Facebook a annoncé l'acquisition d'Instagram le 9 avril 2012 pour environ 1 milliard de dollars. À l'époque, Instagram était une jeune application de partage de photos, lancée en octobre 2010, qui connaissait une croissance rapide avec une base d'utilisateurs en pleine expansion. Environ deux ans plus tard, en février 2014, Facebook a racheté WhatsApp pour un montant estimé à 19 milliards de dollars, soit l'une des plus grosses acquisitions de l'époque.Mais les conditions de ces acquisitions sont aujourd'hui remises en cause par la Federal Trade Commission (FTC) des États-Unis. Le régulateur américain accuse Facebook (aujourd'hui Meta) de pratiques anticoncurrentielles visant à éliminer des concurrents potentiels. Selon la FTC, Facebook (ou Meta) a vu dans ces acquisitions une opportunité de renforcer sa position dans le domaine des réseaux sociaux sur mobile et de contrer la concurrence émergente.Le procès historique intenté par la FTC contre Facebook dans le cade de cette affaire s'est ouvert ce 14 avril 2025 à Washington. Les avocats du régulateur américain ont déclaré que « Facebook a illégalement écrasé ses rivaux en achetant Instagram et WhatsApp il y a plus de dix ans », ce que l'entreprise nie.« Ils ont décidé que la concurrence était trop dure et qu'il serait plus facile de racheter leurs rivaux que de leur faire concurrence », a déclaré Daniel Matheson, avocat de la FTC. Le régulateur a déclaré que Facebook a payé trop cher lorsqu'il a acquis Instagram pour un milliard de dollars en 2012 et WhatsApp pour 19 milliards de dollars en 2014. Meta, quant à lui, a rappelé que la FTC avait elle-même examiné et approuvé ces deux acquisitions à l'époque.Mais la situation est délicate pour Meta. « L'argument de la FTC est que l'acquisition d'Instagram était un moyen de neutraliser cette menace concurrentielle croissante pour Facebook », estime Rebecca Haw Allensworth, professeur de droit antitrust à la Vanderbilt Law School. Selon Rebecca Allensworth, les propres mots du PDG Mark Zuckerberg, y compris ceux tirés de ses courriels, pourraient constituer la preuve la plus convaincante lors de ce procès.« Il a dit qu'il valait mieux acheter que concurrencer. Il est difficile d'être plus littéral que cela », a-t-elle ajouté. Daniel Matheson a fait référence à un mémo du PDG qui date de 2012 et dans lequel il évoque l'importance de « neutraliser » Instagram. L'avocat a qualifié ce message de « pistolet fumant ».En réponse aux allégations de la FTC, Meta a déclaré que les acquisitions d'Instagram et de WhatsApp ont permis d'améliorer l'expérience des consommateurs. « Les acquisitions pour améliorer et se développer n'ont jamais été jugées illégales et elles ne devraient pas être jugées illégales ici », a déclaré l'avocat de la société, Mark Hansen. Meta affirme que la société fait face à une rivalité intense de la part de TikTok, X (ex-Twitter) d'Elon Musk et iMessage.« Plus de dix ans après que la FTC a examiné et autorisé nos acquisitions, l'action de la Commission dans cette affaire envoie le message qu'aucun accord n'est jamais vraiment définitif », note un porte-parole de Meta. La FTC est l'un des principaux régulateurs antitrust. Ces dernières années, elle a restitué des centaines de millions de dollars aux victimes d'escroqueries et a adopté des lois interdisant les frais inutiles et les pièges liés aux abonnements.L'affaire, FTC vs Meta, a été déposée sous la première administration du président américain Donald Trump, mais risque de se politiser au cours de son second mandat. Selon un rapport du Wall Street Journal, Mark Zuckerberg a fait pression en personne sur Donald Trump pour que la FTC abandonne l'affaire. Interrogé sur cette allégation, Meta a éludé la question, mais a déclaré : « les poursuites engagées par la FTC contre Meta défient la réalité ».Les relations entre Mark Zuckerberg et Donald Trump ont été glaciales en partie parce que Donald Trump s'est vu interdire l'accès aux plateformes de Meta après l'émeute du Capitole en janvier 2021. Depuis, les relations se sont quelque peu dégelées, et Meta tente une orientation vers la droite.Meta a contribué à hauteur d'un million de dollars au fonds d'investiture de Donald Trump, et a ajouté cette année à son conseil d'administration l'ancienne conseillère de Donald Trump, Dina Powell McCormick, ainsi que le patron de l'Ultimate Fighting Championship (UFC), Dana White, un allié du président.Le dossier de la FTC repose sur l'argument selon lequel Meta détient un monopole aux États-Unis sur les « services de réseaux sociaux personnels », un marché qui, selon l'agence, ne comprend que Snapchat et MeWe, une plateforme axée sur la protection de la vie privée qui prétend avoir plus de 20 millions d'utilisateurs dans le monde entier. En incluant ces deux services, la FTC note que Meta détient près de 80 % des utilisateurs actifs de ce marché.Lors des plaidoiries d'ouverture de Meta, l'avocat principal de la société, Mark Hansen, a fait valoir que la