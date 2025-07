Le président Donald Trump a signé la loi GENIUS, marquant la première réglementation US majeure des cryptomonnaies stablecoins en créant un cadre juridique pour leur émission et la protection des consommateurs



FAIRE DE L'AMÉRIQUE LE LEADER DES ACTIFS NUMÉRIQUES : Aujourd'hui, le président Donald J. Trump a promulgué la loi GENIUS, un texte législatif historique qui permettra aux États-Unis de mener la révolution mondiale des monnaies numériques.



La loi GENIUS donne la priorité à la protection des consommateurs, renforce le statut de monnaie de réserve du dollar américain et consolide notre sécurité nationale.

La loi GENIUS fera de l'Amérique le leader incontesté des actifs numériques, apportant des investissements massifs et de l'innovation à notre pays.

PROTÉGER LES CONSOMMATEURS DANS LE MARCHÉ NUMÉRIQUE : le président Trump soutient la loi GENIUS parce qu'elle protège les consommateurs contre les acteurs malveillants des marchés financiers.



Cette loi, attendue depuis longtemps, crée le tout premier système fédéral de réglementation des stablecoins, garantissant leur stabilité et leur confiance grâce à des exigences strictes en matière de réserves.

La loi GENIUS exige que les réserves soient garanties à 100 % par des actifs liquides tels que des dollars américains ou des bons du Trésor à court terme, et que les émetteurs publient chaque mois des informations sur la composition des réserves.

Les émetteurs de stablecoins doivent se conformer à des règles de marketing strictes afin de protéger les consommateurs contre les pratiques trompeuses. Il leur est notamment interdit d'affirmer de manière trompeuse que leurs stablecoins sont garantis par le gouvernement américain, qu'ils sont assurés par le gouvernement fédéral ou qu'ils ont cours légal.

La loi GENIUS aligne les cadres étatiques et fédéraux relatifs aux stablecoins, garantissant ainsi une réglementation équitable et cohérente dans tout le pays.

En cas d'insolvabilité d'un émetteur de stablecoins, la loi GENIUS donne la priorité aux créances des détenteurs de stablecoins sur tous les autres créanciers, garantissant ainsi la protection des consommateurs.

ASSURER LE STATUT DE MONNAIE DE RÉSERVE MONDIALE DU DOLLAR AMÉRICAIN : En stimulant la demande de bons du Trésor américain, les stablecoins joueront un rôle crucial dans le maintien de la domination mondiale du dollar américain en tant que monnaie de réserve mondiale.



La loi GENIUS générera une demande accrue pour la dette américaine et consolidera le statut du dollar en tant que monnaie de réserve mondiale en exigeant des émetteurs de stablecoins qu'ils adossent leurs actifs à des bons du Trésor et à des dollars américains.

En outre, la loi GENIUS jouera un rôle clé en attirant davantage d'activités liées aux actifs numériques dans le pays en fournissant des règles claires et en promouvant une innovation responsable sur le marché des stablecoins.

LUTTER CONTRE LES ACTIVITÉS ILLICITES DANS LE DOMAINE DES ACTIFS NUMÉRIQUES : Grâce à la réglementation et à l'enregistrement des émetteurs de stablecoins, ainsi qu'à la coordination avec le département du Trésor sur l'application des sanctions, la loi GENIUS renforce notre sécurité nationale.



La loi GENIUS soumet explicitement les émetteurs de stablecoins à la loi sur le secret bancaire (Bank Secrecy Act), les obligeant ainsi clairement à mettre en place des programmes efficaces de lutte contre le blanchiment d'argent et de respect des sanctions, avec évaluation des risques, vérification des listes de sanctions et identification des clients.

Cette législation améliore la capacité du département du Trésor à lutter contre les activités illicites liées aux stablecoins en renforçant ses capacités d'application des sanctions et de lutte contre le blanchiment d'argent.

