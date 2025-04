Wikipédia est aujourd’hui l’une des bases de connaissances les plus consultées au monde, figure de proue du web collaboratif. Ce site web, gratuit d’accès, est géré par la Fondation Wikimedia, une organisation américaine à but non lucratif (statut 501(c)(3) aux États-Unis) financée principalement par les dons de millions d’utilisateurs. Ce statut d’exonération fiscale est fondamental pour son modèle économique : il lui permet de fonctionner sans publicité, en toute indépendance éditoriale, et de consacrer l’ensemble de ses ressources à sa mission éducative.En tant qu’encyclopédie en ligne, Wikipédia s’est imposée comme un outil incontournable dans l’écosystème numérique, intégré aux résultats des moteurs de recherche et aux assistants vocaux, et largement utilisé par les professionnels de l’informatique pour accéder rapidement à des informations fiables. Sa gouvernance est assurée par une communauté mondiale de bénévoles qui créent, corrigent et modèrent le contenu, en s’appuyant sur des principes fondateurs visant à garantir la neutralité et la vérifiabilité des articles. Ce fonctionnement ouvert et participatif a fait de Wikipédia un symbole du savoir libre, mais aussi une plateforme parfois confrontée à des tentatives de manipulation de l’information.Ed Martin, procureur fédéral par intérim de Washington D.C., nommé sous l’administration Trump, a envoyé une lettre officielle à la Fondation Wikimedia pour contester le respect des obligations légales liées à son statut d'organisme à but non lucratif. Dans ce courrier, Martin affirme avoir découvert que Wikipédia « se livre à une série d’activités susceptibles de violer ses obligations » au regard de la loi américaine sur les organisations exonérées d’impôts.Plus précisément, il accuse l’encyclopédie « de permettre à des acteurs étrangers de déformer des informations et de diffuser de la propagande », notamment en « réécrivant » certains événements historiques ou d’autres sujets touchant à la sécurité nationale et aux intérêts des États-Unis​. En substance, le procureur reproche à Wikimedia de ne pas empêcher des puissances ou agents étrangers d’utiliser la plateforme pour influencer l’opinion publique américaine par le biais d’informations biaisées.Martin s’appuie sur les exigences de la section 501(c)(3) du code fiscal, qui stipule qu’une organisation caritative doit œuvrer exclusivement à des fins d’intérêt général (religieuses, caritatives, scientifiques, littéraires ou éducatives) et ne pas s’engager dans la diffusion de propagande politique. En laissant, selon lui, des contributeurs liés à des gouvernements étrangers altérer le contenu de certaines pages sensibles, Wikipédia manquerait à son devoir de neutralité éducative. Le procureur a assorti son courrier d’une série de questions formelles adressées à la Fondation Wikimedia – par exemple : quelles mesures sont en place pour « protéger le public » de la désinformation ? Que fait Wikipédia pour empêcher des « agents d’influence étrangers d’effectuer des modifications ciblées » visant à « remodeler ou réécrire l’Histoire » ? – et exige des réponses détaillées d’ici le 15 mai.Le profil d’Ed Martin éclaire la portée de ces accusations. Militant conservateur, il s’est fait connaître en relayant les allégations infondées de Donald Trump sur une élection présidentielle 2020 « volée » et en prenant la défense des émeutiers du 6 janvier 2021 au Capitole. Nommé initialement par Trump, Martin a récemment été proposé pour être confirmé à ce poste de procureur général de D.C. de façon permanente, ce qui a suscité des réactions polarisées. Il est par ailleurs coutumier des offensives juridiques contre des institutions perçues comme biaisées : ces derniers jours, il a envoyé des mises en demeure à plusieurs revues scientifiques de premier plan (telles que New England Journal of Medicine, CHEST ou Obstetrics & Gynecology), les accusant de « partialité politique » dans certains débats scientifiques.Cette série d’actions, que Martin a lui-même intégrée dans une initiative nommée officieusement « Operation Whirlwind », s’inscrit selon les observateurs dans une campagne plus large de la droite américaine contre les médias et plateformes de connaissance qu’elle juge hostiles à ses idées.« Wikipédia est l'un des derniers endroits en ligne qui montre la promesse d'Internet, abritant plus de 65 millions d'articles écrits pour informer et non pour persuader », a déclaré la fondation Wikimedia au Washington Post dans un communiqué vendredi, refusant d'aborder la lettre de Martin en particulier. « Notre vision est celle d'un monde dans lequel chaque être humain peut librement partager la somme de toutes les connaissances », a ajouté l'organisation à but non lucratif.La fondation précise que le contenu de Wikipédia est régi par des politiques qui garantissent que les informations sont présentées de la manière la plus exacte, la plus juste et la plus neutre possible, dans le cadre d'un processus impliquant près de 260 000 bénévoles.« Notre vision est celle d'un monde dans lequel chaque être humain peut librement partager la somme de toutes les connaissances », a ajouté la fondation.Alors que Wikipédia a traversé des controverses occasionnelles tout au long de son histoire sur le contenu de ses articles, son émergence en tant que croquemitaine des conservateurs américains est relativement récente. En 2018, un article del'a qualifié de « dernier bastion de la réalité partagée » dans un pays de plus en plus polarisé.Le PDG de Tesla, Elon Musk, propriétaire de X allié de Trump et leader du DOGE, fait partie de ceux qui ont été désenchantés par Wikipédia. En octobre 2023, il a proposé de faire don d'un milliard de dollars à la Wikimedia Foundation à condition qu'elle change le nom du site en « Dickipedia ».

