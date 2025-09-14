Envoyé par Matt Mullenweg Envoyé par

Je viens d'apprendre que le tribunal a rejeté plusieurs des accusations les plus graves portées par WP Engine et Silver Lake : les accusations d'entente illicite, de monopole et d'extorsion ont été rejetées ! Il s'agissait de loin des accusations les plus importantes et les plus lourdes de conséquences dans cette affaire, et la décision d'aujourd'hui réduit considérablement la portée de celle-ci. C'est une victoire non seulement pour nous, mais aussi pour tous les contributeurs et responsables de maintenance open source. Un grand merci à l'équipe de Gibson et d'Automattic qui a travaillé sur cette affaire.



En ce qui concerne les autres plaintes, nous sommes convaincus que les faits démontreront que nos actions étaient légales et dans le meilleur intérêt de la communauté WordPress.



Cette décision est une étape importante, mais notre objectif reste le même : construire un écosystème WordPress libre, ouvert et florissant, et soutenir les millions de personnes qui en dépendent chaque jour.