Tous les émetteurs de stablecoins doivent avoir la capacité technique de saisir, geler ou brûler les stablecoins de paiement lorsque la loi l'exige et doivent se conformer aux ordres légaux de le faire.

TENIR LA PROMESSE DE FAIRE DE L'AMÉRIQUE LA CAPITALE MONDIALE DES CRYPTOMONNAIES : Le président Trump tient sa promesse de campagne de positionner l'Amérique comme le leader mondial des cryptomonnaies.



Le président Trump a promis de faire des États-Unis la « capitale mondiale de la cryptomonnaie », soulignant la nécessité d'adopter les actifs numériques pour stimuler la croissance économique et le leadership technologique.

Au cours de sa première semaine de mandat, le président Trump a signé un décret visant à promouvoir le leadership des États-Unis en matière d'actifs numériques.

En mars, le président Trump a signé un décret visant à établir une réserve stratégique de bitcoins et un stock d'actifs numériques américains, positionnant les États-Unis comme un leader parmi les nations dans la stratégie gouvernementale en matière d'actifs numériques.

Le président Trump est depuis longtemps un partisan de la loi GENIUS, affirmant qu'elle « va faire de l'Amérique le leader incontesté des actifs numériques - personne ne le fera mieux, c'est du pur GÉNIE ! Les actifs numériques sont l'avenir, et notre pays va se l'approprier. Il s'agit d'investissements massifs et de grandes innovations. La Chambre des représentants va, je l'espère, agir à la vitesse de l'éclair et adopter une loi GENIUS « propre ». Faites-la parvenir à mon bureau dès que possible - PAS DE RETARD, PAS D'AJOUT. C'est la brillance américaine à son meilleur, et nous allons montrer au monde comment gagner avec les actifs numériques comme jamais auparavant ! »

Aujourd'hui, le président Donald J. Trump a promulgué la loi GENIUS, un texte législatif historique qui permettra aux États-Unis de mener la révolution mondiale des monnaies numériques.le président Trump soutient la loi GENIUS parce qu'elle protège les consommateurs contre les acteurs malveillants des marchés financiers.En stimulant la demande de bons du Trésor américain, les stablecoins joueront un rôle crucial dans le maintien de la domination mondiale du dollar américain en tant que monnaie de réserve mondiale.Grâce à la réglementation et à l'enregistrement des émetteurs de stablecoins, ainsi qu'à la coordination avec le département du Trésor sur l'application des sanctions, la loi GENIUS renforce notre sécurité nationale.Le président Trump tient sa promesse de campagne de positionner l'Amérique comme le leader mondial des cryptomonnaies.



Soutenez le club developpez.com en Vous avez lu gratuitement 464 articles depuis plus d'un an.Soutenez le club developpez.com en souscrivant un abonnement pour que nous puissions continuer à vous proposer des publications.

