Déplacer la production de l'iPhone aux États-Unis comporte des défis colossaux

Un iPhone cent pour cent américain pourrait coûter jusqu'à trois fois plus cher

Le 23 mai 2025, Donald Trump a répondu à des questions sur divers décrets qu'il a signés à la Maison Blanche. Lors de la conférence de presse, il a été interrogé sur la raison pour laquelle il est si confiant dans la capacité d'Apple à transférer la production de l'iPhone de l'étranger vers les États-Unis. Il a répondu en déclarant que Apple dispose non seulement des ressources financières nécessaires, mais aussi que toute la production est désormais informatisée.« Oh, c'est possible, et une grande partie de la production est désormais informatisée. Ces usines sont incroyables si vous les regardez. Mais ils peuvent le faire, et en fait, comme vous le savez, Apple arrive avec 500 milliards de dollars. Il en va de même pour les fabricants de puces que nous avons », a-t-il déclaré.D'après Donald Trump, grâce aux usines informatisées, Apple peut produire aux États-Unis des iPhone au même prix que celui auquel ils sont produits actuellement. Cependant, les critiques ont rapidement souligné les faiblesses des arguments du président américain, indiquant que le transfert de la production aux États-Unis augmenterait les coûts d'Apple. Et la société pourrait ensuite décider de répercuter les coûts supplémentaires sur les consommateurs.« Les entreprises ne vont pas absorber ces augmentations de coûts, tout comme elles ne vont pas absorber les droits de douane, et ces coûts supplémentaires seront également répercutés sur les consommateurs sous la forme d'augmentations de prix », a déclaré un internaute sur le réseau social X (ex-Twitter).« Il pense vraiment qu'Apple n'a pas effectué d'analyses exhaustives des coûts dans tous les pays potentiels - y compris les États-Unis - avant de décider où fabriquer ses produits ? Ils savent exactement ce que la production américaine coûterait, dans les moindres détails. Si c'était plus rentable, ils le feraient déjà », a écrit un autre internaute. Par le passé, Steve Jobs et Tim Cook avaient déclaré que la fabrication de l'iPhone n'est pas possible aux États-Unis.À travers sa politique agressive de droits de douane, Donald Trump vise à rapatrier à la fois les industries et les emplois manufacturiers aux États-Unis. Mais les analystes sont sceptiques quant à l'efficacité de cette politique. En outre, si les usines construites aux États-Unis sont informatisées et ne comptent que quelques employés humains, l'on se pose la question de savoir quels sont les emplois qu'il rapatrie réellement par le biais de cette politique.« Toutes les entreprises de fabrication de puces électroniques investissent les sommes les plus importantes : 500 milliards, 200 milliards, 250 milliards de dollars. Mais nous parlons maintenant de l'iPhone et, vous savez, s'ils le vendent en Amérique, je veux qu'il soit fabriqué aux États-Unis », a déclaré Donald Trump lors de la conférence de presse. Il a averti Apple qu'il imposerait des droits de douane d'au moins 25 % sur les iPhone fabriqués à l'étranger « J'ai informé Tim Cook d'Apple il y a longtemps que je m'attendais à ce que leurs iPhone qui seront vendus aux États-Unis d'Amérique soient fabriqués et construits aux États-Unis, et non en Inde ou ailleurs. Si ce n'est pas le cas, des droits de douane d'au moins 25 % devront être payés par Apple aux États-Unis », a posté Donald Trump le 23 mai sur sa plateforme Truth Social. Selon les analystes, cela pourrait avoir un impact dévastateur sur l'empire d'Apple.S'adressant à la presse à la Maison Blanche, le président a indiqué que cette pénalité pourrait bientôt s'appliquer également à d'autres entreprises. « Ce sera également le cas pour Samsung et pour tous ceux qui fabriquent ce produit. Sinon, ce ne serait pas juste », a déclaré Donald Trump aux journalistes.« Donald donne donc moins de 30 jours à une entreprise pour construire une usine compliquée qui commencera immédiatement à produire. Il pense vraiment comme ça ? », a écrit un critique. Un autre a déclaré : « les entreprises ne vont pas absorber ces augmentations de coûts, tout comme elles ne vont pas absorber les droits de douane, et ces coûts supplémentaires seront aussi répercutés sur les consommateurs sous la forme d'augmentations de prix ».En marge de sa visite au Qatar, Donald Trump a déclaré : « Apple a décidé d'augmenter sa production aux États-Unis ». Apple prévoit en effet d'investir plus 500 milliards de dollars aux États-Unis au cours des quatre prochaines années. Les projets comprennent une nouvelle usine au Texas, le doublement du Fonds américain pour la fabrication avancée, une académie de fabrication et des investissements accélérés dans le secteur de l'IA et l'ingénierie du silicium.Mais les analystes estiment que cet investissement louable reste insuffisant. Au cours de l'exercice fiscal qui s'est achevé en mars, la production d'iPhone d'Apple en Inde a atteint 22 milliards de dollars, soit une augmentation de près de 60 % par rapport à l'année précédente. Toutefois, les récents commentaires de Donald Trump compliquent la stratégie d'Apple visant à importer d'Inde la plupart des iPhone destinés aux États-Unis d'ici la fin de l'année prochaine.La plupart des iPhone fabriqués en Inde sont assemblés dans l'usine de Foxconn, dans le sud du pays. La branche électronique du groupe Tata, qui a racheté les activités locales de Wistron et gère les opérations de Pegatron en Inde, est un autre fournisseur important de la chaîne d'approvisionnement d'Apple.Apple est confronté à d'énormes difficultés pour reproduire sa vaste chaîne d'approvisionnement chinoise et ses installations de production aux États-Unis. Apple s'appuie sur une main-d'œuvre qualifiée dans le domaine de la fabrication de haute technologie, aujourd'hui très majoritairement concentrée en Asie. Les analystes estiment qu'il faudrait des dizaines de milliards de dollars et des années à Apple pour augmenter la production d'iPhone aux États-Unis.Apple ne fabrique pour l'instant qu'un nombre très limité de produits aux États-Unis. Le secrétaire américain au Commerce, Howard Lutnick, a déclaré que Tim Cook lui avait dit que les États-Unis auraient besoin de bras robotisés pour reproduire « l'échelle et la précision » de la fabrication de l'iPhone en Chine. « Il va les construire ici. Et les Américains seront les techniciens qui conduiront ces usines. Ce ne sont pas eux qui les visseront », a-t-il déclaré.