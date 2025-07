Le Canada annule la taxe sur les services numériques après que Donald Trump a suspendu les négociations commerciales, Mark Carney et Donald Trump avaient convenu de reprendre les négociations.

Le nouveau gouvernement du Canada est engagé dans des négociations complexes sur un nouveau partenariat économique et de sécurité avec les États-Unis, dans le but d'obtenir le meilleur accord possible pour les travailleurs et les entreprises du Canada. Le Premier ministre Carney a clairement indiqué que le Canada prendrait tout le temps nécessaire, mais pas plus, pour parvenir à cet accord.



Pour appuyer ces négociations, le ministre des Finances et du Revenu national, l'honorable François-Philippe Champagne, a annoncé aujourd'hui que le Canada annulerait la taxe sur les services numériques (TSN) en prévision d'un accord commercial global mutuellement avantageux avec les États-Unis. Conformément à cette mesure, le premier ministre Carney et le président Trump ont convenu que les parties reprendraient les négociations en vue de conclure un accord d'ici le 21 juillet 2025.



La TVD a été annoncée en 2020 pour remédier au fait que de nombreuses grandes entreprises technologiques opérant au Canada pourraient ne pas payer d'impôt sur les revenus générés par les Canadiens. Le Canada a toujours préféré un accord multilatéral sur la taxation des services numériques. Alors que le Canada travaillait avec des partenaires internationaux, dont les États-Unis, sur un accord multilatéral qui remplacerait les taxes nationales sur les services numériques, la TVD a été adoptée pour combler le vide fiscal susmentionné.



La collecte du 30 juin 2025 sera interrompue et le ministre Champagne présentera bientôt un projet de loi visant à abroger la Loi sur la taxe sur les services numériques.



Le très honorable Mark Carney, Premier ministre du Canada : "Dans nos négociations sur une nouvelle relation économique et de sécurité entre le Canada et les États-Unis, le nouveau gouvernement du Canada sera toujours guidé par la contribution globale de tout accord possible aux meilleurs intérêts des travailleurs et des entreprises du Canada. L'annonce d'aujourd'hui favorisera la reprise des négociations en vue de l'échéance du 21 juillet 2025 fixée lors du sommet des dirigeants du G7 qui s'est tenu ce mois-ci à Kananaskis".



Le très honorable Mark Carney, Premier ministre du Canada : "Dans nos négociations sur une nouvelle relation économique et de sécurité entre le Canada et les États-Unis, le nouveau gouvernement du Canada sera toujours guidé par la contribution globale de tout accord possible aux meilleurs intérêts des travailleurs et des entreprises du Canada. L'annonce d'aujourd'hui favorisera la reprise des négociations en vue de l'échéance du 21 juillet 2025 fixée lors du sommet des dirigeants du G7 qui s'est tenu ce mois-ci à Kananaskis".



L'honorable François-Philippe Champagne, Ministre des Finances et du Revenu national : "Le nouveau gouvernement du Canada s'attache à bâtir l'économie la plus forte du G7 et à défendre les travailleurs et les entreprises du pays. L'annulation de la taxe sur les services numériques permettra aux négociations d'une nouvelle relation économique et de sécurité avec les États-Unis de faire des progrès essentiels et de renforcer notre travail de création d'emplois et de prospérité pour tous les Canadiens."



Le Canada a approuvé la loi sur la taxe sur les services numériques le 20 juin 2024, qui est entrée en vigueur peu après, le 28 juin. En vertu de cette loi, le Canada prélèvera une taxe de 3 % sur les revenus des services numériques qu'une entreprise tire des utilisateurs canadiens et qui dépassent 20 millions de dollars canadiens (14,6 millions de dollars) au cours d'une année civile.Le président américain Donald Trump a alors annoncé que les États-Unis mettaient immédiatement fin aux négociations commerciales avec le Canada en réponse à la taxe sur les services numériques imposée par le pays aux entreprises technologiques, marquant ainsi une nette escalade des moyens de pression. Dans un message publié sur sa plateforme Truth Social, Trump a qualifié la taxe canadienne d' "".En réponse à l'annonce de Donald Trump, le Canada a déclaré qu'il annulerait une nouvelle taxe qu'il prévoyait de percevoir auprès des grandes entreprises technologiques. Dans un communiqué, le gouvernement canadien a déclaré que le Premier ministre Mark Carney et Donald Trump avaient convenu de reprendre les négociations sur un "accord commercial global mutuellement bénéfique" et viseraient à conclure un accord d'ici le 21 juillet.Cette décision est intervenue quelques heures avant que le Canada ne commence à percevoir les premiers paiements au titre de la taxe sur les services numériques qu'il a mise en place l'année dernière. Cette taxe aurait concerné des entreprises technologiques telles que Google, Apple, Meta et Amazon.Une semaine avant l'entrée en vigueur de la loi, un groupe commercial représentant ces entreprises a estimé que la taxe, qui s'appliquerait aux revenus générés par les services de médias sociaux et les marchés en ligne impliquant des utilisateurs canadiens, coûterait collectivement aux entreprises américaines jusqu'à 2,3 milliards de dollars par an.Cette taxe suscite depuis longtemps l'opposition de Washington. L'administration Biden a fait valoir qu'elle était discriminatoire à l'égard des entreprises américaines. Les groupes d'entreprises canadiens ont également critiqué la taxe, notamment parce qu'ils estimaient qu'elle risquait de peser sur les liens entre les États-Unis et le Canada et de mettre en péril une relation commerciale essentielle.Il semble que leurs pires craintes se soient confirmées. Trump a déclaré qu'il suspendrait les négociations commerciales à cause de la taxe, ce qui a plongé les relations entre les États-Unis et le Canada dans une tourmente encore plus profonde.Les relations entre les deux pays voisins ont été mises à rude épreuve depuis que Trump est revenu dans le bureau ovale et a placé le Canada dans sa ligne de mire. Il a imposé plusieurs séries de droits de douane sur les produits canadiens, remis en question la viabilité du Canada en tant que pays et menacé d'utiliser la "force économique" pour en faire le 51e État. Le Canada exporte plus des trois quarts de ses produits vers les États-Unis et les droits de douane pèsent sur son économie.", a déclaré Trump à la presse dans le bureau ovale, après avoir annoncé la suspension des négociations commerciales dans un message publié sur les réseaux sociaux. "Deux jours plus tard, le Canada s'est plié à ses exigences en supprimant la taxe afin de sauver les négociations commerciales. Dans sa déclaration, le gouvernement canadien a indiqué qu'il présenterait bientôt au Parlement un projet de loi visant à annuler la taxe. "", a déclaré le gouvernement dans le communiqué.Carney, qui a été porté au pouvoir lors des élections fédérales d'avril en se présentant comme la personne la mieux placée pour gérer Trump, semble avoir des relations plus cordiales avec le président américain que son prédécesseur, Justin Trudeau. Trump et Carney avaient convenu d'accélérer les négociations en vue de conclure un nouvel accord commercial lors du sommet du Groupe des Sept que le Canada a accueilli au début du mois.Voici l'annonce du Canada :Pensez-vous que cette annonce est crédible ou pertinente ?Quel est votre avis sur le sujet ?