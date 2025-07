Un homme obtient 10 700 euros après avoir été photographié nu dans son jardin en Argentine par une caméra Google Street View,

l'image avait été diffusée sur les réseaux sociaux et à la télé

Premier jugement : un refus surprenant

La Cour d'appel se range de son côté

Conclusion



En Argentine, une affaire pour le moins inhabituelle vient d’aboutir à une décision de justice qui pourrait faire date. Un homme, policier de profession, a remporté un procès contre le géant technologique Google après que l’une des voitures de Google Street View l’a accidentellement photographié en 2015 complètement nu dans le jardin de sa maison à Bragado, dans la province de Buenos Aires. Le policier a finalement découvert l'image en regardant un journal télévisé et a intenté un procès contre Google Argentine en 2017.La diffusion de l’image sur la plateforme Google Maps n’a pas tardé à faire le tour du web, déclenchant moqueries, humiliation publique et un bras de fer judiciaire long de plusieurs années.Le cliché, pris depuis la rue, montrait clairement le dos de l’homme nu, debout dans son jardin. Bien que son visage ne soit pas visible, l’image exposait la façade de sa maison ainsi que son adresse, permettant une identification facile. Ce qui aurait pu être un simple incident technique est devenu un symbole de la fragilité du droit à la vie privée à l’ère numérique.Initialement, un tribunal argentin avait rejeté la plainte de l’homme.Le policier avait demandé réparation au géant de l'internet pour atteinte à sa dignité, arguant qu'il se trouvait derrière sa clôture lorsque la caméra de Google l'avait photographié nu, de dos, dans une petite ville d'Argentine. Le numéro de sa maison et le nom de sa rue avaient également été révélés, diffusés à la télévision argentine qui couvrait l'affaire, et largement partagés sur les réseaux sociaux. L'homme a affirmé que cette intrusion l'avait exposé au ridicule au travail et parmi ses voisins.Eduardo Caruso, le juge principal, a déclaré que le policier n'avait pas été en mesure de prouver que Google était responsable du préjudice qu'il avait subi.« Par conséquent, ce que nous avons pour l'instant, c'est une photographie d'une personne non identifiable, car elle est nue de dos, et parce qu'elle se trouve dans un endroit également non identifiable, puisqu'il s'agit d'une partie de l'avant de sa maison qui n'est pas visible par les passants en raison du portail », a déclaré Caruso. Le juge a ajouté que le policier « s'était tiré une balle dans le pied » et qu'il n'avait intenté un procès que parce qu'il cherchait à obtenir un gain financier inattendu.« Je souligne que rien de tout cela ne se serait produit si l'acteur lui-même ne s'était pas mis dans cette situation d'exposition et dans une zone qui n'est pas la sphère privée constitutionnelle [à l'intérieur du périmètre interne du bâtiment], puisqu'il se trouvait dans un jardin à l'avant de la maison qui était visible depuis une certaine hauteur et pouvait être facilement remarqué ou observé par n'importe quel voisin, même mineur », a déclaré Caruso.« En d'autres termes, les véritables "victimes" de cet acte indécent, préjudiciable à la sphère sociale et morale, étaient ses propres voisins. »Le policier a fait appel de la décision du tribunal devant la chambre civile et a appris il y a quelques jours qu'un panel de trois juges avait estimé que la photographie portait atteinte à sa vie privée et que Google était coupable de ne pas avoir publié l'image. Les juges ont condamné Google Argentine et Google LLC à verser au policier 3 millions de pesos, soit environ 2 000 euros, plus les intérêts courus depuis le 27 septembre 2017, ce qui porte le montant total à 16 millions de pesos argentins, soit environ 10 700 euros.Les juges ont reconnu la valeur de Google Street View pour le public, mais ont indiqué que ce service était exempté des dommages qu'il pouvait causer.« Dans l'application, lorsque la façade de la maison est affichée, les numéros des rues sont facilement lisibles », ont déclaré les juges dans leur avis.« En déplaçant le curseur, vous pouvez zoomer et dézoomer depuis la rue, ce qui vous permet de voir l'intérieur de la maison et même de distinguer une cour/jardin devant la clôture. Il est clair que dans ce cas, ce n'était pas son visage qui était visible, mais son corps nu dans son intégralité, une image qui aurait également dû être évitée. »Google Argentine a reçu l'ordre de supprimer la photo de son service Street View et s'expose à une amende de 100 000 pesos (65 euros) pour chaque jour où elle ne se conforme pas à cette décision.Cablevisión SA et El Censor SRL, qui avaient également été poursuivis pour avoir diffusé les photos à la télévision, ont été innocentés par le tribunal.La Constitution et les lois sur la protection de la vie privée de l'Argentine offrent une protection solide de la dignité personnelle, même lorsque des individus sont partiellement visibles depuis des espaces publics. La cour a cité la politique de Google consistant à flouter automatiquement les visages et les plaques d'immatriculation comme preuve que l'entreprise reconnaît sa responsabilité dans la prévention des préjudices.Mais dans ce cas précis, « l'intégralité du corps nu » de l'homme était visible, ont déclaré les juges, et l'image aurait dû être signalée.La politique Street View de Google stipule que l'entreprise utilise « une technologie de pointe pour flouter les visages et les plaques d'immatriculation » et permet aux utilisateurs de demander des suppressions supplémentaires.En 2019, Google aurait accepté de verser 13 millions de dollars à titre de règlement à l'amiable pour avoir collecté des informations privées sur des personnes dans le cadre de son projet Street View. En 2010, Google a reconnu avoir commis une intrusion en prenant une photo d'une maison de la région de Pittsburgh pour son service Street View, mais n'a versé qu'un dollar de dommages-intérêts au couple qui l'avait poursuivi en justice.Quant à cette décision, elle pourrait ouvrir la voie à d'autres plaintes similaires en matière de protection de la vie privée, en particulier en Amérique latine, où les mesures de protection sont souvent plus strictes qu'aux États-Unis.Sources : Le Personal Data Protection Act de l'Argentine comparé au RGPD , politique de Google ( 1 Quelle lecture faites-vous de la situation ?Que pensez-vous de la décision de justice ? 10 700 euros est-ce trop peu ou raisonnable pour le préjudice subi ?Jusqu'où va la responsabilité de Google, ou de toute entreprise collectant des données similaires, en matière de protection de la vie privée des individus ? Est-ce que leurs mesures actuelles (floutage, etc.) sont suffisantes ?Si une image est capturée sur une propriété privée mais est visible depuis l'espace public (comme une rue), qui est responsable si cette image est publiée sans consentement ? La ligne entre espace public et privé est-elle de plus en plus floue à l'ère numérique ?Comment les entreprises technologiques peuvent-elles mieux équilibrer l'innovation et la fourniture de services utiles (comme Street View) avec le respect de la vie privée individuelle ? Existe-t-il des technologies ou des protocoles que Google pourrait mettre en œuvre pour éviter de tels incidents à l'avenir ?Le fait que Google ait été contraint de payer 10 700 euros est-il une somme suffisante pour le préjudice subi ? Cela envoie-t-il un message assez fort aux grandes entreprises technologiques ?