Après le décès d'une personne, nous souhaitons respecter ses volontés concernant son compte. Si un membre de la famille ou un ami utilise ce formulaire pour soumettre une demande, le compte passe dans un état commémoratif spécial, sauf si la personne a demandé que son compte soit supprimé à son décès.



La commémoration d'un compte permet notamment de sécuriser le compte en empêchant quiconque de s'y connecter. Le compte restera visible sur Facebook, mais la seule personne pouvant gérer un compte commémoré est un contact légataire sélectionné par le titulaire du compte. Si le titulaire du compte n'a pas sélectionné de contact légataire, le compte ne sera plus géré activement par quiconque après la demande de commémoration.



N'oubliez pas que si le titulaire du compte a demandé la suppression définitive de son compte après son décès, nous supprimerons son compte dès que nous aurons été informés de son décès. Si vous souhaitez demander la commémoration d'un compte, veuillez utiliser ce formulaire pour nous en informer.



