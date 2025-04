Envoyé par Apple Envoyé par La protection avancée des données pour iCloud est un réglage optionnel qui vous permet de bénéficier du niveau de sécurité le plus élevé proposé par Apple pour les données stockées dans le cloud. Si vous choisissez d’activer la protection avancée des données, la majorité de vos données iCloud sont protégées par un chiffrement de bout en bout, y compris les sauvegardes iCloud, les photos, les notes et d’autres encore. Personne d’autre que vous ne peut accéder à vos données chiffrées de bout en bout, pas même Apple, et elles restent protégées, même en cas de fuite de données dans le cloud.

Le gouvernement britannique perd sa demande de huis clos contre Apple sur l’accès aux données chiffrées

Qu’est-ce que l’ADP et pourquoi est-il controversé ?

Le dilemme sécurité-vie privée dans l'affaire Apple/Royaume-Uni

Cette controverse s’inscrit dans un débat plus large sur la légitimité des pouvoirs policiers et la préservation de la vie privée à l’ère numérique. D’un côté, le gouvernement invoque la lutte contre le terrorisme et la pédophilie pour justifier un accès aux données chiffrées (via l’ADP d’Apple), une rhétorique classique mais régulièrement contestée. Comme le soulignent certains commentaires, ces justifications servent souvent à masquer une logique de contrôle, voire une volonté de « faire semblant d’agir » pour rassurer l’opinion publique, sans garantie d’efficacité réelle.De l’autre, Apple et les défenseurs des libertés numériques dénoncent un précédent dangereux : créer une « porte dérobée » affaiblirait la sécurité de millions d’utilisateurs, exposant leurs données personnelles à des abus ou des piratages. Les risques de dérives sont patents, comme le montrent les craintes liées à la surveillance de masse ou à l’exploitation malveillante d’informations privées hors contexte (ex. : enregistrements familiaux détournés).Le chiffrement fort, pourtant essentiel à la cybersécurité, est ici sacrifié par la décision prise par Apple en février 2025. Apple avait toujours refusé d'implanter des portes dérobées (backdoors), arguant qu'elles finiraient par être exploitées par des pirates. Pourtant, l'entreprise a cédé en désactivant la fonction Advanced Data Protection (ADP) au Royaume-Uni. Sans ce bouclier, même Apple ne peut plus garantir la confidentialité des données stockées sur iCloud.Les implications sont graves : les agences britanniques peuvent désormais exiger l'accès à n'importe quel compte iCloud, sans contrôle judiciaire strict ni transparence envers les utilisateurs concernés. Selon des sources internes, le Royaume-Uni aurait même demandé une backdoor universelle, visant potentiellement tous les utilisateurs d'iCloud dans le monde. Une exigence inédite dans une démocratie, qui franchit une ligne rouge.Ce revirement contredit directement l'image de défenseur de la vie privée qu'Apple cultive depuis des années. L'entreprise s'était pourtant engagée à protéger les données de ses utilisateurs contre toute intrusion, y compris gouvernementale. En cédant au Royaume-Uni, elle ouvre la porte à des demandes similaires d'autres pays, risquant un effet domino aux conséquences imprévisibles.La sécurité numérique est désormais en péril. Si les démocraties elles-mêmes sapent le chiffrement, outil vital de protection, c'est l'ensemble des utilisateurs qui deviendront vulnérables. Ce recul d'Apple pourrait marquer le début d'une ère où la surveillance l'emporte systématiquement sur les libertés fondamentales. Un choix dont les répercussions pourraient être irréversibles.En toile de fond, cette affaire interroge notre rapport à la vie privée dans une société hyperconnectée. La citation de Snowden, reprise dans les commentaires, résume l’enjeu : renoncer à la confidentialité au prétexte de n’avoir « rien à cacher » revient à sacrifier une liberté essentielle, au même titre que la liberté d’expression. Le chiffrement de bout en bout (E2EE) n’est pas un outil de criminels, mais un rempart contre l’arbitraire – un principe que le Royaume-Uni, berceau de la « police par consentement », semble aujourd’hui négliger. En réponse à l'injonction du Royaume-Uni, Apple a intenté un procès le mois dernier Un tribunal britannique a rejeté la demande du gouvernement de garder secrète sa bataille