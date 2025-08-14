L'administration de Donald Trump continue d'étudier la légalité de sa taxe de 15 % sur les exportations de puces Nvidia et AMD vers la Chine, et pourrait étendre ce type d'accord à d'autres entreprises

L'administration de Donald Trump est toujours en train de régler les détails de sa taxe à l'exportation de 15 % sur Nvidia et AMD et pourrait étendre ce type d'accord à d'autres entreprises, a déclaré la Maison-Blanche le mardi 12 août 2025.
Pour rappel, les géants des puces Nvidia et AMD ont accepté de verser 15 % du montant de certaines ventes de puces en Chine au gouvernement américain, en échange de licences d'exportation pour leurs produits vers ce pays. Cet accord « sans précédent » avec l'administration Trump suscite toutefois de vives critiques de la part d'experts commerciaux, qui s'inquiètent des implications du lien entre le contrôle des technologies sensibles et les paiements monétaires.
« Pour l'instant, cela concerne ces deux entreprises. Mais cela pourrait s'étendre à d'autres entreprises à l'avenir », a déclaré mardi Karoline Leavitt, porte-parole de la Maison Blanche.
« La légalité et les modalités de cette mesure sont encore en cours d'examen par le ministère du Commerce, et je vous invite à vous adresser à eux pour obtenir plus de détails sur la manière dont elle sera mise en uvre », a-t-elle ajouté.
Le président Donald Trump a confirmé le lundi 11 août avoir négocié l'accord avec Nvidia dans lequel le gouvernement américain approuve les licences d'exportation pour la puce IA H20 spécifique à la Chine en échange d'une réduction de 15 % des revenus. Advanced Micro Devices a également obtenu des licences approuvées en échange d'une partie de ses ventes en Chine, a confirmé la Maison-Blanche.
« J'ai dit : "Si je fais cela, je veux que vous nous versiez quelque chose en tant que pays, car je vous accorde une dérogation" », a déclaré Donald Trump lundi.
« Nous respectons les règles fixées par le gouvernement américain pour notre participation aux marchés mondiaux », a déclaré Nvidia dans un communiqué cette semaine.
Donald Trump a déclaré que les licences d'exportation pour AMD et Nvidia étaient déjà accordées. Mais les avocats et les experts qui suivent les questions commerciales ont averti que l'accord de Trump pourrait être compliqué en raison des lois existantes qui réglementent la manière dont le gouvernement peut facturer des frais pour les licences d'exportation.
Le H20 est une puce spécifique à la Chine développée par Nvidia, dont la vitesse a été volontairement réduite afin de respecter les restrictions américaines en matière d'exportation. Elle est apparentée aux puces H100 et H200 utilisées aux États-Unis, et a été lancée après que l'administration Biden a mis en place des contrôles à l'exportation sur les puces d'intelligence artificielle en 2023.
Au début de l'année, Nvidia a déclaré qu'elle était en passe de vendre pour plus de 8 milliards de dollars de puces H20 en un seul trimestre, avant que l'administration Trump n'annonce en avril qu'une licence serait nécessaire pour exporter cette puce.
Donald Trump a laissé entendre en juillet qu'il était susceptible d'approuver les licences d'exportation pour cette puce après la visite du PDG de Nvidia, Jensen Huang, à la Maison Blanche.
Les États-Unis réglementent les puces d'IA telles que celles fabriquées par Nvidia pour des raisons de sécurité nationale, affirmant qu'elles pourraient être utilisées par le gouvernement chinois pour dépasser les capacités américaines en matière d'IA, ou qu'elles pourraient être utilisées par l'armée chinoise ou des groupes liés à celle-ci.
Le gouvernement chinois encourage depuis quelques semaines les entreprises locales à éviter d'utiliser les puces H20 de Nvidia pour tout travail lié au gouvernement ou à la sécurité nationale, selon certains rapports.
Alors que cette politique prend forme, les médias d'État chinois ont également intensifié leurs critiques à l'égard des GPU H20 de Nvidia, les qualifiant de dangereux et d'obsolètes, et exhortant les entreprises chinoises à les éviter. Les rapports paru en Chine affirment en outre que « ces puces ne sont ni écologiques, ni avancées, ni sûres », alléguant l'existence de portes dérobées et d'une conception obsolète.