définition du marché de la FTC était artificiellement étroite en excluant TikTok, iMessage et d'autres services. Il a qualifié l'affaire de « fourre-tout de théories de la FTC en conflit avec les faits et avec la loi ».Lors du témoignage de Mark Zuckerberg, l'avocat de la FTC, Daniel Matheson, a montré des courriels internes dans lesquels le PDG avertissait ses collègues que l'essor précoce d'Instagram était « vraiment effrayant » pour Facebook. Dans d'autres courriels, Mark Zuckerberg se plaignait de la lenteur du développement de l'application photo intégrée de Facebook, « Facebook Camera », et décrivait les membres de cette équipe comme étant « en panne ».Il a écrit dans un courriel : « nous devons vraiment nous organiser rapidement à ce sujet, car Instagram se développe si rapidement ». Dans un autre échange avec un ingénieur travaillant sur Facebook Camera, le PDG a déclaré : « si Instagram continue de cartonner sur mobile ou si Google l'achète, alors au cours des prochaines années, ils pourraient ajouter des éléments de leur service qui copieraient ce que nous faisons maintenant », a-t-il écrit.Devant le tribunal, Mark Zuckerberg a minimisé la menace que représentait Instagram pour Facebook à l'époque. Mais ses anciens courriels sont à charge. Brendan Benedict, un expert antitrust qui suit le procès pour Big Tech on Trial, a posté sur X que le PDG de Meta a écrit : « Messenger ne bat pas WhatsApp. Instagram se développait tellement plus vite que nous que nous avons dû l'acheter pour 1 milliard de dollars... ce n'est pas exactement le tuer ».La FTC espère convaincre le tribunal que ces messages et d'autres prouvent que Mark Zuckerberg dirige Meta selon le mantra « il vaut mieux acheter que concurrencer » - depuis plus d'une décennie avec l'intention de faire croître l'empire Facebook en tuant les rivaux, prétendument en violation de la loi antitrust. Un autre de ses courriels exposé au procès suggère que Facebook a essayé d'acheter un autre rival, Snapchat, pour 6 milliards de dollars.Il incombe à la FTC de démontrer que les acquisitions de Meta ont porté préjudice aux consommateurs et au marché, mais il reste à voir si Meta consacrera suffisamment de temps à témoigner que « Mark Zuckerberg s'est trompé lorsqu'il a décrit sa logique d'acquisition ». L'avocat de Meta a déclaré que « ce que les gens pensaient chez Meta n'est pas vraiment l'objet de cette affaire ». Meta espère convaincre le tribunal que l'affaire de la FTC est politique.Jusqu'à présent, Meta a accusé la FTC de modifier sa définition du marché tout en négligeant délibérément les réalités concurrentielles actuelles en ligne, dans le seul but de punir un géant de la technologie pour son succès. Le tribunal examinera minutieusement la définition du marché et les allégations de la FTC.La FTC pourrait avoir du mal à le convaincre du bien-fondé de son argumentation. Le tribunal a précédemment dit à la FTC qu'elle a du mal à prouver sa définition du marché. Et les plateformes sociales de Meta étant gratuites, il est plus difficile d'apporter des preuves directes des préjudices subis par les utilisateurs.Néanmoins, pour Meta, les enjeux sont importants, car la FTC pourrait demander le démantèlement de l'entreprise, y compris en exigeant que Meta se sépare de WhatsApp et d'Instagram. Les experts affirment que la perte d'Instagram porterait un coup important aux revenus de Meta, car Instagram est censé représenter à lui seul plus de la moitié de ses revenus publicitaires aux États-Unis en 2025, selon les prévisions d'eMarketer en décembre dernier.Le procès devrait durer huit semaines, mais les témoignages les plus attendus auront lieu tôt. Sheryl Sandberg, ancienne directrice des opérations de Facebook, et Kevin Systrom, cofondateur d'Instagram, devraient témoigner cette semaine. Tous les courriels et pièces à conviction non scellés seront publiés sur un site Web géré conjointement par la FTC et Meta, mais il n'y a pas encore de lien ou de calendrier pour la mise en ligne des documents publics.Mark Zuckerberg fait partie des premiers témoins interrogés dans le cadre de l'affaire FTC vs Meta. Le procès révèle notamment que Mark Zuckerberg avait une idée folle pour Facebook en 2022 : supprimer tous les amis des utilisateurs. Cette information a été révélée après que les avocats de la ont appelé Mark Zuckerberg à la barre des témoins dans le cadre de ce procès historique contre, qui pourrait déboucher sur l'éclatement de l'empire de Meta.Dans un courriel interne datant de 2022 et adressé aux dirigeants du réseau social, Mark Zuckerberg, qui craignait que Facebook ne perde sa pertinence culturelle, a proposé sa grande idée. « Option 1 : redoubler d'efforts en matière d'amitié », écrit le PDG de Meta dans le courriel que la FTC a révélé lors de son témoignage. « Une idée potentiellement folle est d'envisager d'effacer les graphiques de tout le monde et de les faire repartir à zéro », a-t-il écrit.Par « graphiques », Zuckerberg entendait les