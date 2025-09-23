Envoyé par juge Lee Edmon Envoyé par

Cet appel est, à bien des égards, sans intérêt particulier. La plaignante a déposé une plainte alléguant diverses violations liées à l'emploi, et le tribunal de première instance a accueilli la requête en jugement sommaire des défendeurs, estimant qu'aucune de ces allégations ne justifiait un procès. La plaignante conteste le jugement sommaire pour plusieurs motifs, dont aucun ne soulève de questions juridiques nouvelles ou ne nous oblige à appliquer une jurisprudence établie dans un contexte factuel unique. En bref, il s'agit à bien des égards d'un appel simple qui, dans des circonstances normales, ne justifierait pas sa publication.



Ce qui distingue cet appel  et la raison pour laquelle nous avons choisi de publier cet avis  est que presque toutes les citations juridiques figurant dans le mémoire introductif des plaignants, et bon nombre des citations figurant dans leur mémoire en réponse, sont inventées. En d'autres termes, les citations que les plaignants attribuent à des affaires publiées n'apparaissent ni dans ces affaires ni ailleurs. De plus, bon nombre des affaires citées par le plaignant ne traitent pas des sujets pour lesquels elles sont citées, et certaines d'entre elles n'existent tout simplement pas. Ces références juridiques inventées ont été créées par des outils d'intelligence artificielle (IA) générative utilisés par l'avocat des plaignants pour rédiger ses mémoires d'appel. Les outils d'IA ont créé de fausses références juridiques, parfois appelées « hallucinations » de l'IA, qui n'ont pas été détectées par l'avocat des plaignants car il n'a pas lu les affaires citées par les outils d'IA.



Bien que la création de fausses références juridiques par des sources d'IA ait été largement commentée par les tribunaux fédéraux et hors de l'État et rapportée par de nombreux médias, aucun tribunal californien n'a abordé cette question. Nous publions donc cet avis à titre d'avertissement. En termes simples, aucun mémoire, plaidoirie, requête ou autre document déposé auprès d'un tribunal ne doit contenir de citations, qu'elles proviennent d'une IA générative ou de toute autre source, que l'avocat chargé de soumettre la plaidoirie n'a pas personnellement lues et vérifiées.