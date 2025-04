HP a accepté un règlement de 4 millions de dollars dans le cadre d'une action collective pour mettre fin à des allégations selon lesquelles la société aurait annoncé des réductions trompeuses sur son site web.

Si vous avez acheté un ordinateur, un portable, une souris ou un clavier HP à prix réduit sur www.hp.com entre le 5 juin 2021 et le 28 octobre 2024, vous pourriez avoir droit à une indemnité en espèces dans le cadre d'une proposition de règlement du recours collectif.



Un tribunal a autorisé ce site Web de règlement. Il ne s'agit pas d'une sollicitation. Lisez attentivement ce site Web de règlement. Vos droits sont affectés, que vous agissiez ou non.



Un règlement proposé (« Règlement ») a été conclu dans le cadre d'un recours collectif contre HP Inc. (« HP ») actuellement en cours devant le tribunal de district des États-Unis pour le district nord de la Californie. L'action en justice reproche notamment à HP d'avoir annoncé des remises trompeuses pour des produits vendus sur son site web, www.hp.com. HP nie tout acte répréhensible. Le règlement n'est pas une admission d'actes répréhensibles.

Si la Cour approuve le règlement, HP versera 4 millions de dollars à un fonds de règlement, qui sera utilisé pour payer les avantages en espèces aux membres de la classe de règlement qui soumettent des réclamations valides, les frais d'administration de l'avis et du règlement, les récompenses pour services rendus par le représentant de la classe et les honoraires et frais d'avocat de l'avocat de la classe.

Vous pouvez être inclus dans le règlement en tant que « membre du groupe de règlement » et avoir droit à un avantage en espèces si vous avez acheté un « produit du groupe de règlement » à un prix réduit sur www.hp.com entre le 5 juin 2021 et le 28 octobre 2024.

Une liste des produits du groupe de règlement peut être consultée.

HP a accepté un règlement de 4 millions de dollars dans le cadre d'un recours collectif afin de mettre fin aux allégations selon lesquelles l'entreprise aurait fait de la publicité pour des remises trompeuses sur son site web. Le règlement du recours collectif HP bénéficie aux consommateurs qui ont acheté des ordinateurs de bureau, des ordinateurs portables, des souris et des claviers HP à prix réduit sur le site Web de HP entre le 5 juin 2021 et le 28 octobre 2024.Selon le recours collectif, HP a fait de la publicité pour des remises trompeuses sur son site Web, ce qui a amené les consommateurs à croire qu'ils faisaient une meilleure affaire qu'en réalité. En conséquence, les consommateurs auraient payé les produits HP plus cher qu'ils ne l'auraient fait si on leur avait présenté des prix exacts. HP n'a admis aucun acte répréhensible, mais a accepté un règlement de 4 millions de dollars dans le cadre d'une action collective pour mettre fin aux allégations.Fait intéressant, HP fait également face à plusieurs allégations. En 2024, le fabricant d'imprimantes HP a fait face à une action en justice accusant la société d'avoir monopolisé le marché des cartouches d'encre de remplacement . Le procès, déposé devant le tribunal de première instance du district nord de l'Illinois, vise à obtenir une injonction interdisant à HP de bloquer l'utilisation d'encre tierce dans ses imprimantes. Les plaignants allèguent que HP a utilisé des mises à jour du micrologiciel pour créer un monopole, forçant les utilisateurs à acheter exclusivement de l'encre de la marque à des prix plus élevés.En 2025, une autre polémique révélait que HP imposait délibérément un délai minimum de 15 minutes avant de répondre aux appels de ses clients. Si les longues attentes sont souvent justifiées par un manque de personnel ou un afflux d’appels, l’idée qu’une entreprise puisse intentionnellement ralentir l’accès à son service client est alarmante et a fait énormément réagir.Selon les termes du règlement de l'action collective de HP, les membres de l'action collective peuvent recevoir un paiement en espèces compris entre 10 et 100 dollars. Le montant exact des paiements variera en fonction du nombre de produits achetés et du type de produit. Par exemple, les membres du groupe qui ont acheté un ordinateur de bureau HP ENVY TE020250xt peuvent recevoir un paiement de 100 dollars, tandis que ceux qui ont acheté une souris sans fil HP X3000 G2 peuvent recevoir un paiement de 10 dollars. Les paiements peuvent être réduits au prorata du nombre de réclamations déposées dans le cadre du règlement.La date limite d'exclusion et d'objection est fixée au 9 juin 2025. L'audience d'approbation finale du règlement du recours collectif contre les rabais trompeurs de HP est prévue pour le 21 août 2025. Pour bénéficier des avantages du règlement, les membres du groupe doivent soumettre un formulaire de réclamation valide avant le 9 juin 2025. Comme preuve d'achat, les membres du groupe doivent fournir le numéro de produit du groupe de règlement, le nom du produit, la date d'achat, la quantité achetée et le numéro de commande associé à l'achat.Voici l'annonce relatif à ce règlement :Pour déposer une réclamation, c'est ici Pensez-vous que ce règlement est crédible ou pertinent ?Quel est votre avis sur le sujet ?