judiciaire contre Apple concernant l’accès aux données chiffrées. Soutenu par des groupes de défense des libertés civiles et des médias comme la BBC, le tribunal a estimé que le principe de justice ouverte primait sur les arguments de sécurité nationale avancés par le ministère de l’Intérieur.Ce dernier souhaitait obtenir, via la loi sur les pouvoirs d’investigation (Investigatory Powers Act), un accès aux données protégées par le système ADP (Advanced Data Protection) d’Apple – un chiffrement de bout en bout (E2EE) qui empêche même la firme de déverrouiller les informations sans l’autorisation de l’utilisateur. Le gouvernement justifie cette demande par la nécessité de lutter contre le terrorisme et la criminalité grave, mais Apple refuse catégoriquement de créer une « porte dérobée », arguant qu’elle menacerait la sécurité de tous ses utilisateurs.En février, Apple a suspendu l’ADP au Royaume-Uni avant d’engager des poursuites en mars devant l’Investigatory Powers Tribunal. Le gouvernement plaidait pour le secret, invoquant des risques pour la sécurité nationale, mais le tribunal a balayé cet argument, jugeant qu’une audience clandestine serait « extraordinaire » et contraire à l’intérêt public.Les défenseurs des droits numériques, comme l’Open Rights Group et Big Brother Watch, saluent cette décision. Pour eux, fragiliser le chiffrement mettrait en danger la vie privée de millions de personnes, bien au-delà du Royaume-Uni. « C’est une question mondiale », insiste Jim Killock, directeur de l’Open Rights Group. Rebecca Vincent, de Big Brother Watch, dénonce quant à elle « une attaque massive contre la confidentialité », qui ne doit pas être débattue dans l’ombre. Apple réaffirme son engagement envers la protection des données : « Nous n’avons jamais créé de porte dérobée, et nous ne le ferons jamais. »L’Advanced Data Protection (ADP) est une fonctionnalité opt-in proposée par Apple, qui renforce la sécurité des données stockées sur iCloud (photos, notes, etc.) en les protégeant par un chiffrement de bout en bout (E2EE). Dans ce système, seul l’utilisateur possède la clé de décryptage, ce qui rend ses données inaccessibles, y compris pour Apple – et donc pour les autorités.Si le E2EE est un pilier essentiel de la cybersécurité (utilisé notamment par WhatsApp et Signal), il pose un défi aux enquêtes policières. Les forces de l’ordre peuvent demander l’accès à des données moins sécurisées, mais elles ne peuvent contourner ce verrouillage.Comme le souligne Privacy International, toute remise en cause de ce mécanisme doit faire l’objet d’un débat public rigoureux : « Les décisions qui impactent la vie privée de milliards d’individus exigent une transparence sans faille. »L'affaire judiciaire opposant Apple au gouvernement britannique sur l'accès aux données chiffrées révèle une tension fondamentale entre deux impératifs : la sécurité nationale et les libertés individuelles. La décision du tribunal de rejeter le huis clos demandé par le ministère de l'Intérieur est une victoire pour la transparence démocratique, mais elle soulève des questions plus profondes sur l'évolution des sociétés modernes face à la surveillance d'État.Le gouvernement britannique justifie sa demande d'accès aux données chiffrées par la lutte contre le terrorisme et la pédophilie – des arguments moralement indiscutables, mais stratégiquement commodes. Comme le soulignent plusieurs commentaires, cette approche repose souvent sur une logique de « théâtre sécuritaire » : l'objectif réel n'est pas tant de neutraliser des menaces (dont l'efficacité reste à prouver) que de rassurer l'opinion publique en affichant une action ferme. Cette instrumentalisation des peurs collectives rappelle les dérives décrites dans 1984, où la surveillance permanente est légitimée par un ennemi omniprésent mais flou.Pire encore, en exigeant une "porte dérobée", le Royaume-Uni sape un principe fondateur de la cybersécurité : le chiffrement fort ne peut pas avoir d'exception. Comme le rappelle Apple, une faille créée pour les "bons" (les forces de l'ordre) sera inévitablement exploitée par les "mauvais" (criminels, États autoritaires, entreprises malveillantes). L'histoire récente (fuites de données massives, espionnage par des gouvernements) prouve que cette crainte est loin d'être théorique.Un argument fréquent pour justifier la surveillance est l'idée...