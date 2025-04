Le Royaume-Uni interdit les exportations de manettes de jeu vers la Russie afin d'empêcher leur usage à des fins militaires, car elles peuvent être réutilisées pour contrôler des drones et cibler des civils



Alors que les préoccupations concernant la militarisation des technologies civiles ne cessent de croître, un rapport de Defense Express a révélé l'intensification de la guerre des drones menée par la Russie. En septembre 2024, les forces ukrainiennes auraient abattu un drone russe équipé de la technologie Starlink . L'intégration de la technologie de SpaceX à ces drones kamikazes pourrait permettre aux opérateurs russes de contrôler les missions à distance et de modifier leurs missions en temps réel.La récente mesure du Royaume-Uni fait partie d'un ensemble d'environ 150 sanctions commerciales à l'encontre de la Russie, annoncées jeudi par le ministère britannique des affaires étrangères.L'Union européenne a appliqué une interdiction similaire aux jeux vidéo et aux manettes de jeu au début de l'année.D'autres produits technologiques utilisés dans les secteurs de la défense et de l'énergie figurent parmi les articles qui ne peuvent plus être exportés vers la Russie, notamment les logiciels utilisés pour la recherche de nouveaux puits de pétrole et de gaz.Des sanctions ont également été annoncées sur les exportations de produits chimiques, d'électronique, de machines et de métaux afin de limiter les capacités militaires de la Russie. Il s'agit notamment de circuits électroniques et d'autres composants pouvant être utilisés dans des systèmes d'armement.« Les consoles de jeux ne seront plus réutilisées pour tuer en Ukraine », a déclaré Stephen Doughty, ministre des affaires étrangères. « Poutine a pensé qu'il pouvait utiliser les marchés britanniques pour stimuler son effort de guerre, en achetant des biens inoffensifs et en les transformant en outils de guerre - mais le Royaume-Uni dénonce ce sinistre commerce et agit en conséquence ».« L'action d'aujourd'hui met un frein au commerce sournois de la Russie et prive Poutine des marchandises dont il a désespérément besoin pour mener sa guerre barbare », a déclaré Stephen Doughty.Il a ajouté que l'interruption des revenus énergétiques de la Russie « videra le trésor de guerre de Poutine. [...] Les nouvelles sanctions à l'exportation signifient que Poutine ne pourra plus mettre la main sur les technologies spécialisées utilisées pour produire les armes nécessaires à sa guerre illégale ».Ce dernier train de mesures s'inscrit dans le cadre de sanctions plus larges prises par les États-Unis, le Royaume-Uni et l'Union européenne à l'encontre de la Russie, en réponse à son invasion de l'Ukraine en 2022.Les sanctions sont des pénalités imposées par un pays à un autre pour l'empêcher d'agir de manière agressive ou d'enfreindre le droit international.Le Royaume-Uni a également condamné un tir de missile russe sur Kiev qui a fait neuf morts et des dizaines de blessés dans la nuit du jeudi 24 avril à vendredi, un jour après que des responsables ukrainiens, américains, britanniques et européens se soient réunis à Londres pour discuter d'un cessez-le-feu en Ukraine.Le ministre britannique des affaires étrangères, David Lammy, a déclaré sur X : « Alors que les ministres ukrainiens se trouvaient à Londres pour œuvrer en faveur de la paix, la Russie du président Vladimir Poutine attaquait le peuple ukrainien ».Alors que le conflit ukrainien s'intensifie, des informations ont fait surface concernant l'implication d'Eric Schmidt dans le développement de matériels de combat à la pointe de la technologie. L'ancien PDG de Google aurait en effet créé discrètement une entreprise militaire spécialisée dans les drones kamikazes dotés d'IA , notamment destinés à l'Ukraine. Cette initiative reflète la tendance générale à l'augmentation des investissements dans les armes autonomes létales, une évolution qui continue de susciter l'inquiétude.Stephen Doughty, ministre des affaires étrangères du Royaume-UniQuel est votre avis sur le sujet ?Trouvez-vous cette mesure du Royaume-Uni crédible ou pertinente ?