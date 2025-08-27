Le gouvernement de Donald Trump saisit un fonds de recherche sur les semi-conducteurs de 7,4 milliards de $ créé sous l'administration Biden, le qualifiant d'« illégal »

Le département américain du Commerce a récemment déclaré qu'une de ses agences allait prendre en charge la responsabilité opérationnelle de superviser les 7,4 milliards de dollars de fonds de recherche sur les semi-conducteurs, affirmant que l'organisme privé à but non lucratif créé sous l'administration Biden pour remplir cette fonction « servait de caisse noire pour les semi-conducteurs ».
En 2024, l'administration Biden a annoncé un investissement de 5 milliards de dollars dans un consortium public-privé nouvellement créé pour soutenir la recherche et le développement de puces informatiques de pointe. Le National Semiconductor Technology Center (NSTC) est financé par le CHIPS and Science Act. Cette loi de 2022 vise à revigorer le secteur des puces informatiques aux États-Unis grâce à des dizaines de milliards de dollars d'aide gouvernementale ciblée.
Cependant, le département américain du Commerce a récemment déclaré qu'une de ses agences allait prendre en charge la responsabilité opérationnelle de superviser les 7,4 milliards de dollars de fonds de recherche sur les semi-conducteurs, affirmant que l'organisme privé à but non lucratif créé sous l'administration Biden pour remplir cette fonction « servait de caisse noire pour les semi-conducteurs ».
L'Institut national des normes et des technologies assumera la responsabilité opérationnelle du Centre national des technologies des semi-conducteurs, un consortium public-privé créé sous la présidence démocrate de Joe Biden, à la place du Centre national pour l'avancement des technologies des semi-conducteurs (Natcast). Le département a déclaré que l'administration Biden avait créé Natcast de manière illégale et que, par conséquent, l'accord accordant à l'organisation jusqu'à 7,4 milliards de dollars provenant des contribuables était invalide.
Le Natcast était une « tentative de contourner les restrictions légales claires interdisant aux agences gouvernementales de créer des sociétés », a déclaré lundi le département du Commerce dans un communiqué, ajoutant que l'administration Biden avait « rempli le Natcast d'anciens responsables de Biden ». « Dès le début, le Natcast a servi de caisse noire pour les semi-conducteurs, qui n'a fait que remplir les poches des fidèles de Biden avec l'argent des contribuables américains », a déclaré le secrétaire au Commerce Howard Lutnick dans le communiqué.
Natcast a été créé « pour gérer et distribuer jusqu'à 7,4 milliards de dollars provenant des contribuables », a déclaré Lutnick dans une lettre. Natcast et le département du Commerce n'ont pas immédiatement répondu à la question de savoir quelle part des fonds avait été dépensée. Le département du Commerce a déclaré que l'administration Biden avait agi « pour protéger Natcast de toute véritable surveillance ou responsabilité et pour lier les mains des futures administrations ».
Le département du Commerce a déclaré que les activités du centre technologique des semi-conducteurs seraient réformées, comme l'exigeait la loi sur les subventions à la fabrication et à la recherche dans le domaine des semi-conducteurs, d'un montant de 52,7 milliards de dollars. Natcast a déclaré qu'il s'alignait étroitement sur les priorités de la Maison Blanche, affirmant qu'il était « un élément clé pour permettre aux États-Unis d'atteindre une position de leader plus prospère, plus compétitive et plus sûre ».
En janvier, l'administration Biden a annoncé son intention de construire un centre de recherche et développement à Tempe, en Arizona, qui devrait ouvrir ses portes d'ici 2028, tandis qu'un autre centre de recherche a ouvert à Albany, dans l'État de New York, en juillet.
Cette annonce est le dernier exemple en date de la manipulation de la loi CHIPS Act par l'administration Trump. Début août, ladministration américaine avait annoncé obtenir près de 10 % du capital dIntel, lun des fleurons de la micro-électronique mondiale. Derrière ce chiffre impressionnant, un détail change la perspective : ces fonds ne proviennent pas dun nouveau plan dinvestissement, mais de la conversion en actions de subventions déjà allouées dans le cadre de la loi CHIPS et du programme Secure Enclave.
En pratique, Washington transforme donc en participation financière des aides qui avaient été promises à Intel la présidence précédente, mais pas encore versées. La manuvre permet de limiter la dépense budgétaire immédiate tout en affichant un soutien massif à la souveraineté technologique américaine.
Source : Secrétaire au Commerce Howard Lutnick
