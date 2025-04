Amazon fait une offre de dernière minute pour acquérir TikTok aux États-Unis et éviter sa suspension,

après avoir créé son clone Amazon Inspire qui n'a pas rencontré de succès

Contexte réglementaire et enjeux nationaux

Les données des utilisateurs US de TikTok ont été consultées en Chine malgré les démentis, selon un rapport

L'offre d'Amazon : une initiative de dernière minute

D'autres prétendants à l'acquisition

Défis liés à la vente et perspectives d'avenir

Conclusion



En 2024, le Congrès américain a adopté une loi obligeant ByteDance à vendre ses activités TikTok aux États-Unis ou à les transférer à des entités non chinoises , en raison de préoccupations liées à la sécurité nationale. Cette législation vise à prévenir tout risque d'exploitation des données personnelles des utilisateurs américains par le gouvernement chinois ou toute tentative de manipulation de l'opinion publique. Le non-respect de cette loi entraînerait une interdiction de TikTok sur le territoire américain. ​Bien que la date limite initiale ait été fixée au 19 janvier 2025, le président Donald Trump a accordé une prolongation de 75 jours, repoussant l'échéance au 5 avril. À l'approche de ce terme, plusieurs entreprises ont manifesté leur intérêt pour l'acquisition des opérations américaines de TikTok.​Même si l'offre d'Amazon ne trouve pas d'écho à la Maison Blanche, l'intérêt de l'entreprise pourrait contraindre d'autres prétendants à payer davantage, ce qui permettrait d'obtenir plus d'argent d'un rival potentiel. Le fait d'être impliqué dans les négociations pourrait également donner à Amazon une visibilité sur les performances financières de TikTok, notamment sur sa boutique TikTok, un concurrent de plus en plus important de l'activité de vente au détail en ligne d'Amazon.Une éventuelle acquisition de TikTok par Amazon serait soumise à un examen approfondi par les autorités antitrust américaines, telles que la Federal Trade Commission (FTC), pour évaluer les implications sur la concurrence et les consommateurs.En juin 2022, TikTok a déclaré qu'il transférait les données des utilisateurs américains vers des serveurs Oracle stockés aux États-Unis « Aujourd'hui, 100 % du trafic des utilisateurs américains est acheminé vers Oracle Cloud Infrastructure. Nous utilisons toujours nos centres de données aux États-Unis et à Singapour pour la sauvegarde, mais à mesure que nous poursuivons notre travail, nous prévoyons de supprimer les données privées des utilisateurs américains de nos propres centres de données et de basculer entièrement vers les serveurs cloud Oracle situés aux États-Unis ».L'annonce de sa migration intervient à la suite d'un rapport accablant affirmant que le personnel de TikTok en Chine avait accès aux données de ses utilisateurs américains. Le rapport évoque les enregistrements de 80 réunions internes de TikTok qui ont été consultées et indique que les employés américains de TikTok ont questionné à plusieurs reprises leurs collègues en Chine pour comprendre comment les données des utilisateurs américains circulaient parce qu'ils n'avaient pas « l'autorisation ou la connaissance de la façon d'accéder aux données par eux-mêmes ».TikTok a indiqué dans ses billets de blog et des déclarations publiques qu'il stockait physiquement toutes les données sur ses utilisateurs américains aux États-Unis, avec des sauvegardes à Singapour. Cela atténue certains risques – la société affirme que ces données ne sont pas soumises à la loi chinoise – mais cela ne tient pas compte du fait que les employés basés en Chine peuvent accéder aux données, selon les experts.« L'emplacement physique n'a pas d'importance si les données sont toujours accessibles depuis la Chine », a déclaré Adam Segal, directeur du programme de politique numérique et cyberespace au Council on Foreign Relations. Il a déclaré que « le problème serait que les données se retrouvent toujours entre les mains des services de renseignement chinois si les gens en Chine y avaient toujours accès ».TikTok lui-même a reconnu son problème d'accès dans un billet de blog de 2020. « Notre objectif est de minimiser l'accès aux données entre les régions afin que, par exemple, les employés de la région APAC, y compris la Chine, aient un accès très minimal aux données des utilisateurs de l'UE et des États-Unis », a écrit Roland Cloutier, directeur de la sécurité de l'information de TikTok.Selon des sources proches du dossier, Amazon a adressé une lettre au vice-président JD Vance et au secrétaire au Commerce Howard Lutnick, exprimant son intention d'acquérir TikTok aux États-Unis. Cependant, certains négociateurs auraient exprimé des doutes quant à la sérieux de cette offre. ​L'offre d'Amazon met en lumière les manœuvres de dernière minute à Washington concernant la propriété de TikTok. Les responsables politiques des deux partis ont exprimé de profondes inquiétudes en matière de sécurité nationale à propos de la propriété chinoise de l'application, et ont adopté l'année dernière une loi visant à forcer la vente de TikTok, qui devait entrer en vigueur en janvier.Le président Trump, qui s'est engagé à plusieurs reprises à sauver l'application malgré les problèmes de sécurité nationale, a retardé l'application de cette loi jusqu'à samedi, même après qu'elle a été confirmée à l'unanimité par la Cour suprême.Trump a rencontré de hauts responsables de la Maison Blanche mercredi pour discuter du sort de TikTok. Des personnes au fait des discussions ont esquissé