Ce que les lobbyistes savent faire à coups de millions deuros, un simple développeur la reproduit avec quelques lignes de code et un nom de domaine.
Ce geste fait école. Certains observateurs parlent de « civil hacking » : un usage détourné, mais pacifique, des outils numériques pour influencer le processus législatif. Une forme de « contre-lobbyisme algorithmique », où le citoyen reprend la main sur lagenda politique.
[CENTER]La fin de cet article est réservée aux abonnés. Soutenez le Club Developpez.com en prenant un abonnement pour que nous puissions continuer à vous proposer des publications.