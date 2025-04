Contexte

Deux anciens abonnés d'OnlyFans poursuivent la plateforme dans le cadre d'une action collective, affirmant qu'ils ont été escroqués parce que les créateurs n'interagissaient pas directement avec eux, mais employaient des agences pour « usurper l'identité » des modèles auxquels ils pensaient s'adresser.Les plaignants, Brunner et Fry, tous deux originaires de l'Illinois, affirment qu'ils pensaient que les créateurs auxquels ils s'étaient abonnés (dont certains comptent des centaines de milliers d'abonnés) leur parlaient dans des messages directs et des clips vidéo. Tous deux affirment également que s'ils avaient su qu'ils ne parlaient pas directement aux créateurs eux-mêmes, ils ne se seraient pas abonnés ou auraient payé moins cher pour s'abonner. Si OnlyFans empêchait les créateurs d'utiliser des agences pour parler à leurs fans, ils envisageraient de recommencer à dépenser de l'argent sur la plateforme, disent-ils.La plateforme britannique OnlyFans, qui permet aux créateurs de contenus (souvent des modèles pour adultes) de monétiser leur contenu auprès de fans abonnés, est poursuivie en justice aux États-Unis. Deux hommes ont intenté une action collective (class action), affirmant avoir été trompés sur la nature des conversations privées qu’ils entretenaient avec certains comptes.Selon leur plainte, ces échanges n’étaient pas réellement gérés par les modèles eux-mêmes, comme ils le croyaient, mais par des employés d’agences tierces, payés pour animer les discussions et entretenir l’illusion d’un lien personnel.Les plaignants affirment avoir déboursé des milliers de dollars dans des conversations qu’ils pensaient authentiques. Ils décrivent un système bien rodé où les messages sont conçus pour maximiser l'engagement (et donc les paiements) sans que les abonnés soient informés qu’ils ne parlent pas directement à la personne qu’ils suivent.Sur OnlyFans, les abonnés paient non seulement pour accéder à du contenu exclusif, mais aussi pour échanger en privé avec les créateurs. Les messages personnalisés, les demandes de contenu à la carte, les interactions intimes sont devenus un levier commercial majeur.Mais l’affaire révèle une pratique peu connue : de nombreux modèles délèguent cette gestion à des agences spécialisées, qui emploient des « chatters » – des personnes chargées de répondre à la place des créateurs, dans un style imitant leur ton, leur personnalité, voire leurs habitudes de langage.Ces pratiques, bien qu’officieusement connues dans le milieu, posent la question de l’authenticité vendue. Les fans sont-ils en droit de savoir qui leur parle réellement ? Est-ce une tromperie, ou simplement une extension du jeu de rôle inhérent à ce type de contenu ?La plainte accuse OnlyFans de tromperie délibérée, de publicité mensongère et d’enrichissement injustifié. Elle demande réparation non seulement pour les pertes financières subies par les abonnés, mais aussi pour ce que les avocats qualifient de « manipulation émotionnelle à but lucratif ».La plainte est déposée contre les sociétés mères d'OnlyFans, Fenix Internet, LLC et Fenix International Limited.Les plaignants n'apportent pas la preuve dans la plainte qu'ils parlaient à des « chatteurs » de l'agence et non aux créateurs eux-mêmes, mais ils disent qu'ils sont devenus méfiants après s'être abonnés, notamment en réalisant qu'une seule personne ne pouvait pas envoyer le nombre de messages directs ou de vidéos qu'exigerait la génération de revenus à partir de 700 000 fans, dans le cas d'un des créateurs.« Le plaignant Fry a créé un compte principalement dans le but d'engager des conversations amicales avec des modèles et de partager des photographies de ses créations culinaires », indique la plainte. Fry affirme qu'il « a commencé à se méfier des personnes avec lesquelles il communiquait » lorsqu'il a commencé à recevoir des informations contradictoires et des erreurs dans les messages.