La signature du GENIUS Act fait suite à l' adoption du projet de loi sur les stablecoins par le Sénat américain. Soutenu par une coalition bipartisane, avec plusieurs démocrates rejoignant la plupart des républicains, le projet de loi a été adopté par 68 voix contre 30. Il établit pour la première fois un régime réglementaire pour les stablecoins, un produit financier et un secteur en plein essor.Donald Trump a promulgué le vendredi 18 juillet 2025 une nouvelle réglementation pour un type de cryptomonnaie, une étape importante pour une industrie qui a dépensé beaucoup pour renforcer sa légitimité et sa puissance politique.La loi GENIUS établit des garde-fous initiaux et des protections pour les consommateurs pour les stablecoins, qui sont liés à des actifs comme le dollar américain pour réduire la volatilité des prix par rapport à d'autres formes de cryptomonnaie. Elle a été adoptée par la Chambre des représentants et le Sénat avec de larges marges bipartisanes.La nouvelle loi vise à renforcer la confiance des consommateurs dans l'industrie de la cryptomonnaie, qui est rapidement devenue un acteur de pouvoir majeur à Washington grâce à des dons de campagne massifs et à des dépenses de lobbying. Son adoption intervient alors que Donald Trump s'est engagé à plusieurs reprises à faire des États-Unis la « capitale mondiale de la cryptomonnaie ».« Pendant des années, vous avez été moqués, rejetés et décomptés », a déclaré Donald Trump aux dirigeants de l'industrie de la cryptomonnaie lors de la signature d'un projet de loi à la Maison-Blanche, à laquelle ont assisté environ 200 personnes, dont plusieurs législateurs de premier plan du GOP. « Cette signature est une validation massive de votre travail acharné et de votre esprit pionnier. »L'industrie de la cryptomonnaie se plaint depuis longtemps d'avoir été injustement ciblée par l'administration de l'ancien président Joe Biden et d'avoir dépensé massivement pour aider Donald Trump à remporter l'élection de l'année dernière.Le président a prodigué des éloges aux leaders de la cryptomonnaie lors de son discours de vendredi, affirmant que « personne n'a gagné le respect en si peu de temps. »Donald Trump a déclaré qu'aider l'industrie des cryptomonnaies était « bon pour le dollar et c'est bon pour le pays ».« C'est pourquoi je vous ai soutenu à un stade précoce », a déclaré Donald Trump, qui avait déjà été sceptique à l'égard des cryptomonnaies avant de les embrasser. Son administration a pris plusieurs mesures initiales pour stimuler l'industrie de la cryptomonnaie, y compris la Securities and Exchange Commission abandonnant plusieurs mesures d'exécution contre les grandes sociétés de cryptomonnaie.Trump a ensuite ajouté un aveu candide sur le calcul politique de son soutien à l'industrie de la cryptomonnaie : « Et je l'ai aussi fait pour les votes », a-t-il déclaré, suscitant les rires de l'auditoire.Le président a également plaisanté sur le fait que les législateurs avaient donné son nom à la loi GENIUS. L'acronyme signifie « Guiding and Establishing National Innovation for U.S. Stablecoins » (guider et établir l'innovation nationale pour les stablecoins américains).L'utilisation des stablecoins s'est considérablement développée ces dernières années. Circle, l'émetteur américain de l'une des cryptomonnaies les plus populaires, a fait ses débuts à la Bourse de New York au début de l'année et a rapidement vu sa valeur monter en flèche dans un contexte de fort intérêt de la part des amateurs de cryptomonnaie et des investisseurs. Les émetteurs de stablecoins réalisent des bénéfices en percevant les intérêts sur les actifs qu'ils détiennent en réserve pour garantir leurs stablecoins.La Chambre a également adopté le jeudi 17 juillet deux autres projets de loi visant à aider l'industrie de la cryptomonnaie. L'un crée une nouvelle structure de marché pour les cryptomonnaies, et l'autre interdit à la Réserve fédérale d'émettre une nouvelle monnaie numérique. Les deux mesures sont maintenant soumises au Sénat.Une disposition du GENIUS Act interdit toutefois aux membres du Congrès et à leurs proches de tirer profit des stablecoins. Cette interdiction ne s'étend toutefois pas au président et à sa famille, alors que Donald Trump bâtit discrètement un empire dans la cryptomonnaie depuis la Maison-Blanche. La famille Trump détient en effet une participation importante dans World Liberty Financial, un projet de cryptomonnaie qui a lancé son propre stablecoin plus tôt cette année et a reçu un soutien précoce de la part d'un fonds d'investissement des Émirats arabes unis.L'implication croissante de la famille du président Donald Trump dans les cryptomonnaies suscite ainsi des inquiétudes quant à d'éventuels conflits d'intérêts, attirant l'attention des organismes de surveillance éthique, des législateurs démocrates et des acteurs du secteur.Le communiqué de la Maison-Blanche relatif à la promulgation de la loi GENIUS par Donald Trump est présenté ci-dessous :Quel est votre avis sur le sujet ?Trouvez-vous cette initiative du président Donald Trump cohérente et pertinente ?