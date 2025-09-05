Apple et d'autres entreprises ne seront pas concernées
Donald Trump a annoncé larrivée imminente de droits de douane « assez substantiels » sur les importations de semi-conducteurs, une décision qui pourrait redessiner léquilibre mondial de lindustrie des puces électroniques. Si Apple et dautres entreprises jugées « loyales » à linvestissement américain devraient être épargnées, le reste du secteur se prépare à un choc aux répercussions économiques, technologiques et diplomatiques considérables.
Contexte
À l'occasion d'un dîner qui a réuni des industriels et responsables politiques, Donald Trump a confirmé quil ne sagissait plus dune menace mais dun projet imminent : les importations de puces électroniques seront taxées si elles proviennent dentreprises nayant pas dusines sur le sol américain. Lobjectif affiché est double : forcer la relocalisation de la production et réduire la dépendance des États-Unis face à lAsie, qui concentre encore lessentiel de la fabrication mondiale de semi-conducteurs.
Le président a toutefois rassuré certains acteurs clés en annonçant des exemptions. Les sociétés déjà engagées dans des projets de fabrication aux États-Unis, ou ayant un plan concret dinvestissement, ne seront pas concernées.
Trump brandit larme des tarifs douaniers
Le président Donald Trump a réitéré son avertissement selon lequel il imposera bientôt des droits de douane « assez substantiels » sur les importations de semi-conducteurs provenant d'entreprises qui ne délocalisent pas leur production aux États-Unis, mais épargnera les entreprises comme Apple qui augmentent leurs investissements dans le pays.
Trump a fait ces commentaires jeudi soir lors d'un dîner à la Maison Blanche avec plus d'une vingtaine de grands dirigeants du secteur technologique, dont le PDG d'Apple, Tim Cook, Mark Zuckerberg de Meta et la PDG d'Oracle, Safra Catz.
« J'ai discuté avec les personnes présentes ici des puces et des semi-conducteurs, et nous allons imposer des droits de douane aux entreprises qui ne s'installent pas ici », a déclaré le président. « Nous allons mettre en place ces droits de douane très prochainement. Vous avez probablement entendu dire que nous allons imposer des droits de douane assez importants, ou pas si élevés, mais assez importants. »
Le mois dernier, lors d'un événement avec Tim Cook, Donald Trump avait déclaré qu'il imposerait des droits de douane de 100 % sur les importations de semi-conducteurs, tout en exemptant les produits des entreprises qui délocalisent leur production aux États-Unis. À l'époque, Apple s'était engagé à dépenser 100 milliards de dollars supplémentaires dans une initiative de production nationale, s'ajoutant à l'annonce de 500 milliards de dollars faite par Apple en février.
Apple, symbole dune « bonne posture »
Au-delà des considérations générales, Trump a pris soin de citer un exemple précis : Apple. Selon lui, lentreprise de Cupertino bénéficie dun « statut particulier » grâce aux relations étroites entretenues avec Washington et aux efforts visibles de Tim Cook pour investir dans des chaînes dapprovisionnement locales. Le PDG a récemmenLes États-Unis s'efforcent depuis de nombreuses années déjà de rapatrier leur chaîne d'approvisionnement en semi-conducteurs. Depuis 2020, les plus grandes entreprises mondiales de semi-conducteurs, telles que TSMC et Samsung Electronics, ont engagé des centaines de milliards de dollars dans la construction d'usines aux États-Unis.t annoncé des milliards de dollars de projets industriels aux États-Unis, consolidant ainsi la position dApple comme partenaire privilégié de la stratégie nationale.
En effet, lors de l'événement de jeudi, Trump a fait remarquer que « Tim Cook serait en très bonne posture » en ce qui concerne les éventuelles taxes à l'importation.
Cette relation entre la Maison-Blanche et la firme à la pomme illustre un point central : la politique tarifaire ne vise pas tous les géants technologiques indistinctement, mais entend distinguer les « bons élèves » de ceux qui persistent à produire ailleurs.
Les gagnants et les perdants potentiels
Si Apple semble en sécurité, dautres acteurs internationaux sont désormais sur la sellette. Les fabricants asiatiques comme TSMC, Samsung ou SK Hynix pourraient voir leurs exportations vers les États-Unis lourdement taxées sils naccélèrent pas leurs projets dusines américaines. Le message est clair : pas dinvestissement local, pas de marché américain sans surcoût.
À court terme, ce protectionnisme pourrait déstabiliser les chaînes dapprovisionnement mondiales et faire grimper les prix pour les constructeurs dordinateurs, de smartphones et de serveurs. À plus long terme, il pourrait créer une nouvelle carte de la puissance industrielle, où les États-Unis tenteraient de rivaliser directement avec Taïwan et la Corée du Sud sur leur terrain dexcellence.
Une politique sous tension juridique
Tout nest pas encore joué. Lusage dune loi durgence datant de 1977 pour imposer ces tarifs fait déjà lobjet de contestations devant les tribunaux. Plusieurs juges ont jugé ce recours excessif, et laffaire est désormais sur le bureau de la Cour suprême. Trump joue donc une partie risquée : même si la mesure entre en vigueur, elle pourrait être annulée ou amendée si elle est jugée inconstitutionnelle.
Les implications pour la tech mondiale
Au-delà de la politique américaine, cette annonce pourrait avoir des répercussions globales. LEurope, qui tente elle aussi de réindustrialiser le secteur avec son European Chips Act, pourrait être contrainte daccélérer pour éviter une marginalisation. La Chine, de son côté, risque dy voir une provocation supplémentaire dans une guerre commerciale déjà tendue.
