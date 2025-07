De la faille logicielle au sabotage institutionnel : comment l'administration Trump a accordé à Boeing une absolution controversée

après les tragédies du 737 MAX

Contexte

Retour sur les crashs du 737 MAX : mensonges, défaillances et pertes humaines

« Lorsque les gens commenceront à aller en prison, c'est là que vous verrez un changement »

L’accord de 2021 : déjà une clémence

Un accord loin de trouver un écho favorable auprès des familles

Mais Donald Trump est revenu à la Maison Blanche.

Des erreurs informatiques allant au-delà du MCAS, une stratégie d'externalisation à la ramasse, Boeing multiplie les erreurs



Soutenez le club developpez.com en Vous avez lu gratuitement 480 articles depuis plus d'un an.Soutenez le club developpez.com en souscrivant un abonnement pour que nous puissions continuer à vous proposer des publications.

Le 18 juillet, un juge fédéral du Texas a fixé la date de ce qui sera probablement l'audience finale dans l'affaire United States v. The Boeing Company. Après cinq ans de procédure, le résultat final ne peut être qualifié que de victoire pour Boeing — et de revers définitif pour ceux qui espéraient que l'entreprise serait tenue responsable d'une décennie de violations des règles de sécurité.L'année dernière, les perspectives de Boeing semblaient bien plus sombres. En 2021, le ministère de la Justice a accusé l'entreprise de complot en vue de frauder le gouvernement au sujet du logiciel MCAS (Maneuvering Characteristics Augmentation System) équipant le 737 MAX, qui a été impliqué dans la mort de 346 personnes lors des crashs des vols Lion Air 610 et Ethiopian Airlines 302.Entre octobre 2018 et mars 2019, deux avions Boeing 737 MAX (l’un de Lion Air, l’autre d’Ethiopian Airlines) se sont écrasés peu après leur décollage, faisant au total 346 morts. Rapidement, l’enquête révéla une vérité glaçante : les pilotes luttaient contre un logiciel automatisé de stabilisation, le MCAS (Maneuvering Characteristics Augmentation System), dont l’existence avait été dissimulée.Boeing avait choisi de ne pas mentionner le MCAS dans les manuels de vol pour éviter des coûts de formation supplémentaires, et avait volontairement trompé la FAA (Federal Aviation Administration) dans les processus de certification. Des ingénieurs internes, des lanceurs d’alerte et des rapports du Congrès ont confirmé que la course au profit avait primé sur la sécurité.Les proches des victimes des crashs d'Indonésie et d'Éthiopie ont réclamé un procès pénal qui pourrait mettre en lumière ce que savaient les employés de Boeing pour tromper la FAA. Ils souhaitaient également que le ministère de la justice poursuive les hauts responsables de Boeing, et pas seulement l'entreprise. Pour mémoire, dans le cadre d'un procès, le pénal va servir à sanctionner l'auteur d'un accident par exemple (la prison peut être une sanction), et le civil va permettre d'indemniser une victime.« Boeing a payé des amendes à de nombreuses reprises, mais cela ne semble rien changer », a déclaré Ike Riffel, de Redding, en Californie, dont les fils Melvin et Bennett sont morts dans l'accident de l'avion d'Ethiopian Airlines. « Lorsque les gens commenceront à aller en prison, c'est là que vous verrez un changement ».En janvier 2021, sous l’administration Biden, Boeing avait signé un “Deferred Prosecution Agreement” (DPA) : une forme d’accord de poursuite différée, qui évitait à l’entreprise un procès en échange d’une amende de 2,5 milliards de dollars, d’une reconnaissance partielle de responsabilité, et d’un engagement à coopérer avec les autorités. Aucun dirigeant n’a été inculpé.Mais cet accord fut très critiqué : les familles des victimes, comme Nadia Milleron (mère d’une victime du vol d’Ethiopian Airlines), ont dénoncé un pacte d’impunité, signé sans leur consultation. Un juge fédéral a fini par rejeter ce DPA en décembre 2024, jugeant qu’il violait les droits des familles en vertu du Crime Victims’ Rights Act.Un procès semblait alors inévitable. Jusqu’à ce que Trump revienne.Après des années de manœuvres juridiques, la société a accepté de plaider coupable à l'accusation de complot en juillet 2024 afin d'éviter un procès pénal. Selon les termes de l'accord de plaidoyer, Boeing verserait près de 2,5 milliards de dollars aux compagnies aériennes, aux familles des victimes de l'accident et au gouvernement, et accepterait trois ans de surveillance par un consultant indépendant en matière de sécurité. Cet accord a été rejeté par un juge fédéral en décembre, et la date du procès a été fixée à juin 2025.L'accord a été trouvé plusieurs mois après que les procureurs américains ont déclaré que le géant de l'aérospatiale avait violé celui de 2021 qui le protégeait des poursuites judiciaires pendant trois ans. L'accord de 2021 devait expirer deux jours après l'explosion d'un panneau de porte sur un 737 Max 9 presque neuf, exploité par Alaska Airlines, le 5 janvier 2024. Bien qu'il n'y ait pas eu de blessés graves, l'accident a créé une nouvelle crise de sécurité pour Boeing. Un rapport préliminaire du National Transportation Safety Board a révélé que les boulons clés qui maintiennent le panneau de porte en place n'étaient pas fixés à l'avion.L'offre de plaidoyer a forcé Boeing à décider entre un plaidoyer de culpabilité et les conditions qui y sont attachées, ou un procès, juste au moment où