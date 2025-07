Un homme du Texas est décédé dans une Tesla Cybertruck en feu, maintenant sa famille intente un procès et accuse le constructeur automobile de négligence dans la conception et la fabrication du Cybertruck



Pour rappel, Michael Sheehan, un homme de 47 ans originaire du Texas, est décédé en août 2024, trois mois seulement après l'achat de son Cybertruck, lorsqu'il a perdu le contrôle de son véhicule, qui a percuté une barrière en béton et pris feu. L'incendie, qui a atteint une température de 2 760 °C, a été si intense qu'il a provoqué la désintégration partielle du squelette de Michael Sheehan . « Il mesurait 8 pouces [20 centimètres] de moins qu'avant la combustion... », a déclaré l'avocat de la famille dans une plainte déposée par la veuve et les parents de la victime.Ce mois de juillet 2025, la famille de Michael Sheehan poursuit Tesla d'Elon Musk dans le cadre d'un procès pour homicide involontaire, alléguant que le constructeur automobile a fait preuve de négligence dans la conception et la fabrication du Cybertruck.La plainte, qui vise également un bar de Mont Belvieu accusé d'avoir manqué à son devoir de ne pas servir d'alcool à des clients manifestement ivres, a été déposée dans le comté de Harris le 13 juin dernier. Selon la plainte, Michael Sheehan conduisait une Tesla Cybertruck à Baytown le 5 août 2024 lorsque le véhicule a quitté la route, a heurté un ponceau et a pris feu.La plainte allègue que les forces d'impact étaient supportables, mais que le Cybertruck était « mal conçu ». Elle affirme notamment que les occupants ne peuvent pas ouvrir les portes en cas de panne de courant et que Tesla n'a pas fourni suffisamment d'avertissements ou de formation aux occupants pour leur permettre de sortir en toute sécurité après un accident.Comme rapporté par plusieurs médias, cette plainte semble être la première contre Tesla concernant un Cybertruck, le véhicule angulaire du constructeur automobile d'Austin qui a suscité des sentiments mitigés lors de son lancement. Cependant, ce n'est pas le seul décès impliquant un Cybertruck qui a pris feu. En Californie, trois étudiants sont morts après qu'une Tesla Cybertruck se soit écrasée et ait pris feu. Un survivant de l'accident a été sorti du véhicule par un témoin.A l'heure actuelle, on ignore encore ce qui a provoqué l'incendie du Cybertruck après l'accident à Piedmont, mais la California Highway Patrol serait actuellement en train d'enquêter sur l'incident. Parallèlement, la famille de Krysta Tsukahara, l'une des victimes de l'accident, a récemment intenté un procès contre le conducteur et le propriétaire du véhicule.« Krysta était assise à l'arrière, côté droit », a déclaré l'avocat de la famille, Roger Dreyer. « La porte ne fonctionnait pas. Elle ne pouvait pas sortir. Vous savez, elle essayait désespérément de sortir. Qu'est-ce qui n'a pas fonctionné dans ce véhicule qui l'a empêchée de sortir ? »Lorsque le Cybertruck a été lancé en novembre 2023, ce véhicule était un ajout très attendu à la gamme Tesla et a été accueilli avec enthousiasme par les fans de la marque. Mais avant même sa sortie, les préoccupations en matière de sécurité liées à son design anguleux ont suscité des interrogations parmi les experts en sécurité et les piétons.Une analyse publiée plus tôt cette année a révélé que le taux de décès par incendie au cours de la première année d'existence du Cybertruck est plus élevé que celui enregistré par la tristement célèbre Ford Pinto au cours de ses neuf années de production.Le Cybertruck a également fait l'objet de plusieurs rappels afin de corriger des problèmes tels que des pédales d'accélération défectueuses et un panneau extérieur susceptible de se détacher. Pourtant, lorsque la National Highway Traffic Safety Administration a publié les résultats de son premier crash test du Cybertruck vers fin février 2025, le véhicule a obtenu une note globale de sécurité de cinq étoiles, la note la plus élevée qu'un véhicule puisse obtenir.Le procès dans l'affaire Sheehan n'a pas encore été fixé, mais la plainte indique que la famille réclame une indemnisation financière de plus d'un million de dollars.Alors que la famille de Michael Sheehan poursuit Tesla pour homicide involontaire, les critiques concernant le système Full Self-Driving (FSD) de Tesla persistent. Les détracteurs affirment que le système FSD de Tesla manque de fiabilité , qu'on ne peut pas lui faire confiance pour prendre les bonnes décisions et qu'il « n'est qu'une démo de technologie sans grande valeur pratique ». Des personnalités du secteur, comme le hacker Jason Hughes, ont même qualifié le FSD d'« escroquerie flagrante », accusant Tesla de facturer 15 000 dollars pour un logiciel encore en version bêta depuis 2016.Ces problèmes de crédibilité s'étendent désormais au Cybertruck de Tesla. Malgré l'engouement initial, l'analyse des données de Tesla-Info.com a révélé que Tesla aurait 800 millions de dollars de Cybertruck dont personne ne veut . Un chiffre qui représente environ 10 000 Cybertruck invendus aux États-Unis. Par ailleurs, les rappels du Cybertruck dus à des problèmes de logiciel embarqué ont davantage terni l'image de la marque, tandis que les critiques citent la rhétorique d'Elon Musk et ses prévisions de ventes irréalistes comme facteurs aggravants du déclin du programme.Action en justice intentée par la famille de Michael SheehanQuel est votre avis sur le sujet ?Trouvez-vous la démarche de la famille de Michael Sheehan justifiée ou pertinente ?