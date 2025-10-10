IdentifiantMot de passe
Quand un seul développeur fait vaciller Bruxelles : la campagne de «spam militant» Fight Chat Control défie le projet de loi sur le contrôle des messageries en inondant les députés de courriels de protestation

Le , par Stéphane le calme
739 commentaires

1PARTAGES

6  0 
Il fut un temps où protester signifiait descendre dans la rue. En 2025, il suffit dun clic. Fight Chat Control, un simple site web, conçu par un développeur danois, a suffi à ébranler un projet de loi majeur de lUnion européenne. Lhistoire de cette campagne numérique marque un tournant politique que Bruxelles navait pas anticipé : le pouvoir ne sexprime plus seulement dans les urnes, mais aussi dans les serveurs. Et quand les institutions ferment leurs portes au dialogue, les citoyens trouvent dautres ports découte : les boîtes mail des députés.

Derrière cette histoire, un combat fondamental se joue entre sécurité numérique, protection des mineurs et préservation du chiffrement privé. Cet épisode met en lumière une nouvelle ère de militantisme politique où le code devient arme dexpression démocratique.

Une architecture de surveillance sous couvert de protection

Derrière les formules rassurantes du projet « Chat Control », le dispositif technique imaginé par la Commission européenne repose sur un principe redoutable : le client-side scanning. Il sagit de placer, dans les applications de messagerie, un algorithme capable danalyser les images, vidéos et textes avant même quils ne soient chiffrés. Autrement dit, la vérification se fait directement sur le téléphone ou lordinateur de lutilisateur.

Cette architecture contourne la protection du chiffrement sans la briser formellement : lÉtat ou la plateforme naccèdent pas à vos messages, mais à leurs métadonnées et à leurs empreintes avant envoi. Techniquement, cela revient au même : le contenu privé cesse dêtre exclusivement privé. Les experts en sécurité dénoncent un précédent irréversible  une « normalisation de linspection » qui pourrait être étendue à dautres domaines : terrorisme, désinformation, fiscalité.

Les plateformes face à un casse-tête

Pour les géants du numérique, le dilemme est double : soit ils se plient aux exigences européennes et intègrent ces outils de détection, soit ils risquent des sanctions, voire linterdiction de leurs services dans certains États membres. Or, implanter un scanner de contenus dans des applications chiffrées comme Signal ou WhatsApp reviendrait à renier la promesse même de leur modèle : la confidentialité totale.

Signal a dailleurs annoncé quil se retirerait du marché européen si le texte était adopté. WhatsApp, propriété de Meta, a tenté de plaider pour des solutions « volontaires », mais le principe reste incompatible avec la nature du chiffrement de bout en bout. Les développeurs de logiciels open source, eux, redoutent une explosion de contraintes réglementaires : audits obligatoires, clés daccès imposées, ou interdictions implicites.


Pour protester, un développeur lance « Fight Chat Control » : sa plateforme a retourné le débat

Début octobre, un développeur danois de 30 ans du nom de Joachim, jusque-là inconnu du grand public, lance un site minimaliste baptisé Fight Chat Control. Son idée est simple : permettre à chaque citoyen européen denvoyer automatiquement un e-mail de protestation à ses représentants politiques. En quelques clics, lutilisateur choisit son pays, son gouvernement ou ses eurodéputés, puis déclenche lenvoi dun message standardisé dénonçant la menace que représente la loi pour la vie privée.

En à peine quelques jours, la plateforme devient virale. Des milliers dutilisateurs relaient le lien sur Mastodon, X et Reddit. Les boîtes mail des ministères, des ambassades et du Parlement européen sont saturées. Certains élus reçoivent plusieurs centaines de messages identiques par jour. Dautres, excédés, parlent de « harcèlement numérique ». Mais le coup est fait : le projet de loi, jusque-là discret, explose dans le débat public.

Depuis son lancement, il a saturé les boîtes mail des députés européens et provoqué une agitation dans les couloirs du pouvoir à Bruxelles. « Nous en recevons des centaines par jour », a déclaré Evin Incir, député européen socialiste et démocrate suédois, à propos de cette avalanche d'e-mails. Trois diplomates des représentations permanentes nationales ont déclaré avoir également reçu un grand nombre d'e-mails.

Le site web de Joachim a attisé un débat déjà très animé autour de la proposition de loi, qui donnerait à la police le pouvoir de contraindre des entreprises telles que WhatsApp et Signal à scanner leurs services à la recherche de contenus illégaux. Les détracteurs craignent que ce projet de loi ne permette une surveillance étatique en ligne.

Elon Musk a déclaré lundi que ce projet de loi pourrait permettre une « surveillance de masse instituée par le gouvernement », et l'application de messagerie chiffrée Signal a déclaré le week-end dernier qu'elle se retirerait d'Europe si le projet de loi était adopté. WhatsApp, propriété de Meta, s'est également prononcé contre la proposition du Danemark, soutenant les groupes européens de défense de la vie privée, qui s'opposent à ce projet de loi depuis sa conception.

