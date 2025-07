Un juge américain autorise une action collective à l'échelle nationale contre Anthropic pour le piratage présumé de 7 millions de livres téléchargés illégalement à des fins d'entraînement de son IA Claude

Un juge américain autorise une action collective à l'échelle nationale contre Anthropic pour le piratage présumé de 7 millions de livres téléchargés illégalement à des fins d'entraînement de l'IA



Soutenez le club developpez.com en Vous avez lu gratuitement 465 articles depuis plus d'un an.Soutenez le club developpez.com en souscrivant un abonnement pour que nous puissions continuer à vous proposer des publications.

La décision intervient peu de temps après qu'il a été révélé qu'Anthropic avait acheté, découpé et numérisé des millions de livres dans le seul but de former son IA, Claude. Un juge de la cour fédérale du district nord de Californie a estimé que cette pratique relevait de l'usage loyal, car Anthropic avait d'abord acquis légalement les livres, détruit chaque copie imprimée après numérisation et conservé les fichiers numériques en interne au lieu de les distribuer.Cependant, le jeudi 17 juillet 2025, un juge fédéral californien a décidé que trois auteurs poursuivant la start-up d'intelligence artificielle Anthropic pour violation des droits d'auteur pouvaient représenter les écrivains du pays dont Anthropic aurait piraté les livres pour entraîner son système d'IA.Le juge fédéral William Alsup a déclaré que les auteurs pouvaient intenter une action collective au nom de tous les écrivains américains dont les ouvrages auraient été téléchargés par Anthropic à partir des « bibliothèques pirates » LibGen et PiLiMi pour créer un référentiel de millions de livres en 2021 et 2022.William Alsup a déclaré qu'Anthropic pourrait avoir téléchargé illégalement jusqu'à 7 millions de livres à partir des sites pirates, ce qui pourrait la rendre responsable de milliards de dollars de dommages et intérêts si les auteurs obtiennent gain de cause.Un porte-parole d'Anthropic a déclaré que la société envisageait de contester la décision et que le tribunal n'avait pas tenu compte de la difficulté d'établir la propriété des droits d'auteur « des millions de fois dans le cadre d'un seul procès ».Andrea Bartz, Charles Graeber et Kirk Wallace Johnson ont poursuivi Anthropic l'année dernière, arguant que la startup soutenue par Amazon et Alphabet avait utilisé leurs livres sans autorisation ni compensation pour apprendre à son chatbot Claude à répondre à des prompts (instructions génératives) humains.Il s'agit de l'un des nombreux procès à fort enjeu intentés par des auteurs, des organes de presse et d'autres détenteurs de droits d'auteur contre des sociétés telles qu'OpenAI, Microsoft et Meta Platforms au sujet de l'entraînement de l'IA.Les entreprises spécialisées dans l'IA soutiennent que leurs systèmes font un usage loyal des œuvres protégées par le droit d'auteur afin de créer un contenu nouveau et transformateur. En juin, William Alsup a estimé que la formation de l'IA d'Anthropic faisait un usage loyal des œuvres des auteurs, mais a déclaré que l'entreprise violait tout de même leurs droits en sauvegardant des copies pirates de leurs livres dans une « bibliothèque centrale de tous les livres du monde » qui ne serait pas nécessairement utilisée pour la formation de l'IA.Jeudi, William Alsup a déclaré que les trois auteurs pouvaient représenter tous les écrivains dont Anthropic aurait téléchargé les livres sur LibGen et PiLiMi, rejetant l'argument d'Anthropic selon lequel l'identification de toutes les œuvres protégées par le droit d'auteur et de leurs auteurs ne serait pas pratique.L'affaire Anthropic met par ailleurs en évidence une controverse plus large dans le domaine du développement de l'IA : les grandes entreprises d'IA, dont OpenAI, reconnaissent leur dépendance à l'égard des contenus protégés par le droit d'auteur. OpenAI a en effet récemment admis qu'il était « impossible de créer des outils comme ChatGPT sans contenus sous copyright » , ce qui a suscité des appels en faveur d'une rémunération des auteurs ou d'une suspension du service.Ce débat s'est intensifié après qu'OpenAI a interdit à ByteDance de former une IA concurrente à partir des données de GPT, mettant en évidence les questions non résolues concernant la propriété du contenu et l'utilisation équitable dans la formation de l'IA.Juge de district américain William AlsupQuel est votre avis sur le sujet ?Trouvez-vous cette décision de justice crédible ou pertinente ?