l'entreprise cherchait à prendre un tournant dans ses crises de fabrication et de sécurité, à choisir un nouveau PDG et à acquérir son fabricant de fuselage, Spirit AeroSystems. « Nous pouvons confirmer que nous sommes parvenus à un accord de principe sur les termes d'une résolution avec le ministère de la Justice, sous réserve de la mémorisation et de l'approbation des termes spécifiques », a déclaré Boeing à l'époque dans un communiqué après le dépôt du dossier au tribunal.Si elle était reconnue coupable, Boeing ne pourrait pas simplement payer pour se sortir d'affaire. En tant qu'entreprise coupable d'un délit pénal, elle devrait accepter de manière permanente une surveillance accrue de la part du gouvernement sur tous les aspects de ses activités, ce qui marquerait un retour à un modèle réglementaire que le Congrès avait abrogé en 2005, après d'importantes pressions exercées par les industries aéronautique et de la défense. Selon un groupe de réflexion juridique, l'affaire United States v. Boeing avait le potentiel d'être l'un des jugements les plus importants en matière de conformité des entreprises depuis des décennies.Bon nombre des alliés politiques les plus fidèles de Trump ont bénéficié des changements politiques importants mis en place par la nouvelle administration : l'industrie des cryptomonnaies, les pollueurs industriels et Elon Musk, pour n'en citer que quelques-uns. Boeing a également dépensé des sommes considérables pour nouer des relations avec Trump. L'entreprise a fait don d'un million de dollars à son fonds d'investiture, et son PDG a accompagné Trump lors de son récent voyage au Qatar.Sa récompense est arrivée en mai dernier, lorsque le chef de la division criminelle du ministère de la Justice, Matthew Galeotti, a annoncé un changement de stratégie en matière d'application de la loi. Galeotti a ordonné à sa division de ne plus poursuivre « les mesures excessives et incontrôlées visant les entreprises et les cols blancs [qui] pèsent sur les entreprises américaines et nuisent aux intérêts des États-Unis ». Il souhaitait plutôt qu'elle se concentre sur un ensemble plus restreint de crimes, notamment le terrorisme, la fraude douanière, le trafic de drogue et les « organisations chinoises de blanchiment d'argent ».« Toutes les fautes professionnelles des entreprises ne justifient pas des poursuites pénales fédérales », indiquait la note de service. « Il est essentiel pour la prospérité américaine de reconnaître que [...] les entreprises qui sont prêtes à tirer les leçons de leurs erreurs. »Deux semaines plus tard, le ministère américain de la Justice a accepté d'abandonner complètement les poursuites contre Boeing. Au lieu de plaider coupable, Boeing serait désormais simplement redevable d'une amende réduite d'environ 1,2 milliard de dollars : 235 millions de dollars de nouvelles amendes, plus 445 millions de dollars versés à un fonds destiné aux familles des victimes du crash du 737 MAX. Il devra également investir 455 millions de dollars pour améliorer ses « programmes de conformité et de sécurité », dont une partie servira à rémunérer un « consultant indépendant en matière de conformité » pendant deux ans. Il a ainsi évité une accusation criminelle et, plus important encore, il a été autorisé à continuer à auto-auditer ses propres produits.Le ministère de la Justice a justifié ce changement en expliquant qu'il attendait des entreprises qu'elles soient « disposées à tirer les leçons de [leurs] erreurs ». Or, Boeing ne semble pas posséder cette capacité.L'entreprise commet de nombreuses erreurs. Son 737 MAX a été victime d'erreurs informatiques qui vont bien au-delà du MCAS. Sa stratégie d'externalisation de la production à des fournisseurs tiers est à l'origine d'erreurs de fabrication et de retards depuis près d'une décennie. Son manque d'investissement dans le contrôle qualité dans ses usines a entraîné la livraison de nouveaux avions présentant divers défauts graves : écarts excessifs dans les fuselages, débris métalliques à proximité de faisceaux de câbles critiques ou à l'intérieur des réservoirs de carburant, et bouchons de porte installés sans boulons de sécurité. Ce dernier problème a conduit à la décompression explosive du vol 1282 d'Alaska Airlines en janvier 2024, un incident qui est devenu viral grâce à la vidéo spectaculaire prise par un passager depuis l'intérieur de la cabine.Mais Boeing ne semble pas capable de tirer les leçons de ses erreurs. Selon le ministère américain de la Justice, Boeing était au courant de tout cela et n'a toujours pas « conçu, mis en œuvre et appliqué un programme de conformité et d'éthique ». Bien que la société ait nommé deux nouveaux PDG au cours des six dernières années, qui ont tous deux promis de mettre de l'ordre dans ses affaires, la culture fondamentale de Boeing reste inchangée, ce qui est la cause profonde de tous ses problèmes techniques.Sources : United States v. The Boeing Company Le dénouement de l'affaire Boeing envoie-t-il un message selon lequel les entreprises "trop grandes pour échapper" aux poursuites peuvent bénéficier d'un traitement de faveur, même en cas de décès de masse ? Comment cela affecte-t-il la confiance du public dans le système judiciaire ?Si des individus au sein de Boeing ont sciemment induit en erreur les régulateurs, pourquoi l'accord n'a-t-il pas inclus de poursuites pénales contre ces personnes, au lieu de se concentrer uniquement sur l'entreprise ?