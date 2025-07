Apple poursuit le YouTuber qui espionnait un de ses employés pour faire fuiter des infos sur iOS 26 : infiltration d'iPhone, enregistrements secrets, des techniques dignes d'un thriller d'espionnage

Apple poursuit le YouTuber qui avait placé un "espion" chez un employé d'Apple dans le cadre d'un plan élaboré pour faire fuiter l'iOS 26, à l'aide de techniques dignes d'un thriller d'espionnage technologique



Les vidéos que Jon Prosser a publiées sur ses chaînes YouTube Front Page Tech et Genius Bar Podcast au début de l'année présentaient des fuites de fonctionnalités de la prochaine version d'iOS, qui devait alors s'appeler iOS 19 - avant qu'Apple ne modifie la nomenclature pour refléter l'année de sortie. L'appareil photo et l'application Messages ont notamment été redessinés, tandis que « la plus grande fuite iOS jamais enregistrée », publiée en avril 2025, a donné un premier aperçu du nouveau langage de conception d'Apple, le Liquid Glass.Dévoilé lors de la Worldwide Developers Conference (WWDC) 2025, le Liquid Glass apporte des effets de transparence et de brillance du verre à macOS, iPadOS, iOS et aux autres plateformes logicielles d'Apple. L'entreprise décrit ce langage de conception comme un design universel sur toutes les plateformes, qui met l'accent sur le contenu et apporte un nouveau niveau de vitalité, tout en conservant la familiarité des logiciels Apple.Selon la plainte, Apple affirme que Jon Prosser a demandé à un autre homme, Michael Ramacciotti, d'accéder secrètement à un iPhone de développement en possession d'un employé d'Apple, Ethan Lipnik, l'ami de Ramacciotti. Apple affirme que Jon Prosser a proposé à Michael Ramacciotti « de l'argent ou une future opportunité d'emploi » en échange de l'accès à l'appareil.Michael Ramacciotti aurait découvert le code d'accès de l'iPhone de Ethan Lipnik et utilisé la géolocalisation pour déterminer quand il serait absent de son domicile pendant une période prolongée afin de pouvoir y accéder à son insu.Ethan Lipnik a déclaré dans la plainte que Michael Ramacciotti « passait souvent du temps à son domicile, y restant parfois le week-end, et observant ses habitudes et les protocoles de sécurité de ses appareils ».Apple affirme que Michael Ramacciotti a accédé à l'iPhone et a passé un appel FaceTime à Jon Prosser, montrant une version de développement d'iOS 26 fonctionnant sur l'appareil de Ethan Lipnik. Prosser aurait enregistré l'appel avec des outils de capture d'écran, partagé les vidéos avec d'autres personnes et les aurait utilisées pour créer les maquettes d'iOS 26 montrées dans ses vidéos. Jon Prosser a déclaré qu'Apple utilise des identifiants dans les versions en cours de développement de ses logiciels pour l'aider à identifier les auteurs de fuites, et que la recréation des rendus a pour but de protéger ces personnes.Apple affirme avoir découvert les détails de ce qui s'est passé grâce à un courriel anonyme d'une personne qui prétend avoir vu l'enregistrement de l'appel par Jon Prosser et avoir reconnu l'appartement de Ethan Lipnik. La société affirme également qu'elle dispose d'une note vocale que Michael Ramacciotti a envoyée à Lipnik, dans laquelle il s'excuse de ses actions et accuse Jon Prosser d'être à l'origine de toute l'affaire. Ethan Lipnik a fourni l'enregistrement à Apple, mais il a tout de même été licencié pour n'avoir pas respecté la politique de l'entreprise en matière de sécurisation des logiciels inédits.Apple a ajouté qu'elle ne sait pas combien d'autres secrets commerciaux sont en possession de Jon Prosser et de Michael Ramacciotti, et elle demande une injonction contre toute nouvelle divulgation. Elle demande également des dommages et intérêts pour l'appropriation illicite des secrets et un procès devant un jury.Jon Prosser a répondu à l'action en justice sur X. Il affirme qu'il attend avec impatience de parler à Apple, qu'il n'a pas « comploté » pour accéder au téléphone de qui que ce soit et qu'il n'était pas au courant de la situation.La plainte fait suite à la standardisation de la dénomination des systèmes d'exploitation d'Apple sur tous ses appareils. Craig Federighi, responsable des logiciels chez Apple, a souligné lors de la WWDC 2025 que les divergences entre les versions précédentes avaient créé une complexité inutile. En harmonisant les schémas de dénomination par année pour iOS, iPadOS, macOS et autres, Apple cherche à simplifier son écosystème de produits et à améliorer la clarté pour les utilisateurs et les développeurs.Plainte d'AppleQuel est votre avis sur le sujet ?Trouvez-vous cette initiative d'Apple justifiée ou pertinente ?