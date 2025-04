Un contexte de crispation tarifaire

Mesure envisagée Objectif Impact potentiel sur les professionnels IT Taxe sur les services numériques (DST) Rééquilibrer la fiscalité des grandes plateformes Hausse des coûts sur certains services cloud ou SaaS Restriction d'accès aux marchés publics Limiter l'influence économique des Big Tech Moins de solutions américaines dans les appels d’offres Régulation des transferts de données Renforcer la souveraineté des données européennes Nécessité de revoir les flux de données transatlantiques Surveillance accrue des fournisseurs cloud Préserver l’indépendance technologique Revue obligatoire des contrats avec AWS, Azure, Google Cloud Extension des obligations du Digital Markets Act Casser les positions dominantes Nouvelles contraintes sur l’intégration de services propriétaires Soutien accru aux alternatives européennes Stimuler un écosystème numérique local Opportunités de migration ou diversification d’outils

Le VP de la Commission européenne menace de « retirer les entreprises américaines de nos marchés publics européens »

Le récent relèvement des droits de douane américains sur plusieurs produits européens, notamment automobiles, a suscité une vive réaction à Bruxelles. Selon des sources officielles, l’UE aurait proposé un accord « zéro pour zéro » sur les droits de douane industriels, rejeté par Washington. En retour, l’Europe prépare une riposte calibrée, incluant potentiellement des mesures ciblant les services numériques dominés par des entreprises américaines telles que Google, Amazon, Apple, Meta et Microsoft.L'UE a déclaré avoir proposé aux États-Unis un accord tarifaire « zéro pour zéro » sur les voitures et les biens industriels quelques semaines avant que Donald Trump ne lance sa guerre commerciale, mais qu'elle « n'attendrait pas sans fin » pour se défendre.Maros Šefčovič, le commissaire européen au commerce, a déclaré qu'il avait proposé des droits de douane nuls sur les voitures et une série de biens industriels, tels que les produits pharmaceutiques, le caoutchouc et les machines, lors de sa première réunion avec le secrétaire américain au commerce, Howard Lutnick, le 19 février.Il a déclaré que l'UE restait ouverte aux négociations, tout en laissant entendre que rien ne serait conclu prochainement : « Nous n'en sommes qu'au début des discussions, car les États-Unis considèrent les droits de douane non pas comme une mesure tactique, mais comme une mesure corrective ». Il a ajouté : « Bien que l'UE reste ouverte aux négociations et les préfère de loin, nous n'attendrons pas indéfiniment ». Il a énuméré les actions de l'UE, y compris les contre-mesures de rétorsion.Ursula von der Leyen, la présidente de la Commission européenne, a proposé des droits de douane de zéro pour cent pour les voitures et les produits industriels, après qu'Elon Musk, une figure clé de l'administration Trump, a appelé à la création d'une zone de libre-échange transatlantique.Elle a déclaré lors d'une visite en Norvège : « Nous sommes prêts à négocier avec les États-Unis. En effet, nous avons proposé des droits de douane zéro pour zéro pour les biens industriels, comme nous l'avons fait avec succès avec de nombreux autres partenaires commerciaux, car l'Europe est toujours prête à conclure un bon accord. » Selon elle, cette offre est encore sur la table.Toutefois, lors d'une conférence de presse tenue lundi, Trump n'a pas semblé très enthousiaste à l'égard de cette offre.Il a déclaré aux journalistes qu'il n'était pas question d'appliquer des droits de douane nuls, ajoutant : « L'Union européenne a été très mauvaise avec nous. Ils vont devoir nous acheter leur énergie, parce qu'ils en ont besoin, et ils vont devoir nous l'acheter. Ils peuvent l'acheter, nous pouvons supprimer 350 milliards de dollars en une semaine ».Face à l'impasse des négociations, l'UE explore des options pour inclure les services dans son éventail de contre-mesures. Cette approche vise particulièrement les services numériques fournis par les géants technologiques américains. La France, en particulier, plaide pour une réglementation plus stricte de l'utilisation des données par ces entreprises, suggérant que l'UE pourrait introduire des taxes sur les services numériques ou restreindre l'accès des entreprises américaines aux marchés publics européens.Cependant, cette approche suscite des débats au sein de l'UE. Des pays comme l'Irlande, qui abrite les sièges européens de plusieurs de ces entreprises, appellent à la prudence pour éviter une escalade du conflit commercial. D'autres États membres, notamment l'Allemagne, expriment des inquiétudes quant aux répercussions économiques potentielles d'une telle stratégie.Alors que l'UE prépare une première série de tarifs ciblant les produits américains, la possibilité d'une seconde série visant les services numériques reste à l'étude. Cette démarche s'inscrit dans une volonté plus large de l'UE de réglementer les grandes entreprises technologiques, comme en témoigne l'adoption du Digital Markets Act . Néanmoins, l'efficacité de ces mesures dépendra de la capacité de l'UE à maintenir une position unifiée et à éviter une escalade qui pourrait nuire aux deux parties.Du point de vue de l’écosystème IT européen, deux dynamiques se confrontent.Pour les multinationales opérant à cheval sur les deux continents, une nouvelle couche de frictions pourrait compliquer la conformité, affecter la chaîne de valeur et fragiliser des projets collaboratifs (notamment dans le cloud, la cybersécurité, et les plateformes SaaS).À l’inverse, cette redistribution pourrait offrir un terrain favorable à l’émergence de solutions locales. Si l’accès des big techs américaines est restreint ou plus réglementé, des entreprises européennes de taille intermédiaire pourraient renforcer leur position sur des segments comme l’hébergement souverain, les moteurs de recherche alternatifs ou les plateformes open source.Au-delà des tensions commerciales ponctuelles, cette nouvelle escalade réactive un débat de fond sur la souveraineté numérique de l’Europe. Pour les professionnels du numérique, il ne s’agit plus simplement de choisir des outils performants, mais de composer avec un environnement géopolitique instable, où les choix technologiques peuvent devenir des enjeux stratégiques.La réunion des ministres du commerce qui s'est tenue lundi était le premier cycle de discussions internes à l'Europe sur la stratégie à adopter face à Washington. L'accent est mis sur des « négociations sérieuses » avec les États-Unis, avec des mesures (même si elles ne sont pas immédiates) pour montrer que l'UE a du poids, tandis que les marchés mettent la pression sur Trump.Michal Baranowski, ministre polonais de l'économie, qui a présidé les discussions, a déclaré que l'Europe donnerait aux États-Unis « le temps de réfléchir » après que 5 000 milliards de dollars ont été effacés du marché boursier américain en deux jours, vendredi et lundi derniers. « Nous n'allons pas tirer d'abord et réfléchir ensuite », a-t-il déclaré.Selon des diplomates, la ligne de l'UE est de conserver ses munitions pour l'instant afin de s'assurer que c'est Trump, et non une quelconque réponse européenne à son égard, qui sera blâmé pour les...