un accord potentiel qui pourrait impliquer l'arrivée d'un certain nombre de nouveaux investisseurs américains, dont Oracle, le géant de la technologie, et Blackstone, la société de capital-investissement, tout en évitant une vente formelle. Mais il n'est pas certain qu'une telle structure satisferait aux conditions de la loi fédérale.Amazon a des liens avec TikTok. L'application vidéo, qui compte 170 millions d'utilisateurs aux États-Unis, est devenue une plaque tournante du commerce de détail, les influenceurs recommandant des produits aux spectateurs. Bien que l'entreprise dispose de son propre site de commerce électronique, TikTok Shop, de nombreux influenceurs encouragent les internautes à acheter des produits sur Amazon, qui leur reverse une partie des transactions. Amazon a également fourni une partie de l'infrastructure technique.Amazon avait déjà essayé de créer une sorte de clone de TikTok, appelé Inspire, dans sa propre application. En interne, il s'agissait d'une initiative très médiatisée, mais elle a été largement considérée comme un échec pour attirer les acheteurs. L'entreprise l'a retirée de l'application cette année.Amazon n'est pas le premier détaillant à s'intéresser à l'application. En 2020, lorsque TikTok a été poussée à se vendre à des propriétaires américains, Microsoft et Walmart ont fait une offre pour l'entreprise.Mais Amazon serait le candidat le plus en vue pour l'entreprise, qui a également suscité l'intérêt du milliardaire Frank McCourt et de Jesse Tinsley, le fondateur de la société de gestion des salaires Employer.com. « Personnellement, je pense que c'est très peu probable, mais nous en saurons plus cet après-midi ou certainement d'ici le 5 », a déclaré McCourt lors d'une interview accordée à Bloomberg Television.L'engouement pour l'entreprise a également suscité une série d'offres de dernière minute. Mercredi, une société appelée Zoop, qui compte parmi ses dirigeants le fondateur du site de divertissement pour adultes OnlyFans, a déclaré qu'elle avait présenté une offre pour les activités de TikTok aux États-Unis. Zoop a indiqué qu'elle travaillait en partenariat avec une fondation spécialisée dans les crypto-monnaies et qu'elle avait communiqué avec la Maison Blanche.La vente de TikTok aux États-Unis est complexe, notamment en raison des restrictions imposées par le gouvernement chinois concernant l'exportation de technologies sensibles, comme l'algorithme de recommandation de la plateforme. Ces restrictions pourraient limiter les options des acquéreurs potentiels et affecter la valeur globale de l'opération. ​À l'approche de la date limite du 5 avril, le président Trump a prévu de rencontrer des hauts responsables pour discuter des options possibles, cherchant à éviter l'interdiction de TikTok tout en répondant aux préoccupations de sécurité nationale.TikTok a maintenu qu'elle n'était pas à vendre, en partie, selon elle, parce que le gouvernement chinois bloquerait un accord.Le problème de TikTok met en lumière un dilemme stratégique plus large pour les États-Unis : comment gérer la montée en puissance des technologies chinoises tout en restant fidèle aux principes de libre-échange et d'innovation. Si une approche trop agressive est adoptée, cela pourrait conduire à des représailles de la part de la Chine et aggraver les tensions commerciales entre les deux nations.En outre, TikTok est devenu un outil culturel majeur, particulièrement pour les jeunes générations. Une interdiction ou une vente forcée pourrait entraîner des répercussions politiques et sociales aux États-Unis.Un compromis autour de TikTok pourrait offrir à Donald Trump une opportunité unique de renforcer sa position. En trouvant une solution qui protège les données tout en permettant à l'application de prospérer, il pourrait non seulement apaiser les inquiétudes sur la sécurité nationale, mais aussi renforcer son image en tant que négociateur stratégique.L'initiative d'Amazon de soumettre une offre pour acquérir TikTok aux États-Unis, bien que tardive, souligne l'importance stratégique de la plateforme dans le paysage numérique américain. Cependant, la réussite de cette acquisition dépendra de nombreux facteurs, notamment les négociations avec ByteDance, les exigences réglementaires et les défis technologiques liés à la séparation de TikTok de sa société mère chinoise. Les semaines à venir seront cruciales pour déterminer l'avenir de TikTok aux États-Unis et l'identité de son acquéreur éventuel.Source : AmazonQuelles seraient les implications de l’acquisition de TikTok par Amazon pour la concurrence dans le secteur des réseaux sociaux ?Comment une telle acquisition pourrait-elle affecter la confidentialité des données et la gestion des informations personnelles des utilisateurs américains ?L’intervention du gouvernement américain pour obliger ByteDance à se séparer de TikTok aux États-Unis constitue-t-elle une ingérence excessive dans les affaires d’entreprises privées ?Quelles seraient les conséquences d'une interdiction totale de TikTok aux États-Unis pour les utilisateurs et les marques qui dépendent de la plateforme ?Dans quelle mesure Amazon peut-elle réussir à dissocier TikTok de sa société mère chinoise tout en préservant son algorithme de recommandation et ses autres technologies clés ?Les préoccupations de sécurité nationale sont-elles suffisantes pour justifier la vente forcée d'une entreprise comme TikTok ?Amazon est-il le bon acteur pour racheter TikTok, ou la plateforme pourrait-elle mieux s’intégrer à une autre entreprise, comme Oracle ou un consortium technologique ?