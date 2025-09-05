Un avocat nommé Mark Zuckerberg poursuit Meta après plusieurs fermetures de compte pour avoir prétendument usurpé l'identité du fondateur milliardaire : « C'est insultant »

Mark Zuckerberg, un avocat d'Indianapolis, poursuit Meta en justice. Il partage son nom avec le PDG du géant technologique. Facebook a suspendu ses comptes à plusieurs reprises. La plateforme l'a accusé d'usurpation d'identité. Cela lui a causé des pertes commerciales. Il souhaite que Meta mette fin à ces fermetures. Il demande également une indemnisation pour les dommages subis. Meta reconnaît le procès et enquête sur l'affaire.
Meta Platforms, crée en 2004 par Mark Zuckerberg, détient et exploite plusieurs plateformes de réseaux sociaux et services de communication de premier plan, notamment Facebook, Instagram, Threads, Messenger et WhatsApp. La société exploite également un réseau publicitaire pour ses propres sites et pour des tiers. En 2023, la publicité représentait 97,8 % de son chiffre d'affaires total.
Un avocat de l'Indiana vit un cauchemar depuis longtemps parce qu'il partage son nom avec l'une des personnes les plus puissantes du monde de la technologie. Mark Zuckerberg est un avocat spécialisé dans les faillites à Indianapolis. Il affirme que Meta a suspendu à plusieurs reprises ses comptes Facebook parce qu'ils prétendent qu'il se fait passer pour le PDG milliardaire qui a lancé le site. L'avocat a décidé de poursuivre Meta en justice après avoir perdu de l'argent en publicité et avoir été frustré pendant des années.
Mark Zuckerberg se bat contre les suspensions de compte depuis plus de 15 ans. Son compte Facebook vérifié a été fermé cinq fois. À chaque fois qu'il a été réactivé, il a dû passer par un long processus qui comprenait l'envoi de photos personnelles et de copies de son permis de conduire.
« Normalement, on se dirait que ce n'est que Facebook et que ce n'est pas grave, mais cette fois-ci, cela affecte mes résultats financiers, car je payais pour faire de la publicité pour mon entreprise afin d'essayer d'attirer des clients », a-t-il déclaré, soulignant que ces fermetures lui rendaient plus difficile l'acquisition de nouveaux clients. « Ils ont donc pris mon argent, mais après avoir pris mon argent, ils m'ont suspendu pour avoir, selon eux, usurpé l'identité d'une célébrité, ne pas avoir utilisé mon vrai nom et avoir enfreint leurs normes communautaires. Et c'est le même message que je reçois chaque fois qu'ils me suspendent ».
La plainte, qui a été déposée devant la Cour supérieure de Marion, affirme que Meta a fait preuve de négligence et a enfreint la loi. Zuckerberg affirme que Meta suspend à tort ses comptes sans raison et nuit à son activité. « Je trouve choquant qu'une entreprise censée être à la pointe de la technologie dans le monde ne soit pas capable de trouver un moyen de signaler mes comptes et d'empêcher que cela se produise », ajoute-t-il. « C'est comme s'ils le faisaient presque exprès, mais je suis sûr que ce n'est pas le cas, même si c'est l'impression que cela donne », a déclaré Zuckerberg, qui exerce le droit des faillites depuis 38 ans.
Il souhaite que l'entreprise lui rembourse son argent, paie les honoraires de son avocat et cesse de désactiver son compte à plusieurs reprises. Meta a déclaré avoir reçu la plainte et l'étudier. « Nous savons qu'il existe plusieurs Mark Zuckerberg dans le monde, et nous allons tirer cette affaire au clair », a déclaré le porte-parole.
Avoir le même nom que le PDG de Meta a eu des avantages et des inconvénients. Il a obtenu une bonne table au restaurant grâce à son nom, mais les inconvénients ont largement dépassé les avantages. Son cabinet d'avocats reçoit des colis envoyés à la mauvaise adresse, des appels d'utilisateurs Facebook en colère et même des documents juridiques destinés au magnat de la technologie. En 2020, le département des services sociaux et de santé de l'État de Washington l'a poursuivi par erreur pour exploitation financière, pensant qu'il était le milliardaire.
Zuckerberg ne veut pas seulement de l'argent, il veut également une injonction pour empêcher toute fermeture future de son compte. Il veut également que Meta paie pour tous les problèmes qu'elle a causés à son entreprise au fil des ans. « Le fait est qu'ils nuisent à mon entreprise actuellement, vous comprenez, mes clients ne peuvent plus me trouver », a souligné l'avocat frustré, ajoutant qu'il souhaite que Meta lui rembourse son argent et paie ses frais d'avocat, entre autres demandes.
« Je veux une injonction, je veux qu'ils ne recommencent plus, et je veux que [Mark Zuckerberg] vienne ici, me remette mon chèque, me serre la main et me dise « Je suis désolé », mais cela n'arrivera jamais. » Il a plaisanté en disant qu'il aimerait que le PDG lui rembourse en personne, mais le vrai problème est que les personnes qui pourraient vouloir l'engager ne peuvent pas le trouver en ligne.
Le PDG de Meta est en effet une personnalité assez connue. En ne citant qu'un fait le concernant, en octobre 2024, Mark Zuckerberg, le PDG de Meta, a surpassé Jeff Bezos, devenant la deuxième personne la plus riche du monde. La valeur nette de Zuckerberg avait atteint 206,2 milliards de dollars, dépassant la valeur nette de 205,1 milliards de dollars de l'ancien PDG et président d'Amazon. Le cofondateur de Facebook accuse désormais un retard d'environ 50 milliards de dollars sur le chef de Tesla, Elon Musk.
Et vous ?
Pensez-vous que cette plainte est crédible ou pertinente ?
Quel est votre avis sur le sujet ?
Voir aussi :
Mark Zuckerberg présente Meta Verified, un service d'abonnement pour authentifier son compte Facebook et Instagram à partir de 11,99 $, qui s'inspire de Twitter Blue
Meta a officiellement cessé d'utiliser des vérificateurs de faits tiers aux USA pour se fier aux notes communautaires : "Meta ne décide pas de ce qui est évalué ou écrit, ce sont les contributeurs qui le font"
27 millions de $ pour assurer la sécurité d'une seule personne 24 heures sur 24, 7 jours sur 7 : Meta dépense plus pour protéger Mark Zuckerberg qu'Apple, Nvidia, Microsoft, Amazon et Alphabet réunis
Vous avez lu gratuitement 563 articles depuis plus d'un an.
Soutenez le club developpez.com en souscrivant un abonnement pour que nous puissions continuer à vous proposer des publications.
Soutenez le club developpez.com en souscrivant un abonnement pour que nous puissions continuer à vous proposer des publications.