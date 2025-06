OpenAI envisage « l'option nucléaire » d'une plainte antitrust contre Microsoft. OpenAI serait frustré par le contrôle exercé par Microsoft d'IA sur ses produits et ses ressources informatiques

Les enjeux majeurs à l'origine de la discorde entre Microsoft et OpenAI

Les régulateurs examinent déjà les choix de Microsoft en matière d'IA

Le plan de restructuration d'OpenAI soulève plusieurs préoccupations



Les tensions entre OpenAI et Microsoft s'exacerbent. OpenAI souhaite desserrer l'emprise de Microsoft sur ses produits et ses ressources informatiques, et obtenir la bénédiction du géant de Redmond pour sa conversion en société à but lucratif. L'approbation de la conversion par Microsoft est essentielle pour permettre à OpenAI de lever des fonds et de s'introduire en bourse. Les deux entreprises entretiennent des liens étroits depuis 2019.Mais les négociations semblent dans une impasse. Les négociations ont été si difficiles que ces dernières semaines, les dirigeants d'OpenAI ont discuté de ce qu'ils considèrent comme une option nucléaire : accuser Microsoft de comportement anticoncurrentiel au cours de leur partenariat. Cet effort pourrait impliquer un examen réglementaire fédéral des termes du contrat pour des violations potentielles de la loi antitrust, ainsi qu'une campagne publique.Une telle décision pourrait menacer la relation que les deux entreprises entretiennent depuis six ans et qui est largement considérée comme l'un des partenariats les plus fructueux de l'histoire de la technologie. Pendant des années, Microsoft a alimenté l'essor d'OpenAI en échange d'un accès anticipé à la technologie d'IA du laboratoire, mais les deux parties sont aujourd'hui devenues concurrentes, ce qui rend plus difficile la recherche d'un terrain d'entente.OpenAI chercherait à obtenir des concessions majeures, notamment une réduction de sa part de revenus, la fin de l'exclusivité en matière d'hébergement et l'approbation d'une acquisition de 3 milliards de dollars. Des représentants des deux entreprises affirment que les discussions restent en cours.Les frictions portent sur les efforts d'OpenAI pour passer de sa structure actuelle à but non lucratif à une société à but lucratif, une conversion qui nécessite l'approbation de Microsoft pour être menée à bien. Les deux parties n'ont pas réussi à se mettre d'accord sur les détails après des mois de négociations. La branche à but lucratif actuelle d'OpenAI deviendrait une société d'utilité publique basée dans le Delaware dans le cadre de la restructuration proposée. OpenAI a acquis la startup Windsurf , qui propose un outil d'IA de codage, pour un montant de 3 milliards de dollars. Mais OpenAI et Microsoft sont en désaccord sur les termes de l'acquisition. Microsoft a accès à toute la propriété intellectuelle d'OpenAI, conformément à leur accord. Il propose son propre outil d'IA de codage, GitHub Copilot, qui est en concurrence avec OpenAI. OpenAI ne veut pas que Microsoft ait accès à la propriété intellectuelle de Windsurf.Selon un rapport du Wall Street Journal, qui cite des personnes au fait de la situation, OpenAI veut empêcher Microsoft d'accéder à la technologie de Windsurf tout en demandant l'autorisation de s'associer à d'autres fournisseurs de services cloud afin d'élargir ses partenariats et ses ressources informatiques.En outre, les deux parties restent en désaccord sur la part que Microsoft détiendrait dans OpenAI si ce dernier se transformait en société d'utilité publique. Microsoft demande actuellement une participation plus importante dans la nouvelle société que celle qu'OpenAI est disposée à lui accorder (33 %). OpenAI souhaite également modifier les clauses existantes qui donnent à Microsoft le droit exclusif d'héberger les modèles d'IA d'OpenAI dans son cloud Azure.Le débat sur la restructuration d'OpenAI a suscité des critiques de toutes parts. Elon Musk affirme qu'OpenAI a violé ses accords contractuels initiaux en donnant la priorité au profit plutôt qu'au bien public dans sa volonté de faire progresser l'IA et a intenté une action en justice pour bloquer la conversion. En décembre 2024, Meta Platforms a également demandé au procureur général de Californie de bloquer la transformation d'OpenAI en société à but lucratif.L'année dernière, , sous l'administration Biden, la Federal Trade Commission (FTC) des