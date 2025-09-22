Donald Trump : Rupert et Lachlan Murdoch, propriétaires de Fox News, pourraient siéger au conseil de TikTok US

dont l'algorithme « sera sécurisé, ré-entraîné et exploité aux États-Unis, hors du contrôle de ByteDance »

Laccord en gestation : une gouvernance made in USA

Les Murdoch au cur de la recomposition





Un risque de concentration des médias et des plateformes

Rien n'est encore inscrit dans le marbre

Les défis techniques : un chantier colossal pour les ingénieurs

Les réactions politiques et internationales

Un précédent pour les géants du numérique

Conclusion : une bataille sur trois fronts



Lorigine de cette reconfiguration remonte à 2024, lorsque le Congrès américain a adopté une loi radicale : ByteDance, maison-mère chinoise de TikTok, devait se dessaisir des actifs américains de lapplication ou sexposer à une interdiction pure et simple. Cette décision, justifiée par des motifs de sécurité nationale, visait à empêcher toute influence du gouvernement chinois sur les données et sur le fameux algorithme de recommandation, considéré comme une arme dinfluence culturelle et politique.Depuis, ladministration Trump a multiplié les reports et les négociations, tentant de concilier des exigences contradictoires : rassurer les élus américains, négocier avec Pékin, tout en préservant limmense popularité de TikTok auprès du public.Selon les dernières informations, la nouvelle entité américaine disposerait dun conseil dadministration de sept membres, dont six seraient américains. ByteDance conserverait un siège minoritaire, symbolique mais suffisant pour maintenir un lien avec sa création. Cette gouvernance vise à rassurer le Congrès et à affirmer que TikTok U.S. ne sera plus sous linfluence directe de Pékin.Le deal inclurait également un élément crucial : le « ré-entrainement » de lalgorithme. Celui-ci devrait être supervisé, opéré et audité aux États-Unis, dans une infrastructure cloud sécurisée, avec Oracle comme partenaire technique majeur. Concrètement, cela signifie que les recommandations de contenus faites aux utilisateurs américains seraient détachées de linfrastructure logicielle et des équipes basées en Chine. Un défi technologique colossal, puisquil sagit de transférer ou de recréer larchitecture dun moteur de recommandation conçu et optimisé pendant des années à Pékin.Cest dans ce contexte que Donald Trump a lâché une petite bombe médiatique : Rupert Murdoch, patriarche de lempire médiatique conservateur (Fox News, Wall Street Journal, etc.), et son fils Lachlan, actuel dirigeant, pourraient faire partie du groupe d'entités américaines appelé à contrôler TikTok US.Rupert Murdoch et son fils Lachlan Murdoch participeront probablement à l'effort visant à racheter TikTok aux États-Unis, a déclaré Donald Trump dimanche lors d'une interview.Le président a été interrogé sur l'état d'avancement de la vente de l'application lors d'une interview avec Peter Doocy dans l'émission The Sunday Briefing sur Fox News. Les responsables de l'administration Trump ont laissé entendre qu'un accord concernant la plateforme de médias sociaux détenue par des Chinois était imminent, bien qu'il y ait eu une certaine confusion quant à l'état d'avancement de l'accord.Trump a déclaré que les magnats Larry Ellison et Michael Dell étaient impliqués dans l'accord avant d'ajouter : « Je déteste vous dire cela, mais un homme nommé Lachlan est impliqué. Vous savez qui est Lachlan ? C'est un nom très inhabituel, Lachlan Murdoch. Rupert fera probablement partie du groupe, je pense qu'ils feront partie du groupe, ainsi que quelques autres personnes. Ce sont des gens vraiment formidables. Des gens très en vue. Et ce sont aussi des patriotes américains, ils aiment ce pays, donc je pense qu'ils feront du très bon travail. »Selon CNN dimanche, un tel accord impliquerait que la société Fox fasse partie du groupe d'investisseurs de TikTok, et non Rupert et Lachlan en tant qu'investisseurs individuels.Pour linstant, ni la famille Murdoch ni leurs sociétés nont confirmé officiellement leur participation. Mais le simple fait que leurs noms circulent interroge : que se passerait-il si un empire médiatique déjà influent dans la sphère politique et culturelle américaine devenait aussi actionnaire dune plateforme qui touche plus de 170 millions dutilisateurs aux États-Unis ?Si lhypothèse se confirme, TikTok U.S. pourrait se retrouver à lintersection dintérêts économiques et politiques déjà dominants. Fox Corporation et News Corp possèdent déjà un immense pouvoir dinfluence dans le paysage médiatique américain. Ajouter à cela la capacité de peser, directement ou indirectement, sur la modération de contenus et sur les tendances virales dune application comme TikTok soulève des questions vertigineuses sur la pluralité de linformation et lindépendance des réseaux sociaux.Des associations de défense de la démocratie numérique sinquiètent déjà : une telle concentration pourrait accentuer le risque de biais idéologiques dans les algorithmes de recommandation, même si la Maison-Blanche insiste sur le fait que la gouvernance devra être pluraliste et supervisée par les régulateurs.Il n'est pas certain que l'accord, dans son état actuel, puisse être considéré comme une cession complète, comme l'exige le Congrès en vertu de la loi de 2024.Trump