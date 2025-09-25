Bonjour, j'ai relevé plusieurs problèmes d'utilisation avec cette solution.1. L'accent est tellement mis sur l'application qu'elle part du principe que tout le monde possède un smartphone. L'autre jour, j'ai vu une grand-mère dans le bus avec un téléphone de 2 cm d'épaisseur, antérieur au célèbre Nokia 3310. Comment elle et les autres utilisateurs qui ne possèdent pas de smartphone sont-ils censés vérifier leur âge en ligne ?2. Quel sera l'impact sur l'expérience de navigation sur le web ? De nos jours, tous les sites web comportent des cases à cocher relatives au RGPD, ce qui perturbe quelque peu l'expérience de navigation, par exemple en mode incognito. Imaginez que vous souhaitiez naviguer sur le web en toute confidentialité. Les sites web ne savent pas qui vous êtes, vous devrez donc vérifier votre âge à chaque fois. Cela rend le web inutilisable pour toute personne souhaitant naviguer en toute confidentialité. Surtout sur un PC. Une solution serait de disposer d'une extension de navigateur qui gère cela automatiquement. Puisque vous prétendez au moins attacher de l'importance à la confidentialité, cela pourrait fonctionner. Mais cela ne semblerait pas vraiment fiable. Notez que cela ne s'applique pas seulement à la navigation privée, mais à la navigation sur le web en général. Par exemple, lorsque vous essayez de comparer différents sites d'actualités. Faire cela pour chaque site web que vous visitez est un obstacle majeur en termes de convivialité.3. Quel sera le coût de la mise en uvre ? Ma confiance dans la capacité de l'UE à développer des technologies abordables et performantes s'est amenuisée depuis que nous avons créé un point d'accès Peppol pour notre entreprise. La solution a été élaborée à l'aide de technologies pour lesquelles seul Java dispose de bibliothèques adaptées. Cela contraint les développeurs à utiliser ce langage et cet écosystème. Bien sûr, cela ne pose pas de problème pour une grande entreprise. Mais une petite start-up ne pourra pas survivre si elle doit mettre en uvre cette solution.