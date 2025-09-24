« DELETE FROM users WHERE location = 'IRAN'; » : les ingénieurs logiciels iraniens bloqués sur divers services technologiques et plateformes comme GitHub et Microsoft Store en raison des sanctions américaines

Un ingénieur logiciel iranien partage son expérience personnelle après avoir été bloqué sur divers services et plateformes technologiques en raison des sanctions internationales, notamment américaines. L'auteur raconte avoir perdu l'accès au Microsoft Store, avoir vu ses données Notion supprimées, avoir subi des restrictions sur GitHub et avoir été bloqué sur des sites Web, tout en précisant que les actions du gouvernement ne reflètent pas l'opinion du peuple iranien. L'article souligne l'impact des sanctions internationales sur les développeurs individuels et suggère des approches plus empathiques face aux restrictions géopolitiques.
Les États-Unis utilisent de plus en plus les plateformes et services technologiques comme instruments de pression contre les pays ou régimes quils considèrent comme ennemis. Les utilisateurs de régions ou pays tels que la Crimée, la Syrie, la Chine ou lIran sont régulièrement confrontés à ce type de restrictions géopolitiques. Mais ces sanctions nuisent gravement aux développeurs individuels et mettent cependant en péril la collaboration internationale.
Plus récemment, un ingénieur logiciel iranien, qui se fait appeler « avestura », a publié sur GitHub Gist un article intitulé « DELETE FROM users WHERE location = 'IRAN'; » dans lequel il met en lumière les restrictions auxquelles les développeurs de ce pays sont confrontés juste parce qu'ils vivent en Iran.
Ces restrictions sont liées aux sanctions internationales, en particulier américaines, qui interdisent ou restreignent les échanges commerciaux avec des pays tels que lIran. Les entreprises, par crainte de poursuites ou damendes, choisissent parfois de bloquer massivement laccès des utilisateurs iraniens, plutôt que de prendre le risque de violer la loi. Pour les Iraniens, cela se traduit par des comptes supprimés, des données et plusieurs heures de travail perdues.
Souvent, ces décisions sont prises de façon automatique, sans communication claire ni possibilité de recours. Dans le cas de l'ingénieur avestura, il affirme avoir été banni de plusieurs services et qu'il est désormais dans limpossibilité dutiliser des services technologiques essentiels comme GitLab, Notion ou Microsoft.
- Microsoft a supprimé son application : avestura a créé l'application EyesGuard et l'a publié sur le Microsoft Store. Mais un jour, Microsoft a supprimé son application, son compte développeur et tous les commentaires sur son application qui le soutenaient et suggéraient des idées pour améliorer le programme. Microsoft n'a jamais expliqué pourquoi. Mais l'ingénieur suppose que cela est lié aux sanctions. Ses tentatives de contacter Microsoft sont restées sans suite ;
- GitLab a bloqué son compte : il ne pouvait plus accéder à ses dépôts publics ni privés. Aucun avertissement ni explication na été donné, et ses tentatives de contacter GitLab nont reçu aucune réponse ;
- GitHub : la plateforme d'hébergement de code appartenant à Microsoft a restreint l'accès d'avestura à ses dépôts privés et a limité certains de ses dépôts publics ;
- Notion a désactivé son compte : toutes ses données personnelles et professionnelles stockées sur la plateforme Notion sont devenues inaccessibles. Là encore, aucune explication na été fournie et ses messages sont restés sans réponse ;
- son service VPN a désactivé son compte et avestura a été confronté au message suivant : « les adresses IP iraniennes sont bloquées ici, en raison de votre décision d'armer la Russie avec des drones afin qu'elle puisse massacrer sans discernement des civils » ;
- la liste est longue : avestura affirme que presque tous les services dont vous avez probablement entendu parler sont interdits en Iran : plateformes cloud (AWS, GCP, Azure, etc.), plateformes éducatives (Coursera, Udemy, etc.), logiciels de paiement (Stripe, PayPal, etc.).
Réactions de la communauté face à ces pratiques et débats
Cette situation suscite un vif débat. Beaucoup considèrent quil sagit dune injustice, car les utilisateurs ordinaires subissent les conséquences de décisions politiques sur lesquelles ils nont aucun contrôle. Cela soulève aussi des questions plus larges sur la liberté daccès aux technologies, la propriété des données et la discrimination basée sur la géographie.
« Je ne pense pas que ces entreprises aient de mauvaises intentions envers un groupe de personnes en particulier. Après tout, ce sont des entreprises. Elles ne détestent pas leurs clients, elles jouent simplement le jeu, et ce jeu a ses règles. Mais si un jour une loi ou un gouvernement m'obligeait à refuser mes services à un groupe, j'y réfléchirais à deux fois avant d'écrire ces conditions if. J'essaierais d'avoir plus d'empathie. Les personnes derrière ces écrans sont plus importantes que quelques lignes dans mes tableaux », a écrit avestura.
À la fin de son article sur GitHub Gist, avestura a ironisé en déclarant : « au fait, saviez-vous que vous pouviez renvoyer une erreur 451 « Indisponible pour des raisons juridiques » au lieu d'une erreur 403 « Interdit » lorsque vous me bannirez la prochaine fois ? ».
En 2024, Microsoft a banni lIran de Minecraft. Lentreprise a confirmé la décision au travers dun billet de blogue de réponse aux plaintes des joueurs iraniens. Cette décision sinscrit dans le contexte plus large des sanctions américaines à lencontre de pays considérés comme hostiles. Les grandes entreprises technologiques salignent et sèvrent plusieurs pays de leurs technologies dont leurs services cloud. La situation entraîne des élans daffranchissement des technologies américaines.
