L'administration du président Donald Trump ordonne aux entreprises US qui proposent des logiciels utilisés pour concevoir des semi-conducteurs de cesser de vendre leurs services à des groupes chinois



Soutenez le club developpez.com en Vous avez lu gratuitement 375 articles depuis plus d'un an.Soutenez le club developpez.com en souscrivant un abonnement pour que nous puissions continuer à vous proposer des publications.

Cette décision fait suite à une série de mesures commerciales prises précédemment par l'administration Trump, notamment l'imposition de droits de douane de 25 % sur les semi-conducteurs , le secteur automobile et les produits pharmaceutiques. Des mesures qui pourraient augmenter les coûts de production et nuire à l'industrie technologique américaine, selon les experts.Selon le rapport du Financial Times publié le mercredi 28 mai dernier, les fabricants de logiciels d'automatisation de la conception électronique (EDA), dont Cadence, Synopsys et Siemens EDA, ont été informés par des lettres du ministère américain du Commerce de cesser de fournir leur technologie.Un porte-parole du département du Commerce a refusé de commenter les lettres, mais a déclaré que le département examinait les exportations d'importance stratégique vers la Chine, tout en notant que « dans certains cas, le département du Commerce a suspendu les licences d'exportation existantes ou a imposé des exigences supplémentaires en matière de licence pendant que l'examen était en cours ».Le 28 mai, les actions de Cadence ont clôturé en baisse de 10,7 %, tandis que les actions de Synopsys ont chuté de 9,6 %.Le PDG de Synopsys, Sassine Ghazi, a déclaré lors d'une conférence téléphonique avec des analystes que l'entreprise n'avait pas reçu de lettre et qu'elle n'avait pas entendu parler du Bureau de l'industrie et de la sécurité (BIS) du ministère du Commerce, qui veille à l'application des contrôles à l'exportation.« Nous sommes conscients des rapports et des spéculations, mais Synopsys n'a pas reçu d'avis du BIS. Les prévisions que nous réitérons pour l'ensemble de l'année reflètent donc notre compréhension actuelle des restrictions à l'exportation imposées par le BIS, ainsi que nos prévisions de baisse d'une année sur l'autre en Chine. Nous n'avons pas reçu de lettre », a déclaré Sassine Ghazi.Après la clôture du marché, Synopsys a réaffirmé ses prévisions de revenus pour 2025. Ses actions et celles de Cadence ont rebondi de 3,5 % après la clôture.Les logiciels de ces entreprises sont utilisés pour concevoir des processeurs haut de gamme ainsi que des produits plus simples.Bien que la portée du changement de politique décrit dans le rapport ne soit pas immédiatement claire, toute mesure visant à priver les fabricants de logiciels de leurs clients chinois pourrait porter un coup à leurs résultats financiers et à leurs clients chinois spécialisés dans la conception de puces, qui dépendent fortement des logiciels américains haut de gamme.« Ils sont le véritable point d'étranglement », a déclaré un ancien fonctionnaire du département du Commerce, qui a ajouté que des règles restreignant l'exportation d'outils EDA vers la Chine ont été envisagées depuis la première administration Trump, mais qu'elles ont été écartées car jugées trop agressives.Synopsys, qui travaille en partenariat avec des fabricants de puces tels que Nvidia, Qualcomm et Intel, fournit des logiciels et du matériel utilisés pour la conception de processeurs avancés. Synopsys compte sur la Chine pour environ 16 % de son chiffre d'affaires annuel, tandis que le géant asiatique représente environ 12 % du chiffre d'affaires annuel de Cadence.La récente directive de Donald Trump fait écho aux pressions qu'il avait exercées précédemment sur TSMC, avertissant l'entreprise taïwanaise qu'elle serait soumise à des droits de douane pouvant atteindre 100 % si elle ne construisait pas ses usines aux États-Unis. S'exprimant lors d'un événement du Congrès en avril dernier, le président américain a critiqué l'administration du président Joe Biden pour avoir accordé une subvention de 6,6 milliards de dollars à l'unité américaine de TSMC.« TSMC, je ne leur ai pas donné d'argent... tout ce que j'ai fait, c'est leur dire : si vous ne construisez pas votre usine ici, vous allez payer une grosse taxe », a déclaré Donald Trump.The Financial TimesQuel est votre avis sur le sujet ?Trouvez-vous cette initiative de Donald Trump crédible ou pertinente ?