Les investisseurs, eux, oscillent entre opportunité et prudence. Les entreprises déjà implantées aux États-Unis pourraient profiter de subventions et dun marché protégé, tandis que les autres se retrouvent menacées dun double isolement : exclues du marché américain et prises dans létau dune rivalité sino-américaine.
Peu (ou pas) de détails ont filtré
Ainsi, ces grandes entreprises de semi-conducteurs devraient bénéficier d'exemptions dans le cadre des droits de douane potentiels de Trump. Cependant, de nombreux aspects des droits de douane et des exceptions pour les entreprises qui investissent aux États-Unis restent flous. Trump n'a donné que peu de détails jeudi, se contentant de déclarer que « si elles s'installent, construisent ou prévoient de s'installer, il n'y aura pas de droits de douane ».
Pendant le reste du dîner, les dirigeants du secteur technologique, de Sam Altman d'OpenAI au cofondateur de Google Sergey Brin, ont fait l'éloge du président pour ses positions favorables aux entreprises et à l'IA.
Le PDG de Tesla, Elon Musk, qui s'était publiquement disputé avec Trump en juin dernier, n'était pas présent au dîner. Il a toutefois déclaré sur sa plateforme de réseau social X qu'il avait été invité, mais qu'il ne pouvait pas y assister et qu'il enverrait un représentant.
Avant le dîner, la première dame Melania Trump a prononcé un discours aux côtés de hauts responsables de l'administration Trump et de PDG du secteur technologique à l'occasion de la deuxième réunion du groupe de travail de la Maison Blanche sur l'éducation à l'intelligence artificielle. La première dame a souligné l'importance de l'IA dans l'éducation et le progrès américain, mais a déclaré que « nous devons gérer la croissance de l'IA de manière responsable ».
L'administration Trump évaluerait la loyauté des entreprises,
L'administration Trump a mis en place une approche singulière dans ses relations avec le monde des affaires, marquée par une évaluation officieuse de la loyauté des entreprises et une distribution ciblée de faveurs, notamment en direction des géants de la technologie. En effet, elle a mis fin à des mesures coercitives potentielles contre des dizaines d'entreprises technologiques et 165 sociétés au total, tenant ainsi ses promesses de mettre fin à la prétendue « instrumentalisation » du gouvernement fédéral, selon un rapport publié par l'association de défense des consommateurs Public Citizen.
« En six mois, l'administration Trump a déjà retiré ou suspendu les mesures coercitives à l'encontre de 165 sociétés de tous types, et une société sur quatre bénéficiant de la suspension ou de l'abandon des mesures coercitives appartient au secteur technologique, qui a dépensé 1,2 milliard de dollars pour exercer une influence politique pendant et depuis les élections de 2024 », indique le rapport. Ces dépenses politiques comprennent 352 millions de dollars « attribuables à Elon Musk ».
Au début du second mandat de Trump, au moins 104 entreprises technologiques faisaient l'objet d'au moins 142 enquêtes fédérales et mesures coercitives, a rapporté Public Citizen. L'administration Trump a suspendu ou retiré environ un tiers des « enquêtes ciblées sur des soupçons de fautes professionnelles et des mesures coercitives à l'encontre d'entreprises technologiques... À ce jour, 47 mesures coercitives (à l'encontre de 45 entreprises technologiques) ont été retirées ou suspendues (38 retirées, 9 suspendues) », indique le rapport.
Le rapport précise tout de même que l'existence d'enquêtes et/ou d'allégations d'inconduite ne signifie pas nécessairement qu'une loi a été enfreinte, ni qu'une mesure coercitive aurait nécessairement été prise sous une autre administration.
Par ailleurs, Axios a rapporté que la Maison Blanche « a créé un tableau de bord qui évalue 553 entreprises et associations professionnelles en fonction de leurs efforts pour soutenir et promouvoir le "One Big Beautiful Bill" du président Trump ». Le tableau interne classant les entreprises en fonction de leur loyauté envers la Maison Blanche « nous aide à distinguer celles qui s'investissent réellement de celles qui se contentent de faire semblant », a déclaré un haut responsable de la Maison Blanche à Axios.
Chaque entreprise se voit attribuer un niveau dengagement : fort, modéré ou faible. Cette classification nest pas symbolique : elle influence directement la manière dont les demandes des groupes industriels sont reçues par les hauts fonctionnaires. Le tableau fournit aux conseillers principaux « des données à consulter lorsqu'ils examinent les demandes des entreprises... Axios a appris que parmi les « exemples de bons partenaires » figurant sur la liste de la Maison Blanche figurent Uber, DoorDash, United, Delta, AT&T, Cisco, Airlines for America et la Steel Manufacturers Association »
Source : Donald Trump
Et vous ?
La stratégie de Trump est-elle une mesure de protection industrielle légitime ou un retour au protectionnisme dangereux pour léconomie mondiale ?
Les États-Unis ont-ils réellement la capacité daccueillir à grande échelle une production de puces, aussi complexe et coûteuse, face à lavance de lAsie ?
Apple bénéficie-t-elle dun traitement de faveur qui biaise la concurrence entre entreprises ?
Quelle sera la réaction de lEurope et de la Chine face à ce nouveau front dans la guerre des semi-conducteurs ?
À long terme, ces mesures protégeront-elles lemploi américain ou risquent-elles surtout de provoquer une hausse des prix pour les consommateurs ?