connexions d'amis des utilisateurs de Facebook. Cette proposition, lancée en réponse aux préoccupations croissantes concernant l'affaiblissement de la pertinence de Facebook, suggérait que « le géant des réseaux sociaux pourrait revitaliser l'engagement des utilisateurs en éliminant les connexions existantes en matière d'amitié et en encourageant les utilisateurs à reconstruire leurs réseaux à partir de zéro ».Cette proposition a été accueillie avec scepticisme par certains membres de l'entreprise. Tom Alison, qui dirigeait Facebook à l'époque, a mis en garde contre le fait qu'une telle mesure pourrait nuire à des fonctionnalités essentielles de la plateforme, en particulier Instagram. Il a répondu en écrivant : « je ne suis pas sûr que l'option 1 de votre proposition soit viable, étant donné que je comprends à quel point l'utilisation des amis est vitale pour Instagram ».Mark Zuckerberg a toutefois poussé l'idée plus loin, se demandant s'il était possible de passer d'un modèle basé sur les amis à un modèle basé sur les abonnés. Bien que la proposition n'ait jamais été mise en œuvre, comme l'a indiqué Mark Zuckerberg au tribunal, le courriel révèle à quel point Meta était soucieuse de rester compétitive dans un paysage numérique en constante évolution. Il a ajouté que Facebook a beaucoup évolué depuis 2006.Une stratégie courante dans les affaires antitrust consiste pour une entreprise à diminuer son influence pour paraître moins monopolistique. Selon Meta, le marché de l'attention des utilisateurs est beaucoup plus large que la définition de la FTC. Mark Hansen a présenté des données internes de Meta montrant comment l'utilisation de Facebook et d'Instagram a grimpé en flèche lorsque TikTok a été brièvement mis hors ligne aux États-Unis au début de l'année.Il a également présenté des données montrant que lorsque Facebook a connu une panne mondiale en 2021, l'utilisation de YouTube avait augmenté bien plus que celle de Snapchat. Son objectif est de montrer que l'entreprise est confrontée à une concurrence accrue sur le marché des plateformes de médias sociaux.Même si La FTC parvient à prouver que Meta détient un pouvoir de monopole sur un marché pertinent, la FTC devra également démontrer, au cours des prochaines semaines, que l'entreprise a agi illégalement pour atteindre ou maintenir sa position dominante. À entendre Meta, l'entreprise a vu des opportunités où elle pouvait investir et faire évoluer des produits naissants vers des applications aujourd'hui très répandues et utilisées dans le monde entier.Selon Meta, les preuves présentées au procès montreront ce que tous les jeunes de 17 ans savent : Instagram, Facebook et WhatsApp sont en concurrence avec TikTok, YouTube, X, iMessage et bien d'autres, qui appartiennent à des Chinois. Mais la FTC fait valoir que, à l'instar du refus de Mark Zuckerberg de vendre à MySpace, Instagram et WhatsApp se seraient très bien portés tout seuls. Le procès ne fait que commencer et son issue reste incertaine.Le procès FTC vs Meta s'ouvre, tandis qu'une autre grande affaire antitrust, USA vs Google, s'apprête à entrer dans ce que l'on appelle la phase des recours. Le ministère américain de la Justice a remporté la première phase de cette affaire l'été dernier, lorsque le juge Amit Mehta a conclu que Google détient un monopole sur le marché de la recherche en ligne, avec une part de marché d'environ 90 %. Google rejette ce jugement et envisage de faire appel.Le mois dernier, le ministère de la Justice a réitéré une demande formulée sous l'administration Biden, à savoir qu'un tribunal brise le monopole de Google dans le domaine de la recherche. Pour cela, le ministère de la Justice envisage de forcer Google à vendre son moteur de recherche phrase , Chrome.Mark Zuckerberg et sa société de médias sociaux Facebook ont été impliqués dans une longue liste de scandales au fil des ans. Après de nombreux procès et des condamnations pour violation de données , Facebook (Meta) doit faire face à un défi majeur : empêcher le démantèlement de son empire. Les risques pour Meta restent très importants, car une cession forcée d'Instagram pourrait réduire ses recettes publicitaires de 50 % aux États-Unis.Selon les experts, la FTC aura fort à faire pour prouver ses allégations. Elle doit démontrer que Meta détient un pouvoir de monopole sur le marché actuel, et non sur la base des conditions des années passées. Cette exigence peut constituer un obstacle pour le régulateur, car le paysage concurrentiel a considérablement évolué depuis que Meta a acquis WhatsApp et Instagram, avec de nouveaux rivaux puissants comme TikTok qui gagnent du terrain.Quel est votre avis sur le sujet ?Que pensez-vous des allégations portées par la FTC contre Meta (Facebook) ?La FTC affirme que les acquisitions d'Instagram et de WhatsApp ont étouffé la concurrence. Qu'en pensez-vous ?Selon vous, quelle pourrait être l'issue du procès ? Quels impacts une défaite de Meta aurait-elle sur le marché des réseaux sociaux ?