Les pays de l'UE sont divisés en deux camps. D'un côté, certains soutiennent largement les mesures proposées dans le projet de loi afin d'empêcher les prédateurs de partager des contenus illégaux mettant en scène des enfants ; de l'autre, d'autres affirment que cela créerait un État surveillant et serait inefficace.

Le Danemark a proposé une nouvelle version dès le premier jour de sa présidence du Conseil de l'UE en juillet. Les diplomates danois espèrent parvenir à un accord lors d'une réunion des ministres à Luxembourg la semaine prochaine, et pour cela, la proposition doit être approuvée par les ambassadeurs de l'UE mercredi.


Des millions d'e-mails contribuent déjà à faire reculer certains

Joachim a refusé de donner son nom de famille ou celui de son lieu de travail, car son employeur ne souhaite pas être associé à cette campagne. Mais son identité a pu être vérifié par des médias. Joachim a déclaré que son employeur n'avait aucun intérêt commercial dans cette législation et qu'il avait pris en charge seul les coûts liés à la gestion du site web.

La campagne d'e-mails massifs de Joachim est un outil de lobbying peu conventionnel, qui diffère de l'approche plus technique généralement adoptée à Bruxelles. Mais l'impact du site web est indéniable.

Le gouvernement polonais a répondu directement à la campagne dans une déclaration le mois dernier, rassurant les Polonais sur le fait qu'il est contre le scan massif des messages. Une pétition danoise, lancée par la campagne Fight Chat Control, a désormais recueilli plus de 50 000 signatures, ce qui signifie qu'elle peut être discutée au parlement. Les législateurs nationaux irlandais ont posé des questions au parlement en septembre au sujet du « Chat Control », nom donné à la législation adoptée par ses détracteurs et utilisé par Joachim.

Début octobre, près de 2,5 millions de personnes avaient visité son site web, a déclaré Joachim, la plupart provenant de l'UE. Les e-mails sont envoyés à partir des propres clients de messagerie des visiteurs, ce qui signifie que Joachim ne sait pas combien ont été envoyés, mais il estime que cela a déclenché plusieurs millions d'e-mails.

La campagne a irrité certains destinataires. « En termes de dialogue au sein d'une démocratie, ce n'est pas un dialogue », a déclaré Lena Düpont, membre allemande du groupe du Parti populaire européen et porte-parole pour les affaires intérieures, à propos des e-mails envoyés en masse.

La campagne de Joachim bloque également les lobbyistes et les militants plus traditionnels, ont-ils déclaré. Mieke Schuurman, directrice du groupe de défense des droits de l'enfant Eurochild, a déclaré que les messages du groupe ne parviennent plus aux décideurs politiques, qui « répondent de plus en plus souvent par des réponses automatisées ».

Joachim, qui affirme n'avoir pas payé pour promouvoir le site, a déclaré qu'il était « regrettable » que les courriels des défenseurs des droits des enfants aient reçu des réponses automatiques. Mais le flot de courriels envoyés par les visiteurs de son site web est « une indication assez claire que les gens se soucient vraiment de cette question... Je dirais même que c'est on ne peut plus démocratique », a-t-il déclaré.


Quand le spam devient un outil politique

Le qualificatif « spam » revient souvent dans la bouche des parlementaires européens. Dun point de vue technique, la campagne de Joachim en a bien les traits : des milliers de messages identiques, envoyés massivement et automatiquement. Mais dun point de vue démocratique, cest tout autre chose : une démonstration éclatante du pouvoir citoyen numérique.

La frontière entre militantisme et spam devient ici floue. Car laction ne vise pas à tromper, mais à alerter. Elle ne diffuse pas de désinformation, mais un message clair : « Ne touchez pas au chiffrement. » En centralisant la protestation, Fight Chat Control a simplement industrialisé la voix des citoyens. Ce que les lobbyistes savent faire à coups de millions deuros, un simple développeur la reproduit avec quelques lignes de code et un nom de domaine.

Ce geste fait école. Certains observateurs parlent de « civil hacking » : un usage détourné, mais pacifique, des outils numériques pour influencer le processus législatif. Une forme de « contre-lobbyisme algorithmique », où le citoyen reprend la main sur lagenda politique.

fleluhern
Avatar de fleluhern
Candidat au Club https://www.developpez.com
Le 10/10/2025 à 12:14
Ok pour que mes mails, images... correspondances privées soient scrutées par leur logiciel, mais alors que ce soit donnant-donnant, que TOUS les mails, images, correspondances privées de ces non-élus (commissaire, secrétaires et autres membrese de la pieuvre européenne) soient aussi divulgués.
On verra si leurs idées farfelues (c'est une façon gentille de définir ces idées) sortiront à nouveau.
L'Europe n'est pas leur pré carré, c'est aussi un peuple souverain et sans ce peuple, pas d'Europe.
0  0 

 