a attribué à TikTok le mérite de l'avoir aidé à remporter sa réélection l'année dernière et compte 15 millions d'abonnés sur son compte personnel. La Maison Blanche a également lancé un compte TikTok officiel le mois dernier.Comme prévu, l'accord décrit par le responsable exigera que toutes les données relatives aux utilisateurs américains soient stockées sur une infrastructure de cloud computing américaine gérée par la société de logiciels américaine Oracle.Le responsable a également déclaré que l'algorithme de TikTok « sera sécurisé, ré-entraîné et exploité aux États-Unis, hors du contrôle de ByteDance ». « L'algorithme de recommandation de contenu de TikTok sera ré-entraîné à partir de zéro, révisé et analysé sous la supervision des États-Unis à l'aide de données américaines qui ne seront pas partagées en dehors des États-Unis », a déclaré le responsable.Il s'agit d'un point important, car les responsables américains avaient averti ces dernières années que l'algorithme pourrait être utilisé par la Chine pour manipuler ce que les Américains voient sur les réseaux sociaux. Reuters et d'autres médias ont rapporté cette semaine que l'algorithme pourrait être concédé sous licence par ByteDance.Le responsable a déclaré que les utilisateurs américains pourraient toujours utiliser TikTok pour interagir avec des contenus provenant du monde entier.Les actifs américains de TikTok seraient détenus majoritairement par des investisseurs américains et gérés aux États-Unis par un conseil d'administration disposant de références en matière de sécurité nationale et de cybersécurité, a ajouté le responsable.Derrière la politique, il y a la technique. Le « ré-entrainement » de lalgorithme aux États-Unis suppose de disposer dune puissance de calcul massive, de vastes ensembles de données locales, et déquipes capables de reproduire la finesse dun moteur conçu par des milliers dingénieurs de ByteDance.Laccord prévoit que les données américaines soient hébergées localement, probablement dans des data centers Oracle. Mais cela soulève des questions pratiques : que faire des données historiques, stockées en Chine ? Faut-il les rapatrier, les anonymiser, ou repartir de zéro ? Comment garantir que lexpérience utilisateur reste identique, sans chute de performance ni de pertinence des recommandations ?Ce chantier sera scruté de près par la communauté tech, car il sagit dun cas décole de re-nationalisation dune infrastructure numérique mondiale.À Washington, les Républicains saluent le processus comme une victoire de la souveraineté numérique américaine. Les Démocrates, eux, restent divisés. Certains estiment que le deal reste trop favorable à ByteDance, qui conserve un siège au conseil. Dautres redoutent linfluence potentielle dinvestisseurs privés politiquement engagés.En Chine, les autorités suivent la situation avec prudence. Pékin a déjà affirmé quil naccepterait pas un transfert forcé de technologies stratégiques, comme les algorithmes. Si ByteDance est contraint de céder une partie de ses activités, il est probable que Pékin cherche à maintenir un certain contrôle, au moins symbolique, pour ne pas apparaître comme cédant sous pression américaine.Ce dossier dépasse largement TikTok. Il pose une question de fond : les États peuvent-ils forcer la réorganisation dune grande plateforme technologique étrangère sur leur sol ? Si lexpérience réussit, elle pourrait inspirer dautres gouvernements à imposer des règles similaires à Meta, Google, ou X, afin de garantir une souveraineté numérique nationale.Pour les ingénieurs et architectes système, cette affaire ouvre aussi une réflexion sur la « localisation forcée » des infrastructures : est-il viable de découper des architectures globales en silos nationaux, avec des données et des algorithmes cloisonnés ?Laffaire TikTok U.S. illustre la collision entre trois mondes. Le monde politique, où lannonce des Murdoch comme investisseurs potentiels alimente des soupçons de concentration des médias et dinstrumentalisation politique. Le monde économique, où les investisseurs américains flairent une opportunité unique de prendre le contrôle dun actif numérique majeur. Et le monde technique, où ingénieurs et spécialistes de la donnée devront accomplir un tour de force pour assurer la continuité de lexpérience utilisateur tout en reconstruisant lalgorithme sous contrainte nationale.Ce feuilleton est loin dêtre terminé, et chaque étape  confirmation des investisseurs, transfert des données, supervision de lalgorithme  sera scrutée avec attention par les législateurs, les ingénieurs et les utilisateurs.Source : vidéo dans le texteLentrée potentielle de Rupert et Lachlan Murdoch dans le capital de TikTok U.S. marque-t-elle une simple opportunité daffaires ou une nouvelle ère de concentration médiatique aux États-Unis ?Peut-on vraiment découpler un algorithme de recommandation de sa maison-mère chinoise sans perdre en performance et en attractivité pour les utilisateurs ?Si des magnats des médias prennent pied dans TikTok, comment garantir une modération des contenus indépendante et pluraliste ?Le précédent TikTok pourrait-il inspirer dautres pays à « nationaliser » partiellement les grandes plateformes numériques étrangères ?La souveraineté numérique justifie-t-elle de mettre entre les mains dinvestisseurs privés aussi influents quun empire médiatique la gouvernance dun réseau social aussi central ?