États-Unis a commencé à examiner plus en détail le partenariat Microsoft-OpenAI . L'investissement de 13 milliards de dollars de Microsoft dans OpenAI a incité des concurrents comme Google à affirmer que l'accord nuisait à la concurrence en imposant aux rivaux des coûts supplémentaires et en les empêchant d'héberger eux-mêmes les derniers modèles de langage d'OpenAI.Les concurrents ont également dénoncé les droits exclusifs de Microsoft d'héberger les modèles d'OpenAI sur sa plateforme cloud Azure. Afin de réduire la pression réglementaire, Microsoft a commencé à relâcher progressivement sa mainmise sur OpenAI et à développer ses propres modèles d'IA en interne. Les deux entreprises sont désormais en concurrence sur un large éventail de produits allant des chatbots grand public aux outils d'IA pour les entreprises.L'enquête de la FTC donne du poids à la stratégie antitrust potentielle d'OpenAI contre Microsoft. Toutefois, Microsoft n'est plus le fournisseur exclusif de services cloud à OpenAI depuis le mois de janvier 2025. Et début juin 2025, Reuters a rapporté qu'OpenAI prévoyait d'ajouter le service Google Cloud à sa liste de fournisseurs pour répondre à ses besoins croissants en capacité de calcul, marquant ainsi une collaboration notable entre deux rivaux de la course à l'IA.Ce changement est intervenu parallèlement à la participation d'OpenAI au projet Stargate de 500 milliards de dollars. Selon l'annonce, le projet Stargate vise à investir dans la construction d'une nouvelle infrastructure d'IA et de centres de données à travers les États-Unis pour alimenter la prochaine génération de produits d'IA.Entre-temps, Microsoft et OpenAI ont maintenu un front public de coopération. « Les discussions se poursuivent et nous avons bon espoir de continuer à construire ensemble dans les années à venir », ont-ils déclaré dans un communiqué commun. En janvier 2025, un billet de blogue de Microsoft indiquait que les « éléments clés » du partenariat restaient en place pour la durée de leur contrat jusqu'en 2030, y compris les accords de partage des revenus.La suppression du contrôle de l'organisation à but non lucratif pourrait permettre à OpenAI de fonctionner davantage comme une startup classique, ce qui est généralement bien accueilli par les investisseurs qui ont injecté des milliards dans l'entreprise. Mais elle suscite des inquiétudes sur la sécurité de l'IA au sein de la communauté, qui se demande si le laboratoire dispose toujours des garde-fous nécessaires pour garantir l'alignement de ses modèles d'IA.OpenAI a dissous son équipe Superalignment qui était chargée de s'assurer que l'IA de l'entreprise est alignée sur les valeurs humaines. L'équipe a été dissoute après le départ de membres clés tels que l'expert en apprentissage automatique Ilya Sutskever, cofondateur et ancien scientifique en chef d'OpenAI. Selon de nombreux rapports, le PDG Sam Altman donne désormais la priorité aux lancements de nouveaux produits d'IA et à la réalisation de profits.Cette orientation qui pourrait expliquer les nombreux départs, mais aussi le plan de restructuration susmentionné. Un rapport publié en mai dernier indique qu'OpenAI a abandonné son projet controversé de devenir une entreprise à but lucratif. Mais les discussions semblent se poursuivre en coulisse.En juillet 2024, Microsoft a renoncé à son siège au conseil d'administration d'OpenAI , estimant que sa participation n'est plus nécessaire, car le fabricant de ChatGPT a amélioré sa gouvernance depuis le chaos qui régnait dans la salle du conseil en 2023. Mais de nombreux analystes pensent que Microsoft s'est retiré en raison de l'enquête des régulateurs américains sur le partenariat entre Microsoft et OpenAI. Un partenariat très critiqué dans la communauté.On ne sait pas exactement quel sera le montant de la participation de Sam Altman. Précédemment, Sam Altman, déjà milliardaire grâce à ses multiples investissements dans des startups, a déclaré qu'il avait choisi de ne pas prendre de participation dans la startup d'IA parce que le conseil d'administration avait besoin d'une majorité d'administrateurs désintéressés n'ayant aucun intérêt dans l'entreprise. Le plan de restructuration est à l'antipode de cette vision.Quel est votre avis sur le sujet ?OpenAI envisagerait une plainte antitrust contre Microsoft. Qu'en pensez-vous ?Quels impacts une telle plainte pourrait avoir sur leur partenariat et sur l'ensemble de l'industrie ?