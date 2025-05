Bill Gates accuse Elon Musk de "tuer" les enfants avec les coupes budgétaires de l'USAID menées par le DOGE : "L'image de l'homme le plus riche du monde tuant les enfants les plus pauvres du monde n'est pas belle à voir"

Pour rappel, Bill Gates avait annoncé en 2022 son intention de faire don de la quasi-totalité de sa fortune à la Fondation Bill et Melinda Gates, déclarant qu'il souhaitait, à terme, ne plus figurer sur la liste des personnes les plus riches du monde. Dans le cadre de cet engagement, la fondation entend faire passer ses dépenses annuelles de 6 à 9 milliards de dollars jusqu'en 2026 pour faire face à l'aggravation des crises mondiales.Lors de sa récente allocution, Bill Gates a déclaré, faisant référence à Elon Musk, que « l'image de l'homme le plus riche du monde tuant les enfants les plus pauvres du monde n'est pas belle à voir ». Le département de l'efficacité gouvernementale dirigé par Elon Musk a conduit à la décimation de l'Agence américaine pour le développement international (USAID), qui a déjà fourni des milliards de dollars de financement pour tout ce qui va des vaccins pour les enfants à l'aide alimentaire d'urgence.Bill Gates et Elon Musk se sont un jour entendus sur le rôle des riches dans les dons d'argent, mais ils se sont depuis affrontés à plusieurs reprises.Bill Gates a déclaré qu'il accélérait ses projets de cession de sa fortune et de fermeture de la Fondation Gates le 31 décembre 2045.« Les gens diront beaucoup de choses sur moi à ma mort, mais je suis déterminé à ce que 'il est mort riche' n'en fasse pas partie », a écrit le cofondateur de Microsoft et philanthrope milliardaire, âgé de 69 ans, dans un message publié sur son site web. « Il y a trop de problèmes urgents à résoudre pour que je m'accroche à des ressources qui pourraient être utilisées pour aider les gens. »Dans une réprimande implicite de la réduction de l'aide par Donald Trump depuis son retour au pouvoir en janvier, Bill Gates a déclaré dans son communiqué qu'il voulait aider à mettre fin aux nouveau-nés, aux enfants et aux mères qui meurent de causes évitables, à mettre fin à des maladies comme la polio, le paludisme et la rougeole, et à réduire la pauvreté.« Il n'est pas certain que les pays les plus riches du monde continueront à défendre les plus pauvres », a ajouté Bill Gates, notant les réductions opérées par les principaux donateurs, dont la Grande-Bretagne et la France, aux côtés des États-Unis, premier donateur mondial.Bill Gates a déclaré qu'en dépit des poches profondes de la fondation, les progrès ne seraient pas possibles sans le soutien des gouvernements.Il s'est félicité de la réaction aux réductions de l'aide en Afrique, où certains gouvernements ont réaffecté des budgets, mais il a ajouté que, par exemple, la polio ne serait pas éradiquée sans le financement des États-Unis.Bill Gates a fait cette annonce à l'occasion du 25e anniversaire de la fondation. Il a créé cette organisation en 2000 avec son épouse de l'époque, Melinda French Gates, et ils ont été rejoints plus tard par l'investisseur Warren Buffett.« J'ai parcouru un long chemin depuis l'époque où je n'étais qu'un enfant qui créait une société de logiciels avec un ami du collège », a-t-il déclaré.Depuis sa création, la fondation a donné 100 milliards de dollars, contribuant à sauver des millions de vies et soutenant des initiatives telles que le groupe de vaccination Gavi et le Fonds mondial de lutte contre le sida, la tuberculose et le paludisme.Bill Gates a déclaré qu'elle fermerait ses portes après avoir dépensé environ 99 % de sa fortune personnelle. À l'origine, les fondateurs prévoyaient que la fondation s'achèverait dans les décennies qui suivraient leur mort.Bill Gates, dont la fortune est estimée à 108 milliards de dollars aujourd'hui, prévoit que la fondation dépensera environ 200 milliards de dollars d'ici à 2045, le chiffre final dépendant des marchés et de l'inflation.La fondation est déjà un acteur majeur dans le domaine de la santé mondiale, avec un budget annuel qui atteindra 9 milliards de dollars d'ici à 2026.Elle a été critiquée pour son pouvoir et son influence démesurés sur le terrain, sans la responsabilité requise, y compris au sein de l'Organisation mondiale de la santé.Bill Gates lui-même a également fait l'objet de théories du complot, notamment lors de la pandémie de COVID-19.Au cours des derniers mois, Bill Gates s'est entretenu à plusieurs reprises avec Donald Trump sur l'importance de poursuivre les investissements dans la santé mondiale.« J'espère que d'autres personnes fortunées réfléchiront à la façon dont elles pourraient accélérer les progrès pour les plus pauvres du monde si elles augmentaient le rythme et l'ampleur de leurs dons, car il s'agit d'un moyen très efficace de rendre à la société ce qu'elle leur a donné », a écrit Bill Gates.Les critiques formulées par Bill Gates à l'encontre d'Elon Musk font suite aux récentes révélations selon lesquelles des agents du DOGE ont collecté des données sensibles d'une agence fédérale. Le dénonciateur Daniel Berulis, technicien au National Labor Relations Board, a affirmé que des ingénieurs du DOGE ont accédé aux systèmes de l'agence et ont exfiltré environ 10 Go de données sensibles , notamment des informations sur des activités syndicales, des secrets commerciaux et des témoignages privés.Ces allégations ont intensifié les préoccupations plus générales concernant l'autorité croissante du DOGE en matière de données. Les experts avertissent que la centralisation de données gouvernementales par le DOGE d'Elon Musk pourrait créer un régime de surveillance généralisée semblable au concept du « panoptique ». En supprimant les barrières traditionnelles de protection de la vie privée, les systèmes intégrés du DOGE pourraient permettre une surveillance omniprésente, ce qui suscite des craintes de contrôle étatique abusif et de perte d'autonomie individuelle.Bill GatesQuel est votre avis sur le sujet ?Trouvez-vous les accusations formulées par le milliardaire Bill Gates pertinentes ou justifiées ?