Meta a activement ciblé les adolescents avec des publicités basées sur leur état émotionnel, détectant les moments où ils se sentaient sans valeur ou impuissants, et les a partagés avec les annonceurs.



Sarah Wynn-Williams, ancienne directrice de la politique publique mondiale de Facebook (Meta), retient l'attention depuis la parution de son livre « Careless People » le 11 mars 2025. Le livre dépeint une entreprise qui manque de responsabilité et dont les dirigeants sont intoxiqués par le pouvoir. Sarah Wynn-Williams relate en détail ce que l'entreprise était prétendument prête à faire pour s'implanter sur le marché lucratif de la Chine, notamment en compromettant la liberté d'expression.Cependant, Meta a obtenu une décision d'arbitrage d'urgence pour empêcher temporairement la promotion du livre « Careless People » de Sarah Wynn-Williams. Meta a demandé un arbitrage, arguant que le livre est interdit en vertu d'un contrat de non-dénigrement que Sarah Wynn-Williams avait signé en tant qu'employée chargée des affaires internationales. Les deux parties sont maintenant en plein arbitrage privé sur la question.Récemment, témoignant devant les sénateurs américains, Sarah Wynn-Williams a fait de nouvelles déclarations sur Meta. Elle a révélé que l'entreprise ciblait les adolescents avec des publicités basées sur leur état émotionnel.Répondant à une question de la sénatrice Marsha Blackburn, Wynn-Williams a confirmé que Meta, anciennement Facebook, ciblait les jeunes de 13 à 17 ans avec des publicités lorsqu'ils se sentaient faibles ou déprimés, reconnaissant qu'ils constituaient un groupe "très précieux" mais vulnérable pour les annonceurs. "", a-t-elle déclaré.Wynn-Williams a expliqué que les annonceurs ciblaient les adolescents lorsqu'ils se sentaient mal, car ils étaient plus susceptibles de faire des achats. Par exemple, si une adolescente supprime un selfie, des publicités pour des produits de beauté s'affichent, supposant qu'elle n'est pas sûre de son apparence. De même, les adolescents ayant des problèmes d'image corporelle étaient ciblés par des publicités pour la perte de poids.Les adultes ne sont pas épargnés par cette pratique. Un document présenté lors de l'audition révèle que Facebook a également recherché l'état émotionnel des jeunes mères pour des publicités ciblées. Wynn-Williams s'est souvenue d'avoir suggéré à un cadre de Meta qu'une entreprise valant des milliards de dollars ne devrait pas avoir besoin d'exploiter des adolescents vulnérables à des fins financières.Meta a toutefois nié les affirmations de Wynn-Williams, les décrivant comme étant "". Bien que la question du ciblage émotionnel ait été abordée, la majeure partie de l'audience s'est concentrée sur les liens de Meta avec la Chine.Wynn-Williams, qui a quitté l'entreprise en 2017, a accusé Meta de porter atteinte à la sécurité nationale des États-Unis et d'aider la Chine à développer ses capacités en matière d'IA. Elle a allégué que depuis 2015, l'entreprise informait le Parti communiste chinois sur les technologies émergentes telles que l'intelligence artificielle, aidant ainsi la Chine à concurrencer les entreprises américaines.En outre, elle avait décrit le PDG de Meta, Mark Zuckerberg, comme « un adolescent truculent et un bambin » dans son livre « Careless People ». Sarah Wynn-Williams y allègue notamment que le PDG de Meta est un cadre « négligent » qui a tenté de persuader la Chine de permettre à son entreprise d'y opérer en l'aidant à développer des outils de censure et en améliorant ses capacités en matière d'IA, tout en dissimulant ces efforts au Congrès.Pensez-vous que ces déclarations sont crédibles ou pertinentes ?Quel est votre avis sur le sujet ?