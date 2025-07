Opera dépose une plainte antitrust et accuse Microsoft de pratiques déloyales en matière de navigateurs, notamment des incitations financières aux fabricants d'ordinateurs pour préinstaller exclusivement Edge

Opera dépose une plainte pour concurrence déloyale contre Microsoft au Brésil dans le cadre de sa lutte mondiale pour le libre choix du navigateur

Microsoft déploie des bannières et des messages intrusifs qui découragent les utilisateurs de télécharger des navigateurs alternatifs au moment même où ils recherchent ces navigateurs sur Edge.

Microsoft ignore les choix par défaut des utilisateurs à des moments critiques, tels que l'ouverture de fichiers PDF, l'accès à des liens dans des e-mails et l'utilisation de la barre de recherche Windows, en ouvrant Edge à la place.



En novembre 2024, Chrome, Opera et Vivaldi ont formé une alliance qui accusait Microsoft de restreindre le choix des utilisateurs de Windows . Ils ont affirmé que Microsoft Edge est promu à l'aide de "schémas sombres" et imposé comme navigateur par défaut. L'alliance demandait instamment aux autorités de régulation d'inscrire Edge sur la liste des "gardiens" (gatekeeper) en vertu de la loi sur les marchés numériques (DMA) de l'Union européenne.Récemment, Opera a déposé une plainte antitrust contre Microsoft auprès de l'autorité brésilienne de la concurrence CADE, accusant le géant technologique d'utiliser des pratiques déloyales pour donner à son navigateur Edge un avantage indu sur les appareils Windows. Selon la plainte, Opera a allégué que la préinstallation par Microsoft d'Edge comme navigateur par défaut sur les ordinateurs Windows empêche effectivement les concurrents de bénéficier de conditions de concurrence équitables.La plainte indique que cette configuration empêche non seulement les navigateurs concurrents comme Opera d'être préinstallés, mais rend également difficile pour les utilisateurs de télécharger et de passer à d'autres navigateurs. "", a déclaré Aaron McParlan, directeur juridique d'Opera. "Selon la plainte, Opera a également affirmé que Microsoft offrait des incitations financières aux fabricants de PC pour qu'ils préinstallent Edge exclusivement sur tous leurs appareils Windows et a accusé la société d'utiliser des tactiques anticoncurrentielles telles que des astuces de conception ou des "schémas sombres" pour détourner les utilisateurs des autres navigateurs. Appelant le CADE à prendre des mesures, Opera a exhorté le régulateur à enquêter sur le comportement de Microsoft et à imposer des mesures correctives afin de garantir une concurrence ouverte dans le domaine des navigateurs, ajoute le rapport.Cette décision intervient dans un contexte de surveillance réglementaire accrue des pratiques des géants technologiques à l'échelle mondiale. Opera a déjà soulevé des préoccupations similaires dans d'autres juridictions. En 2007, la société a déposé une plainte auprès de la Commission européenne concernant le fait que Microsoft intégrait Internet Explorer à Windows, ce qui a valu à Microsoft une amende antitrust de 561 millions d'euros de la part de l'UE.Plus récemment, en juillet 2023, Opera a contesté la décision de la Commission européenne d'exempter Edge de la loi sur les marchés numériques, une réglementation historique visant à limiter le pouvoir des principaux gardiens du numérique. Face à la règlementation de l'UE, Microsoft avait annoncé juin dernier qu'elle allait introduire un contrôle accru pour les utilisateurs de l'Espace économique européen (EEE) grâce à de nouvelles fonctionnalités Windows conformes à la loi sur les marchés numériques (DMA).Parmi les changements les plus importants, Microsoft Edge ne demandera plus aux utilisateurs de l'EEE de le définir comme navigateur web par défaut, sauf s'il est ouvert directement, et lorsque Edge est désinstallé, les autres applications Microsoft n'encourageront pas sa