« En exerçant son pouvoir discrétionnaire pour s'enrichir tout en participant à la tromperie de ses clients, OnlyFans contrecarre consciemment et délibérément les objectifs communs convenus du contrat et déçoit les attentes raisonnables des plaignants et des membres du groupe, les privant ainsi du bénéfice de leur marché », indique la plainte.Les agences OnlyFans sont une industrie bien documentée depuis des années - en particulier l'aspect « chat », où des personnes employées par une agence gèrent les messages des créateurs et, dans certains cas, répondent aux fans. Tous les créateurs d'OnlyFans ne font pas appel à des agences ou à des « chatteurs », mais il existe des dizaines d'agences qui font de la publicité pour ce service. Un procès intenté en novembre 2021 à l'encontre de l'agence Unruly alléguait que l'entreprise avait exploité et escroqué des fans en leur faisant divulguer leurs « secrets personnels les plus profonds et les plus intimes, y compris leurs fantasmes et fétiches sexuels, leurs problèmes conjugaux, leurs idées suicidaires et d'autres désirs privés à des gestionnaires de comptes et à des gestionnaires de comptes principaux ».« Les créateurs peuvent choisir de travailler avec un large éventail de tiers, y compris des photographes, des vidéastes, des gestionnaires de talents et des agences, pour conserver et monétiser leur contenu », a déclaré un porte-parole d'OnlyFans à Cosmopolitan l'année dernière pour un article sur les modèles d'OnlyFans qui font appel à des agences pour être plus productifs. "Toute tierce partie avec laquelle un créateur choisit de travailler ne travaille pas au nom d'OnlyFans et n'est pas affiliée à l'entreprise de quelque manière que ce soit.L’affaire soulève une interrogation plus large : dans une économie numérique où l’intimité devient un produit, quelle part de fiction est tolérable ? Si l’on accepte que tout est jeu de rôle, faut-il vraiment prévenir que les échanges sont scénarisés ? Pour les avocats des plaignants, la réponse est oui : “Il ne s’agit pas de fantasme, il s’agit de transaction commerciale, et celle-ci doit être transparente.”Auparavant, ces « chatters » étaient principalement des contractants originaires des Philippines, du Pakistan, de l'Inde et d'autres pays où les attentes salariales sont nettement inférieures à celles des États-Unis. Mais, de plus en plus, les chatters humains sont remplacés par des doublures générées par l'IA Un certain nombre de startups vendent désormais l'accès à ces chatteurs d'IA et à d'autres outils d'IA générative, et elles affirment que les affaires sont en plein essor. « Beaucoup de créateurs se sont dit qu'il y avait un besoin », explique Kunal Anand , fondateur d'une startup qui propose un service de chat OnlyFans AI appelé ChatPersona. « Nous avons construit notre propre modèle avec les données que nous avons obtenues à partir de nombreux chats de créateurs ».Depuis son lancement en 2023, ChatPersona compte environ 6 000 clients, selon Anand, un mélange de particuliers et d'agences. Anand affirme que ChatPersona n'enfreint pas techniquement les conditions d'utilisation d'OnlyFans, car il nécessite la présence d'un humain dans la boucle pour appuyer sur « envoyer » les messages générés par ses chatbots IA. (Il a été signalé précédemment qu'OnlyFans interdisait l'utilisation de chatbots d'IA, bien que ses conditions de service actuelles ne mentionnent pas les chatbots d'IA).Le domaine est déjà bien encombré. Certains des outils les plus connus portent des noms simples comme FlirtFlow, ChatterCharms et Botly. Un autre concurrent, Supercreator, au nom relativement générique, propose une série d'outils d'IA, allant des scripts générés par l'IA à un assistant appelé Inbox Copilot, qui trie algorithmiquement les abonnés, en plaçant les « dépensiers » en tête de liste et en ignorant les « freeloaders ».Eden, une ancienne créatrice d'OnlyFans qui dirige aujourd'hui une agence appelée Heiss Talent (et qui n'a voulu s'exprimer qu'en utilisant son prénom, pour des raisons de confidentialité) est une adepte enthousiaste de cette technologie. Elle représente cinq créateurs et affirme qu'ils utilisent tous les...