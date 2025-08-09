Microsoft poursuivi en justice pour avoir cessé le support de Windows 10, la stratégie de « obsolescence forcée » de Microsoft constituerait une « tentative de monopolisation du marché de l'IA générative ».

Un homme du sud de la Californie a poursuivi Microsoft pour avoir prévu de mettre fin au support de l'ancienne version de son système d'exploitation Windows, largement utilisé. Il affirme que la fin de Windows 10 s'inscrit dans la stratégie de Microsoft visant à forcer les clients à acheter de nouveaux appareils et à « monopoliser le marché de l'IA générative ». « En d'autres termes, la stratégie commerciale à long terme de Microsoft visant à assurer sa domination sur le marché aura pour effet de compromettre la sécurité des données non seulement des clients de Microsoft, mais aussi des personnes qui n'utilisent peut-être pas du tout les produits Microsoft », ajoute-t-il.
Annoncé en mai 2024, Microsoft mettra fin au support de Windows 10 le 14 octobre 2025. La fin du support signifie que Microsoft ne fournira plus de mises à jour de sécurité ni dassistance technique pour Windows 10 après cette date. Les PC fonctionnant sous Windows 10 continueront de fonctionner, mais sans les mises à jour de sécurité, ils seront plus vulnérables aux risques de sécurité.
Pourquoi Microsoft met-il fin au support de Windows 10 ? Microsoft encourage les utilisateurs à passer à Windows 11, son dernier système dexploitation, qui offrirait une expérience améliorée et une sécurité renforcée. Selon Microsoft, "la fin du support de Windows 10 est une étape naturelle dans le cycle de vie des produits technologiques, permettant à lentreprise de se concentrer sur linnovation et de nouvelles offres."
Bien que Windows 11 ait été lancé il y a près de quatre ans, bon nombre des quelque milliards d'utilisateurs de Microsoft dans le monde continuent d'utiliser Windows 10, vieux de dix ans. En fait, ce n'est que récemment, en juillet, que la nouvelle version de Windows a dépassé son prédécesseur. Selon StatCounter, près de 43 % des utilisateurs de Windows utilisent encore l'ancienne version sur leurs ordinateurs de bureau.
Dans ce contexte, un homme du sud de la Californie a poursuivi Microsoft pour avoir prévu de mettre fin au support de l'ancienne version de son système d'exploitation Windows, largement utilisé. Le plaignant, Lawrence Klein, affirme dans sa plainte déposée devant la Cour supérieure de San Diego qu'il possède deux ordinateurs portables, tous deux équipés de Windows 10. Il indique dans sa plainte que ces deux ordinateurs portables deviendront obsolètes en octobre, lorsque Microsoft mettra fin à la prise en charge de Windows 10.
Klein affirme que la fin de Windows 10 s'inscrit dans la stratégie de Microsoft visant à forcer les clients à acheter de nouveaux appareils et à « monopoliser le marché de l'IA générative ». Windows 11 est livré avec la suite logicielle d'intelligence artificielle générative de Microsoft, qui comprend le chatbot Copilot. Pour fonctionner de manière optimale, l'IA de Microsoft a besoin d'un composant matériel appelé « unité de traitement neuronal », dont sont équipés les tablettes, ordinateurs portables et ordinateurs de bureau récents, mais pas les appareils plus anciens.
« À seulement trois mois de la fin du support de Windows 10, il est probable que plusieurs millions d'utilisateurs n'achèteront pas de nouveaux appareils et ne paieront pas pour bénéficier d'un support prolongé », écrit Klein dans sa plainte. « Ces utilisateurs, dont certains sont des entreprises qui stockent des données sensibles sur les consommateurs, seront exposés à un risque accru de cyberattaque ou d'autre incident lié à la sécurité des données, une réalité dont Microsoft est bien conscient. »
Klein demande à un juge d'ordonner à Microsoft de continuer à prendre en charge Windows 10 sans frais supplémentaires, jusqu'à ce que le nombre d'appareils fonctionnant sous l'ancien système d'exploitation tombe en dessous de 10 % du nombre total d'utilisateurs Windows. Il ne mentionne pas les sommes qu'il réclame pour lui-même, mais demande le remboursement des frais d'avocat.
Bien que la mise à niveau vers Windows 11 soit gratuite, on estime que 240 millions d'ordinateurs personnels ne disposent pas du matériel adéquat pour faire fonctionner le nouveau système d'exploitation. Et sans mises à jour de sécurité, ils seront de plus en plus vulnérables aux logiciels malveillants et aux virus. Ces clients auront la possibilité de bénéficier d'une sécurité prolongée, qui durera jusqu'en 2028, mais à un certain prix : 30 dollars pour les particuliers et 61 dollars par appareil pour les entreprises, montant qui passera à 244 dollars la troisième année.
Selon un analyste de marché, l'abandon de Windows 10 par Microsoft conduira des millions de clients à acheter de nouveaux appareils et à jeter leurs anciens, envoyant ainsi jusqu'à 240 millions de PC à la décharge. « Si tous ces ordinateurs portables étaient pliés et empilés les uns sur les autres, ils formeraient une pile de 600 km de haut, plus haute que la lune », écrit l'analyste.
C'est pourquoi la communauté KDE a lancé une campagne audacieuse intitulée « W10 for Exiles » en juin pour inciter les utilisateurs à migrer vers Linux. Avec le message percutant « Your computer is toast » (« votre ordinateur est bon pour la casse »), KDE vise à alerter les utilisateurs sur les risques de sécurité liés à l'utilisation continue de Windows 10 après le 14 octobre 2025. La stratégie de Microsoft, qui consiste à mettre fin au support de Windows 10 et à imposer des conditions strictes pour l'adoption de Windows 11, a été qualifiée de « chantage technologique » par KDE : les utilisateurs se voient contraints de choisir entre l'achat d'un nouvel ordinateur compatible ou le paiement d'un abonnement pour continuer à recevoir des mises à jour de sécurité.
Une autre initiative du genre, Zorin OS serait conçu pour être le remplaçant idéal de Windows 10. Selon les développeurs de Zorin OS, il donne à votre ordinateur un nouveau souffle avec une expérience rapide, conviviale et sécurisée. Ils rappellent que l'utilisation d'un logiciel obsolète constitue un risque sérieux pour la sécurité. Il est donc recommandé d'effectuer une mise à niveau vers un système d'exploitation pris en charge. Vous pouvez mettre à jour votre ordinateur vers Zorin OS gratuitement et continuer à l'utiliser avec des mises à jour pendant des années.
Source : Plainte de Lawrence Klein devant la Cour supérieure de San Diego