réinstallation. Parallèlement, l'application Microsoft Bing ouvrira désormais le contenu web dans le navigateur par défaut choisi par l'utilisateur, et pas nécessairement Edge, pour les utilisateurs de l'EEE.Voici le communiqué d'Opera sur sa plainte :Opera, le développeur de navigateurs basé en Norvège, a annoncé avoir déposé une plainte officielle contre Microsoft auprès de l'autorité brésilienne de la concurrence, le CADE. La plainte allègue que les pratiques anticoncurrentielles de Microsoft, qui confèrent un avantage déloyal à son navigateur Edge, entravent le libre choix des consommateurs sur les PC, nuisant ainsi au marché numérique.Microsoft impose Edge comme navigateur préinstallé et par défaut sur tous les appareils Windows et déploie des tactiques qui sèment la confusion chez les utilisateurs et leur rendent artificiellement difficile l'accès et l'utilisation d'autres navigateurs. Les tactiques de Microsoft sont injustifiées, frustrantes pour les utilisateurs et ne font que s'aggraver.", a déclaré Aaron McParlan, directeur juridique chez Opera.La plainte déposée auprès du CADE s'inscrit dans le cadre des efforts continus d'Opera pour garantir aux consommateurs le droit fondamental de choisir leur navigateur et pour que ce choix soit respecté. Par ailleurs, Opera a notamment engagé une action devant les tribunaux européens qui pourrait conduire à la désignation d'Edge comme service de contrôle d'accès au titre de la loi européenne sur les marchés numériques, étant donné qu'il dépasse les seuils numériques fixés par cette loi.", a ajouté McParlan. "Dans sa lutte pour le choix des utilisateurs, Opera a déposé une plainte officielle auprès du CADE, arguant que Microsoft tire parti de sa position dominante sur les marchés des systèmes d'exploitation (OS) et des logiciels de productivité pour donner un avantage déloyal à son propre navigateur en incitant fortement les principaux fabricants de PC à préinstaller exclusivement Edge sur Windows sur tous les appareils qu'ils fournissent.En outre, la plainte conteste les multiples tactiques de manipulation ou "schémas sombres" de Microsoft qui détournent les utilisateurs de PC Windows des navigateurs alternatifs au profit d'Edge et rendent difficile pour les utilisateurs de modifier les paramètres par défaut. Par exemple :La plainte officielle déposée auprès du CADE s'inscrit dans le cadre des efforts déployés par Opera pour permettre aux navigateurs de se faire concurrence sur la base des mérites de leurs produits, en supprimant les barrières artificielles et en créant des conditions de concurrence équitables, ce qui profite à tous les utilisateurs de PC Windows et stimule l'innovation sur l'ensemble du marché. Les préoccupations d'Opera sont partagées par de nombreux autres navigateurs alternatifs.Cette plainte, qui concerne les pratiques mises en œuvre par Microsoft à l'échelle mondiale, offre au Brésil l'occasion de jouer un rôle de premier plan dans ce dossier international. Opera demande au CADE d'enquêter sur les pratiques de Microsoft et d'imposer des mesures correctives afin de garantir une concurrence loyale qui profitera aux utilisateurs Internet brésiliens. Ces mesures correctives consistent notamment à autoriser les fabricants de PC à préinstaller des navigateurs concurrents et à les définir comme navigateur par défaut, à imposer un écran de choix de navigateur clair et impartial pour tous les utilisateurs Windows au Brésil, et à mettre fin aux pratiques manipulatrices qui entravent la liberté des consommateurs.Opera est une société de logiciels innovante et centrée sur l'utilisateur, qui s'efforce d'offrir la meilleure expérience de navigation Internet possible sur tous les appareils. Des centaines de millions de personnes utilisent les navigateurs web Opera pour leurs fonctionnalités uniques et sécurisées sur les téléphones mobiles et les ordinateurs de bureau.Pensez-vous que cette plainte est crédible ou pertinente ?Quel est votre avis sur le sujet ?